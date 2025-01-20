Эта экскурсия - отличный способ познакомиться с Вероной. За 2,5 часа участники посетят Кастельвеккьо, узнают о его истории и бомбёжках Второй мировой войны. На площади Бра откроются тайны Шекспира и

амфитеатра Арена. Колодец Влюблённых расскажет о трагической любви Коррадо и Изабеллы. Рыночная площадь делле Эрбе удивит историями о веронских палачах. На площади Данте Алигьери можно будет прочитать стихи поэта и осмотреть гробницу семейства делла Скала. В финале прогулки - дворик дома Джульетты и ароматный кофе на рыночной площади

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Описание экскурсии

Кастельвеккьо. У этого замка 14 века мы поговорим и о бомбёжках времён Второй мировой, и о ритуалах жрецов Римской империи, которые провожали воинов на захват новых земель.

Площадь Бра. Здесь мы отыщем уголок Шекспира и раскроем, почему стены города увенчаны «ласточкиным хвостом». Поговорим об амфитеатре Арена, о налоге на туалет и сильнейшем землетрясении 12 века. Далее по узеньким улочкам мы выйдем к месту, где, по легенде, Ромео убил двоюродного брата Джульетты Тибальдо.

Колодец Влюблённых 16 века. К нему мы пройдём через район, где веронцы обрабатывали и красили овечью шерсть. Вы услышите драматическую историю любви Коррадо и Изабеллы.

Рыночная площадь делле Эрбе. Здесь вас ждут башни, дворцы, фонтаны и любопытная история о веронских палачах: где проживали, сколько зарабатывали, где проводили казни отрубанием головы или повешением, где и за что избивали розгами и какую роль выполняла во время казни супруга палача.

Площадь Данте Алигьери. Почитаем стихи поэта, посвящённые веронскому князю, и сонеты Шекспира. Осмотрим гробницу семейства делла Скала и замок семейства Монтекки.

Дворик дома Джульетты. В этой финальной точке прогулки вспомним грустную историю и, утерев слёзы, пойдём пить ароматный кофе на рыночную площадь.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям.