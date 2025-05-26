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Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны

Подняться к великолепной долине Венегия, наслаждаясь захватывающими дух пейзажами
Доломитовые Альпы покорят вас словно сошедшими с открыток лугами и полями, причудливыми горными пиками и кристально чистым воздухом. Это воплощение настоящей альпийской сказки — мы проведём в ней целый день.

Полюбуемся шикарными пейзажами, поговорим об удивительной Италии, зарядимся энергией и проживём вместе отдельную маленькую жизнь.
5
3 отзыва
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны

Описание экскурсии

Встретившись ранним утром напротив ж/д вокзала Вероны, мы зайдём выпить капучино с бриошью в одну из веронских кондитерских. А затем отправимся на машине к Доломитовым Альпам, припаркуемся у подножия гор и начнём восхождение к долине Венегия. Нам предстоит пройти около 14 км. с набором высоты 511 метров. В пути вас ждут идиллические виды на бескрайние холмы, поля и горные пики. В середине дня мы вкусно пообедаем в аутентичном заведении или устроим пикник в живописном месте.

Организационные детали

  • Время в пути из Вероны до Доломитовых Альп — около 3 часов в одну сторону
  • Мы поедем на автомобиле Opel Astra
  • В стоимость включены: транспорт, треккинговые палки и заряженный powerbank
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Набор высоты — 500 м, высшая точка маршрута — 2192 м.
  • Сложность маршрута — лёгкая

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Меня зовут Макс, мне 32 года. Вот уже более 13 лет я живу в удивительной стране Италия. Как известно, есть два типа людей: те, кто обожает море и горы. Я из
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второй группы. Всё началось с нашей семейной поездки в Доломитовые Альпы. Это была любовь с первого взгляда: горы, леса, озёра с кристально чистой водой — всё как на картинке. Это место стало для меня сакральным, я не раз возвращался сюда во время отпуска, и с каждой поездкой открывал для себя новые маршруты. Пришло время поделиться любимыми местами с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Незабываемый день в Доломитах. Максим показал настоящую сказку и провел по самым живописным локациям. Однозначно один из лучших дней, насыщенный и переполненный эмоциями от увиденного.
Гибкость в принятии решений по маршруту и вкусный обед были шикарным бонусом)
Однозначно 10 из 10.
Незабываемый день в Доломитах. Максим показал настоящую сказку и провел по самым живописным локациям. Однозначно один
Незабываемый день в Доломитах. Максим показал настоящую сказку и провел по самым живописным локациям. Однозначно один
Незабываемый день в Доломитах. Максим показал настоящую сказку и провел по самым живописным локациям. Однозначно один
Незабываемый день в Доломитах. Максим показал настоящую сказку и провел по самым живописным локациям. Однозначно один
Незабываемый день в Доломитах. Максим показал настоящую сказку и провел по самым живописным локациям. Однозначно один
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А
Хочу поблагодарить Максима за потрясающе спланированный хайкинг. Экскурсия прошла очень комфортно и главное были учтены все мои пожелания. Привезла миллион красивых фоток и воспоминаний) Ну и компания для хайкинга была огонь - что составляет 50% успеха классной экскурсии.
Хочу поблагодарить Максима за потрясающе спланированный хайкинг. Экскурсия прошла очень комфортно и главное были учтены все
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Е
Хотим выразить огромную благодарность Максиму за небываемый день в Альпах! ПРошел почти месяц со дня экскурсии, а воспоминания свежи как никогда. Максим забрал нас (я+ 2 дочки- подростки) из Дезенцано
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на своей машине и мы поехали на север Италии. По пути сделали пару остановок на кофе (Максим любезно нас угостил отменным капучино с яблочным штруделем) и заехали в магазин купить дочке толстовку. Хотя дорога и заняла почти 3 часа, время пронеслось незаметно за приятной и содержательной беседой. Мы не спеша начали восхождение. Максим нас ни разу не подгонял, был очень любезен и общителен. Узнали много полезного и интересного о жизни в Италии и о Доломитах в частности. ПО пути сделали привал на ланч. В общей сложности восхождение заняло 3 часа. Какой то особой физ подготовки не требуется, маршрут был тщательно разработан Максимом, за что ему отдельное спасибо за такую прекрасную возможность насладиться красотами гор! Обязательно будем рекомендовать его как прекрасного гида и как очень милого и интеллигентного человека!!!

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