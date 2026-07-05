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Индивидуальная
до 6 чел.
Иерусалим Иисуса Христа и его апостолов. От Ветхого Завета к Евангелиям
Начало: По договоренности
«Вас ждет увлекательная поездка от “Ворот Святой Земли” – города-порта Яффо до конечной и наиважнейшей цели христианских паломников всех времен и народов – Золотого Иерусалима»
Расписание: Ежедневно.
$600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождество. Крещение. Воскресение Христово
Начало: По договоренности
«День начинается с поездки в Вифлеем к базилике Рождества Христова»
Расписание: Ежедневно.
$700 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вифлеем. Базилика Рождества Христова
Начало: По договоренности с туристами
«Святая обязанность любого христианина — поклониться этим святыням и прикоснуться к ним, а также помолиться у Вифлеемской чудотворной иконы»
Расписание: Ежедневно.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Статуя Христа-Искупителя»
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