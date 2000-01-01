Петра является наследием которое досталось нам от набатейцев более 2000 лет назад. Набатейцы были трудолюбивым народом, они создали самую большую систему водоснабжения своего времени. В Петре проживало более 20 000 человек, город 🏙️ был оазисом в пустыне, благодаря своему умению собирать воду Петра была остановкой для караванов проходящих мимо, местные жители продавали путникам воду и место ночлега. Набатейцы построили город в скалах с большими фасадами типичными для римской архитектуры, самым известным строением является сокровищница Эль-Хазне. Амфитеатр построенный в Петре набатейцами вмещал в себя более 4000 человек, в общем на территории сайта насчитывается около 800 статуй, фасадов и храмов.

Однодневная экскурсия ⛳ в Петру с перелетом из Тель-Авива, короткий и комфортный перелет в Эйлат занимает не более часа, наш представитель встретит вас при выходе из Эйлатского аэропорта и доставит на пограничный переход с Иорданией, после чего вы сможете перейти границу и выехать на экскурсию в таинственный город высеченный в скалах пустыни Арава.

Маршрут:

06:45 - вылет в Эйлат

07:50 - встреча в аэропорту и трансфер на границу

08:30 - переход границы и выезд в Петру

10:30 - начало экскурсии 🧭 в Петре

15:30 - обед

17:00 - выезд в Акабу

19:00 - пересечение границы и трансфер в аэропорт

20:45 - вылет в Тель-Авив

Условия заказа и отмены:

При заказе и оформлении необходимо вставить в форму бронирования данные загранпаспортов всех участников. Заказать экскурсию можно

не поздней чем 2 дня до выезда, это время необходимое для оформления срочной

визы в Иорданию. Туристы могут оформить визу самостоятельно в посольстве Иордании в своей стране, в этом случае туристы оплачивают только налог при пересечении границы 65$ на человека + 15$ иорданский налог за отсутствие групповой визы.

Время полетов может меняться в зависимости от наличия свободных мест в самолете ✈️. При отмене экскурсии стоимость перелета и визы не возвращается.