6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Кастельвеккьо и узнать его историю
- 📜 Услышать о Шекспире и амфитеатре Арена
- 💔 Познакомиться с легендой о Ромео и Джульетте
- 🗡️ Узнать о жизни и работе веронских палачей
- 📚 Прочитать стихи Данте и Шекспира
- ☕ Завершить прогулку ароматным кофе
Что можно увидеть
- Кастельвеккьо
- Площадь Бра
- Колодец Влюблённых
- Рыночная площадь делле Эрбе
- Площадь Данте Алигьери
- Дворик дома Джульетты
Описание экскурсии
Кастельвеккьо. У этого замка 14 века мы поговорим и о бомбёжках времён Второй мировой, и о ритуалах жрецов Римской империи, которые провожали воинов на захват новых земель.
Площадь Бра. Здесь мы отыщем уголок Шекспира и раскроем, почему стены города увенчаны «ласточкиным хвостом». Поговорим об амфитеатре Арена, о налоге на туалет и сильнейшем землетрясении 12 века. Далее по узеньким улочкам мы выйдем к месту, где, по легенде, Ромео убил двоюродного брата Джульетты Тибальдо.
Колодец Влюблённых 16 века. К нему мы пройдём через район, где веронцы обрабатывали и красили овечью шерсть. Вы услышите драматическую историю любви Коррадо и Изабеллы.
Рыночная площадь делле Эрбе. Здесь вас ждут башни, дворцы, фонтаны и любопытная история о веронских палачах: где проживали, сколько зарабатывали, где проводили казни отрубанием головы или повешением, где и за что избивали розгами и какую роль выполняла во время казни супруга палача.
Площадь Данте Алигьери. Почитаем стихи поэта, посвящённые веронскому князю, и сонеты Шекспира. Осмотрим гробницу семейства делла Скала и замок семейства Монтекки.
Дворик дома Джульетты. В этой финальной точке прогулки вспомним грустную историю и, утерев слёзы, пойдём пить ароматный кофе на рыночную площадь.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям.
в субботу и воскресенье в 10:00 и 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80