Пешая 2 часа 116 отзывов Мини-группа до 6 чел. Знакомство с Вероной: история, архитектура и легенды в одной экскурсии Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, пройдитесь по следам Ромео и Джульетты и исследуйте уникальные исторические памятники Начало: На Portoni Bra Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 14:00, 15:00 и 18:00 €47 за человека Пешая 1 час 8 отзывов Квест до 5 чел. Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II €159 за всё до 5 чел. На машине 5 часов 13 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone Краткий курс сомелье, дегустация вин в погребах и прогулка по живописным виноградникам Аmarone Начало: ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II €659 за всё до 3 чел.

