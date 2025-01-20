По Вероне - с дамой ордена тамплиеров

Погрузитесь в атмосферу Вероны, узнавая её тайны и легенды, включая историю любви и средневековые интриги, в мини-группе за 2,5 часа
Эта экскурсия - отличный способ познакомиться с Вероной. За 2,5 часа участники посетят Кастельвеккьо, узнают о его истории и бомбёжках Второй мировой войны. На площади Бра откроются тайны Шекспира и
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амфитеатра Арена. Колодец Влюблённых расскажет о трагической любви Коррадо и Изабеллы. Рыночная площадь делле Эрбе удивит историями о веронских палачах.

На площади Данте Алигьери можно будет прочитать стихи поэта и осмотреть гробницу семейства делла Скала. В финале прогулки - дворик дома Джульетты и ароматный кофе на рыночной площади

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть Кастельвеккьо и узнать его историю
  • 📜 Услышать о Шекспире и амфитеатре Арена
  • 💔 Познакомиться с легендой о Ромео и Джульетте
  • 🗡️ Узнать о жизни и работе веронских палачей
  • 📚 Прочитать стихи Данте и Шекспира
  • ☕ Завершить прогулку ароматным кофе
По Вероне - с дамой ордена тамплиеров
По Вероне - с дамой ордена тамплиеров
По Вероне - с дамой ордена тамплиеров
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 12:30

Что можно увидеть

  • Кастельвеккьо
  • Площадь Бра
  • Колодец Влюблённых
  • Рыночная площадь делле Эрбе
  • Площадь Данте Алигьери
  • Дворик дома Джульетты

Описание экскурсии

Кастельвеккьо. У этого замка 14 века мы поговорим и о бомбёжках времён Второй мировой, и о ритуалах жрецов Римской империи, которые провожали воинов на захват новых земель.

Площадь Бра. Здесь мы отыщем уголок Шекспира и раскроем, почему стены города увенчаны «ласточкиным хвостом». Поговорим об амфитеатре Арена, о налоге на туалет и сильнейшем землетрясении 12 века. Далее по узеньким улочкам мы выйдем к месту, где, по легенде, Ромео убил двоюродного брата Джульетты Тибальдо.

Колодец Влюблённых 16 века. К нему мы пройдём через район, где веронцы обрабатывали и красили овечью шерсть. Вы услышите драматическую историю любви Коррадо и Изабеллы.

Рыночная площадь делле Эрбе. Здесь вас ждут башни, дворцы, фонтаны и любопытная история о веронских палачах: где проживали, сколько зарабатывали, где проводили казни отрубанием головы или повешением, где и за что избивали розгами и какую роль выполняла во время казни супруга палача.

Площадь Данте Алигьери. Почитаем стихи поэта, посвящённые веронскому князю, и сонеты Шекспира. Осмотрим гробницу семейства делла Скала и замок семейства Монтекки.

Дворик дома Джульетты. В этой финальной точке прогулки вспомним грустную историю и, утерев слёзы, пойдём пить ароматный кофе на рыночную площадь.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям.

в субботу и воскресенье в 10:00 и 12:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У замка Кастельвеккьо
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00 и 12:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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20 янв 2025
Все очень понравилось, очень интересно и содержательно рассказывала Стелла. Большое спасибо.

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