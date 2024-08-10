Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Вероне на русском языке, цены от €169. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Верона и Вальполичелла: уникальная встреча с мастерами виноделия Погрузитесь в мир итальянского виноделия, встретившись с семьей виноделов третьего поколения в живописной долине Вальполичелла Начало: В винном магазине в Вероне € 300 за всё до 4 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Экскурсия по Вероне: история Марии Каллас и оперного фестиваля Погрузитесь в мир оперы и истории Марии Каллас на индивидуальной экскурсии по Вероне. Узнайте тайны Арены-ди-Верона и посетите любимые места певицы Начало: У амфитеатра Арена-ди-Верона € 169 за всё до 10 чел. Пешая 3.5 часа Квест до 20 чел. Интерактивный квест «В поисках сонета Шекспира» в Вероне Погрузитесь в мир Шекспира на улицах Вероны. Выполняйте задания, посещайте исторические места и найдите потерянный сонет. Незабываемое приключение ждёт вас € 250 за всё до 20 чел. Другие экскурсии Вероны

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Нескучные экскурсии»

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