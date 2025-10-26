Мои заказы

Экскурсии и прогулки по крышам Иерусалима

Найдено 4 экскурсии в категории «Крыши» в Иерусалиме на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Узнать Иерусалим за 3 часа
Пешая
3 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Трехчасовая прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Стена Плача, гора Сион и другие знаковые места
Начало: Яффские ворота
«Мы пройдем по еврейскому и армянскому кварталам, минуем Яффские ворота, а с панорамной площадки на крышах вам откроется действительно впечатляющий вид на Иерусалим»
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:00
€250 за всё до 5 чел.
Весь Иерусалим пешком
Пешая
6 часов
67 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Иерусалим пешком
Увлекательная прогулка по Иерусалиму: от Яффских ворот до Храма Гроба Господнего. Откройте тайны города и его религиозных святынь за один день
Начало: У Яффских ворот
«Посетим Еврейский квартал, Кардо, совершим прогулку по крышам, по возможности поднимемся на Храмовую гору, на место, где началось творение мира, где тысячу лет стоял Еврейский Храм и уже тысячу триста лет стоит мусульманская святыня»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€321 за всё до 10 чел.
Открыть Иерусалим
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Старому Иерусалиму
Начните знакомство с Иерусалимом у Яффских ворот, исследуйте кварталы и святыни, погрузитесь в быт местных жителей и узнайте интересные факты о городе
Начало: У Яффских ворот Старого города
«Оттуда мы отправимся на смотровую площадку, расположенную на крыше средневекового рынка»
Завтра в 10:00
11 дек в 15:00
€257 за всё до 10 чел.
Храм Гроба Господня в Иерусалиме: закутки и закоулки
Пешая
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Храм Гроба Господня: закутки и закоулки
Путешествие по Храму Гроба Господня раскроет его тайны и покажет малоизвестные уголки. Откройте для себя богатую историю и уникальные артефакты
Начало: У Яффских ворот Старого города
«Поднимемся на крышу Храма и поговорим об эфиопском монастыре, расположенном там»
Расписание: в пятницу в 10:00
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
€70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тарас
    26 октября 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Здорово, нечего прибавить. Это в словах не опишешь. Поклон и благодарность Светлане. Подпишемся на ее канал в телеге.
  • Ю
    Юлия
    13 октября 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Экскурсия нам очень понравилась. Наш гид Светлана исключительно эрудированная,с хорошим чувством юмора. За 3 часа мы увидели самые основные и
    читать дальше

    значимые достопримечательности Иерусалима, а также погрузились в их историю. Информации было довольно много. Время пролетело мгновенно. Мы рекомендуем экскурсию и конечно гида Светлану. Большое спасибо!

  • А
    Анна
    20 сентября 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Это была моя первая поездка на Святую землю и, конечно, в первую очередь хотелось познакомиться с Иерусалимом. За время экскурсии
    читать дальше

    Светлана рассказала и об истории города, и о библейских, и об евангельских событиях связанных с ним. Мы прошли не туристическими улочками, поднялись на крыши, с которых открылись прекрасные виды на город и окресности. В Храм Гроба Господня мы попали тоже через крышу, на которой неожиданно находится эфиопский монастырь. Помимо того, что Светлана прекрасно знает город, она очень интересный собеседник. Экскурсия прошла отлично, оставив массу впечатлений.

  • С
    Сергей
    5 сентября 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Светлана гид что называется "от бога"!
  • Е
    Егор
    25 августа 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Большое спасибо гиду Светлане за замечательную экскурсию по Старому городу! Три часа пролетели на одном дыхании! Очень удобный формат индивидуальных экскурсий в сочетании с таким интересным экскурсоводом даёт массу впечатлений и эмоций. Однозначно рекомендую!
  • Л
    Лилия
    17 августа 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Получила огромное удовольствие от экскурсии «Узнать Иерусалим за 3 часа»! У меня неожиданно появилась возможность посетить город, но времени было
    читать дальше

    всего три часа. Заказ оформила вечером — и уже через полчаса получила все подробности. Несмотря на то, что я была одна, Светлана сделала прогулку очень комфортной, живой и увлекательной. Мы прошли главные места Старого города, но впечатлений оказалось намного больше, чем я ожидала.

    Светлана внимательно отнеслась ко всем моим вопросам и интересам, её кругозор намного шире заявленной программы. Поэтому рассказ получился не только познавательным, но и по-настоящему захватывающим. Я открыла для себя Иерусалим не только как город трёх религий, но и как место, наполненное историей, легендами и особой атмосферой.

    Светлана — умница и настоящий профессионал. Рекомендую от всей души! 🌸

  • D
    Diana
    12 мая 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Огромная благодарность Светлане за знакомство с Иерусалимом. Не только за глубочайшие библейские знания, но и за человеческое отношение, начиная с брони экскурсии, заканчивая неожиданными сюрпризами по окончании встречи.
    Огромная благодарность Светлане за знакомство с Иерусалимом. Не только за глубочайшие библейские знания, но и заОгромная благодарность Светлане за знакомство с Иерусалимом. Не только за глубочайшие библейские знания, но и заОгромная благодарность Светлане за знакомство с Иерусалимом. Не только за глубочайшие библейские знания, но и заОгромная благодарность Светлане за знакомство с Иерусалимом. Не только за глубочайшие библейские знания, но и заОгромная благодарность Светлане за знакомство с Иерусалимом. Не только за глубочайшие библейские знания, но и заОгромная благодарность Светлане за знакомство с Иерусалимом. Не только за глубочайшие библейские знания, но и заОгромная благодарность Светлане за знакомство с Иерусалимом. Не только за глубочайшие библейские знания, но и заОгромная благодарность Светлане за знакомство с Иерусалимом. Не только за глубочайшие библейские знания, но и за
  • С
    Самохвалова
    8 мая 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Интересно. Много информации.
  • А
    Анастасия
    22 апреля 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Мы благодарны Светлане за замечательную экскурсию! 3 часа однозначно недостаточно чтобы увидеть всё, но Светлана учла все наши пожелания и
    читать дальше

    наполнила каждую минуту информацией, фактами и впечатлениями, ответила на все вопросы и показала нам интересные места. Некоторые участники нашей группы живут в Израиле много лет, несколько лет жили в Иерусалиме, и отметили, что узнали много нового на экскурсии 🙂 Однозначно рекомендуем обращаться к Светлане!

  • Б
    Борис
    2 апреля 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Прекрасно организованный маршрут. Весьма интересная подача исторических фактов, увязанных с лицезрением старого города.
    Светлана, спасибо!
  • Н
    Надежда
    12 февраля 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Очень довольны экскурсией, атмосфера, информация, подача - все супер. Светлана - гид профессионал, прекрасно владеет знаниями истории, умеет создать не тривиальный туристический маршрут. Будем рекомендовать друзьям.
  • В
    Валерий
    9 февраля 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Светлана очень приличный гид, провела для нашей семьи замечательную экскурсию. Хочу отдельно отметить, что мы заранее обозначили Светлане свои пожелания
    читать дальше

    и она скорректировала маршрут и рассказ о городе так, чтобы нам было максимально интересно. Конечно 3 часа на знакомство с Иерусалимом - это категорически мало, но в компании с таким гидом уже очень не плохо!

  • В
    Вера
    25 января 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Светлана замечательный гид, быстро откликнулась на наш запрос, провела очень интересную экскурсию по Иерусалиму, нас было 5 человек, всем очень
    читать дальше

    понравилось, родители ходят не очень быстро, Светлана составила удобный для них маршрут, была возможность отдохнуть, у всех остались очень приятные впечатления. С удовольствием рекомендую Светлану!

  • С
    Станислав
    15 сентября 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Всё очень понравилось. Спасибо Светлане и Олегу за интересную экскурсию и помощь с трансфером из Ашдода и обратно!
  • D
    Dmitry
    20 июня 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Считаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. Всем нам было чрезвычайно интересно. Настоятельно рекомендую Светлану в качестве гида.
    Считаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. ВсемСчитаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. ВсемСчитаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. ВсемСчитаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. Всем
  • Н
    Нелли
    9 июня 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Светлана очень интересно рассказала об основных достопримечательностях старого города. Очень понравился маршрут, с остановками и отдыхом в живописных местах. С нами была дочь, 14 лет, ей также было интересно слушать рассказ Светланы.
  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
    читать дальше

    самому младшему 7 лет, так и самому старшему 70 лет) Иерусалим без гида это неполноценная картина одного из самых древних и завораживающих своей историей города. Светлану рекомендую👍

  • Р
    Раиса
    2 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Прекрасная экскурсия, великолепный гид!
    Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
    читать дальше

    специалиста. Хотелось погрузиться в атмосферу этого волнующего места, задать вопросы о том, как и где всё случилось в этом вечном городе. Посчастливилось попасть на экскурсию к Светлане!
    Прошло 2 недели после прогулки, а впечатления ярки до сих пор. Прежде всего запомнилось, что Светлана очень глубоко и подробно знает историю еврейского народа, историю иудаизма и христианства, Ветхий и Новый Завет. Это значит, что любые вопросы о библейских сюжетах не останутся без ответа. Что, например, Башня Давида может рассказать об Ироде, что Царица Савская без спроса взяла у Царя Соломона и как за это поплатилась, как связаны Котель и Девятое ава, почему и зачем на фасаде Храма Гроба Господнего много столетий стоит деревянная лестница, как и для чего у подножья Голгофы оказался череп Адама, что находится сегодня на месте суда, где был осуждён Христос и как туда пройти. Светлана провела нас малолюдными улицами старого города (да, есть и такие), показала тайное подземелье и секретную смотровую площадку, где нет никого кроме захватывающего дух вида на святые места. Остаётся стоять, смотреть и не верить своим глазам…
    С нами были дети непоседливые дети 7 и 9 лет, слушали Светлану с огромным интересом, особенно понравилось им пролазить сквозь "игольное ушко" (Светлана рассказывала и об этом).
    В общем - ВОСТОРГ!

  • Т
    Татьяна
    21 марта 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
  • Е
    Евгения
    11 февраля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Мне очень понравилась поездка! Иерусалим нужно обязательно первый раз смотреть с гидом!
    Мне очень понравилась поездка! Иерусалим нужно обязательно первый раз смотреть с гидом!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Крыши»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Узнать Иерусалим за 3 часа
  2. Весь Иерусалим пешком
  3. Открыть Иерусалим
  4. Храм Гроба Господня в Иерусалиме: закутки и закоулки
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Стена Плача
  2. Храм Гроба Господня
  3. Старый город
  4. Храмовая гора
  5. Гефсиманский сад
  6. Самое главное
  7. Масличная гора
  8. Еврейский квартал
  9. Крестный путь Иерусалим
  10. Мечеть Аль-Акса
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в декабре 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Крыши" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 321. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Крыши», 162 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль