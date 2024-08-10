Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Вероне на русском языке, цены от €169. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Вероны в долину Вальполичелла - в гости к семье виноделов
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Верона и Вальполичелла: уникальная встреча с мастерами виноделия
Погрузитесь в мир итальянского виноделия, встретившись с семьей виноделов третьего поколения в живописной долине Вальполичелла
Начало: В винном магазине в Вероне
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Вероне: история Марии Каллас и оперного фестиваля
Погрузитесь в мир оперы и истории Марии Каллас на индивидуальной экскурсии по Вероне. Узнайте тайны Арены-ди-Верона и посетите любимые места певицы
Начало: У амфитеатра Арена-ди-Верона
Завтра в 14:00
11 авг в 08:00
169 за всё до 10 чел.
Интерактивный квест «В поисках сонета Шекспира»
Пешая
3.5 часа
Квест
до 20 чел.
Интерактивный квест «В поисках сонета Шекспира» в Вероне
Погрузитесь в мир Шекспира на улицах Вероны. Выполняйте задания, посещайте исторические места и найдите потерянный сонет. Незабываемое приключение ждёт вас
Завтра в 10:00
11 авг в 17:00
250 за всё до 20 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Вероны в долину Вальполичелла - в гости к семье виноделов
  2. Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас
  3. Интерактивный квест «В поисках сонета Шекспира»
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Дом Джульетты
Сколько стоит экскурсия по Вероне в августе 2024
Сейчас в Вероне в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 169 до 300.
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