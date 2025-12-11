Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Вероной: история, архитектура и легенды в одной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, пройдитесь по следам Ромео и Джульетты и исследуйте уникальные исторические памятники
Начало: На Portoni Bra
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 14:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€47 за человека
Квест
до 5 чел.
Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€159 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
Краткий курс сомелье, дегустация вин в погребах и прогулка по живописным виноградникам Аmarone
Начало: ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€659 за всё до 3 чел.
