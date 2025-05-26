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на своей машине и мы поехали на север Италии. По пути сделали пару остановок на кофе (Максим любезно нас угостил отменным капучино с яблочным штруделем) и заехали в магазин купить дочке толстовку. Хотя дорога и заняла почти 3 часа, время пронеслось незаметно за приятной и содержательной беседой. Мы не спеша начали восхождение. Максим нас ни разу не подгонял, был очень любезен и общителен. Узнали много полезного и интересного о жизни в Италии и о Доломитах в частности. ПО пути сделали привал на ланч. В общей сложности восхождение заняло 3 часа. Какой то особой физ подготовки не требуется, маршрут был тщательно разработан Максимом, за что ему отдельное спасибо за такую прекрасную возможность насладиться красотами гор! Обязательно будем рекомендовать его как прекрасного гида и как очень милого и интеллигентного человека!!!