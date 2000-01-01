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Экскурсия в Петру из Эйлата + трансфер из Тель-Авива

4.8
5 отзывов
Booking-tours
Booking-tours – Гид из Тель-Авива
Приглашаем вас отправится на один день в Иорданию и посетить древний город 🏙️ Петра — одно из семи новых чудес света.

Мы полетим на самолете ✈️ из Тель-Авива в Эйлат, а оттуда отправимся на комфортабельном трансфере в Иорданию.

После прохождения границы, вас ждет въезд в таинственный город, высеченный в скалах пустыни Арава — Петра.

Вы услышите удивительные истории 📖 и легенды о нахождении Петры, а также полюбуетесь на уникальные постройки города — сокровищницу Эль-Хазне, монастырь Эд-Дейр и античный амфитеатр.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $350 за человека

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Экскурсия в Петру из Эйлата + трансфер из Тель-Авива
Экскурсия в Петру из Эйлата + трансфер из Тель-Авива

Что вы увидите

  • Вади Муса
  • Петра
  • Ущелье Сик
  • Сокровищница Эль-Хазне
  • Монастырь Эд-Дейр
  • Римское Кардо
  • Амфитеатр
  • Некрополь
Петра является наследием которое досталось нам от набатейцев более 2000 лет назад. Набатейцы были трудолюбивым народом, они создали самую большую систему водоснабжения своего времени. В Петре проживало более 20 000 человек, город 🏙️ был оазисом в пустыне, благодаря своему умению собирать воду Петра была остановкой для караванов проходящих мимо, местные жители продавали путникам воду и место ночлега. Набатейцы построили город в скалах с большими фасадами типичными для римской архитектуры, самым известным строением является сокровищница Эль-Хазне. Амфитеатр построенный в Петре набатейцами вмещал в себя более 4000 человек, в общем на территории сайта насчитывается около 800 статуй, фасадов и храмов.
Однодневная экскурсия ⛳ в Петру с перелетом из Тель-Авива, короткий и комфортный перелет в Эйлат занимает не более часа, наш представитель встретит вас при выходе из Эйлатского аэропорта и доставит на пограничный переход с Иорданией, после чего вы сможете перейти границу и выехать на экскурсию в таинственный город высеченный в скалах пустыни Арава.

Маршрут:

    06:45 - вылет в Эйлат
    07:50 - встреча в аэропорту и трансфер на границу
    08:30 - переход границы и выезд в Петру
    10:30 - начало экскурсии 🧭 в Петре
    15:30 - обед
    17:00 - выезд в Акабу
    19:00 - пересечение границы и трансфер в аэропорт
    20:45 - вылет в Тель-Авив

    Условия заказа и отмены:

      При заказе и оформлении необходимо вставить в форму бронирования данные загранпаспортов всех участников. Заказать экскурсию можно
      не поздней чем 2 дня до выезда, это время необходимое для оформления срочной
      визы в Иорданию. Туристы могут оформить визу самостоятельно в посольстве Иордании в своей стране, в этом случае туристы оплачивают только налог при пересечении границы 65$ на человека + 15$ иорданский налог за отсутствие групповой визы.
      Время полетов может меняться в зависимости от наличия свободных мест в самолете ✈️. При отмене экскурсии стоимость перелета и визы не возвращается.
      Что входит
      • Трансфер
      • Перелет Тель-Авиа - Эйлат - Тель-Авив
      • Русскоговорящий гид в Петре
      • Обед
      • Входы
      Что не входит
      • Дополнительное питание и легкие напитки
      • Налог при пересечении границы 65$ на человека
      • Виза 75$
      • Личные расходы
      • Трансферы в Тель-Авиве
      Начало и место завершения
      🚩 Аэропорт Эйлат
      Экскурсия в Петру из Эйлата + трансфер из Тель-Авива
      Экскурсия в Петру из Эйлата + трансфер из Тель-Авива
      Экскурсия в Петру из Эйлата + трансфер из Тель-Авива
      Экскурсия в Петру из Эйлата + трансфер из Тель-Авива

      Выберите дату для поездки

      • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      5 отзывов оставили туристы

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