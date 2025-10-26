Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Трехчасовая прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Стена Плача, гора Сион и другие знаковые места
Начало: Яффские ворота
«Мы пройдем по еврейскому и армянскому кварталам, минуем Яффские ворота, а с панорамной площадки на крышах вам откроется действительно впечатляющий вид на Иерусалим»
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Иерусалим пешком
Увлекательная прогулка по Иерусалиму: от Яффских ворот до Храма Гроба Господнего. Откройте тайны города и его религиозных святынь за один день
Начало: У Яффских ворот
«Посетим Еврейский квартал, Кардо, совершим прогулку по крышам, по возможности поднимемся на Храмовую гору, на место, где началось творение мира, где тысячу лет стоял Еврейский Храм и уже тысячу триста лет стоит мусульманская святыня»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Старому Иерусалиму
Начните знакомство с Иерусалимом у Яффских ворот, исследуйте кварталы и святыни, погрузитесь в быт местных жителей и узнайте интересные факты о городе
Начало: У Яффских ворот Старого города
«Оттуда мы отправимся на смотровую площадку, расположенную на крыше средневекового рынка»
Завтра в 10:00
11 дек в 15:00
€257 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Храм Гроба Господня: закутки и закоулки
Путешествие по Храму Гроба Господня раскроет его тайны и покажет малоизвестные уголки. Откройте для себя богатую историю и уникальные артефакты
Начало: У Яффских ворот Старого города
«Поднимемся на крышу Храма и поговорим об эфиопском монастыре, расположенном там»
Расписание: в пятницу в 10:00
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
€70 за человека
- ТТарас26 октября 2025Здорово, нечего прибавить. Это в словах не опишешь. Поклон и благодарность Светлане. Подпишемся на ее канал в телеге.
- ЮЮлия13 октября 2025Экскурсия нам очень понравилась. Наш гид Светлана исключительно эрудированная,с хорошим чувством юмора. За 3 часа мы увидели самые основные и
- ААнна20 сентября 2025Это была моя первая поездка на Святую землю и, конечно, в первую очередь хотелось познакомиться с Иерусалимом. За время экскурсии
- ССергей5 сентября 2025Светлана гид что называется "от бога"!
- ЕЕгор25 августа 2025Большое спасибо гиду Светлане за замечательную экскурсию по Старому городу! Три часа пролетели на одном дыхании! Очень удобный формат индивидуальных экскурсий в сочетании с таким интересным экскурсоводом даёт массу впечатлений и эмоций. Однозначно рекомендую!
- ЛЛилия17 августа 2025Получила огромное удовольствие от экскурсии «Узнать Иерусалим за 3 часа»! У меня неожиданно появилась возможность посетить город, но времени было
- DDiana12 мая 2025Огромная благодарность Светлане за знакомство с Иерусалимом. Не только за глубочайшие библейские знания, но и за человеческое отношение, начиная с брони экскурсии, заканчивая неожиданными сюрпризами по окончании встречи.
- ССамохвалова8 мая 2025Интересно. Много информации.
- ААнастасия22 апреля 2025Мы благодарны Светлане за замечательную экскурсию! 3 часа однозначно недостаточно чтобы увидеть всё, но Светлана учла все наши пожелания и
- ББорис2 апреля 2025Прекрасно организованный маршрут. Весьма интересная подача исторических фактов, увязанных с лицезрением старого города.
Светлана, спасибо!
- ННадежда12 февраля 2025Очень довольны экскурсией, атмосфера, информация, подача - все супер. Светлана - гид профессионал, прекрасно владеет знаниями истории, умеет создать не тривиальный туристический маршрут. Будем рекомендовать друзьям.
- ВВалерий9 февраля 2025Светлана очень приличный гид, провела для нашей семьи замечательную экскурсию. Хочу отдельно отметить, что мы заранее обозначили Светлане свои пожелания
- ВВера25 января 2025Светлана замечательный гид, быстро откликнулась на наш запрос, провела очень интересную экскурсию по Иерусалиму, нас было 5 человек, всем очень
- ССтанислав15 сентября 2024Всё очень понравилось. Спасибо Светлане и Олегу за интересную экскурсию и помощь с трансфером из Ашдода и обратно!
- DDmitry20 июня 2024Считаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. Всем нам было чрезвычайно интересно. Настоятельно рекомендую Светлану в качестве гида.
- ННелли9 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании! Светлана очень интересно рассказала об основных достопримечательностях старого города. Очень понравился маршрут, с остановками и отдыхом в живописных местах. С нами была дочь, 14 лет, ей также было интересно слушать рассказ Светланы.
- ЮЮлия20 апреля 2024Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
- РРаиса2 апреля 2024Прекрасная экскурсия, великолепный гид!
Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
- ТТатьяна21 марта 2024Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
- ЕЕвгения11 февраля 2024Мне очень понравилась поездка! Иерусалим нужно обязательно первый раз смотреть с гидом!
