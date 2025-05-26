Доломитовые Альпы покорят вас словно сошедшими с открыток лугами и полями, причудливыми горными пиками и кристально чистым воздухом. Это воплощение настоящей альпийской сказки — мы проведём в ней целый день.
Полюбуемся шикарными пейзажами, поговорим об удивительной Италии, зарядимся энергией и проживём вместе отдельную маленькую жизнь.
Полюбуемся шикарными пейзажами, поговорим об удивительной Италии, зарядимся энергией и проживём вместе отдельную маленькую жизнь.
Описание экскурсии
Встретившись ранним утром напротив ж/д вокзала Вероны, мы зайдём выпить капучино с бриошью в одну из веронских кондитерских. А затем отправимся на машине к Доломитовым Альпам, припаркуемся у подножия гор и начнём восхождение к долине Венегия. Нам предстоит пройти около 14 км. с набором высоты 511 метров. В пути вас ждут идиллические виды на бескрайние холмы, поля и горные пики. В середине дня мы вкусно пообедаем в аутентичном заведении или устроим пикник в живописном месте.
Организационные детали
- Время в пути из Вероны до Доломитовых Альп — около 3 часов в одну сторону
- Мы поедем на автомобиле Opel Astra
- В стоимость включены: транспорт, треккинговые палки и заряженный powerbank
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Набор высоты — 500 м, высшая точка маршрута — 2192 м.
- Сложность маршрута — лёгкая
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Меня зовут Макс, мне 32 года. Вот уже более 13 лет я живу в удивительной стране Италия. Как известно, есть два типа людей: те, кто обожает море и горы. Я из
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Незабываемый день в Доломитах. Максим показал настоящую сказку и провел по самым живописным локациям. Однозначно один из лучших дней, насыщенный и переполненный эмоциями от увиденного.
Гибкость в принятии решений по маршруту и вкусный обед были шикарным бонусом)
Однозначно 10 из 10.
Гибкость в принятии решений по маршруту и вкусный обед были шикарным бонусом)
Однозначно 10 из 10.
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А
Хочу поблагодарить Максима за потрясающе спланированный хайкинг. Экскурсия прошла очень комфортно и главное были учтены все мои пожелания. Привезла миллион красивых фоток и воспоминаний) Ну и компания для хайкинга была огонь - что составляет 50% успеха классной экскурсии.
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Е
Хотим выразить огромную благодарность Максиму за небываемый день в Альпах! ПРошел почти месяц со дня экскурсии, а воспоминания свежи как никогда. Максим забрал нас (я+ 2 дочки- подростки) из Дезенцано
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