Найдено 3 экскурсии в категории « Статуя Христа-Искупителя » в Тель-Авиве на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности 9 часов 3 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Иерусалим Иисуса Христа и его апостолов. От Ветхого Завета к Евангелиям Начало: По договоренности «Вас ждет увлекательная поездка от “Ворот Святой Земли” – города-порта Яффо до конечной и наиважнейшей цели христианских паломников всех времен и народов – Золотого Иерусалима» Расписание: Ежедневно. $600 за всё до 6 чел. 12 часов 3 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Рождество. Крещение. Воскресение Христово Начало: По договоренности «День начинается с поездки в Вифлеем к базилике Рождества Христова» Расписание: Ежедневно. $700 за всё до 6 чел. 5 часов Индивидуальная до 7 чел. Вифлеем. Базилика Рождества Христова Начало: По договоренности с туристами «Святая обязанность любого христианина — поклониться этим святыням и прикоснуться к ним, а также помолиться у Вифлеемской чудотворной иконы» Расписание: Ежедневно. $280 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Тель-Авива

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