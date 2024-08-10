4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Верона и Вальполичелла: уникальная встреча с мастерами виноделия
Погрузитесь в мир итальянского виноделия, встретившись с семьей виноделов третьего поколения в живописной долине Вальполичелла
Начало: В винном магазине в Вероне
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Вероне: история Марии Каллас и оперного фестиваля
Погрузитесь в мир оперы и истории Марии Каллас на индивидуальной экскурсии по Вероне. Узнайте тайны Арены-ди-Верона и посетите любимые места певицы
Начало: У амфитеатра Арена-ди-Верона
Завтра в 14:00
11 авг в 08:00
€169 за всё до 10 чел.
3.5 часа
Квест
до 20 чел.
Интерактивный квест «В поисках сонета Шекспира» в Вероне
Погрузитесь в мир Шекспира на улицах Вероны. Выполняйте задания, посещайте исторические места и найдите потерянный сонет. Незабываемое приключение ждёт вас
Завтра в 10:00
11 авг в 17:00
€250 за всё до 20 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Нескучные экскурсии»
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