Еще несколько необычных экскурсий в Тель-Авиве

Раннее-раннее утро, солнце ☀️ только восходит и первыми лучами освещает Средиземное море 🌊. Волны стремятся к берегу и, разбиваясь в миллион свежих и дерзких брызг, дарят берегам пробуждение ото сна. Как здорово пробежаться по мокрому, еще непроснувшемуся песку, встретить вместе с солнцем и морем новый день, обернуться и увидеть позади себя города, ласкаемые волнами…

Яффо

Древний город 🏙️, обладающий своим дыханием, дыханием порта и приближающихся кораблей. Как много здесь было, и если вы верите, что вода смывает все следы прошлого, Яффо докажет вам обратное.

Итак, в путь…

Нас встретит городская стена, которой около 4 тысяч лет, как когда-то встречала странников, держащих путь из Иерусалима в дальние страны. И поведет за собой, открывая свои потайные дверцы. Площадь часов перенесет нас на много веков назад, именно здесь паломники сверяли свои часы, и время шло для них быстрее или медленнее. А напротив в старой-новой сарае заседала администрация, которая регулировала жизнь в самом важном морском городе Израиля. И чего здесь только нет! Как Восточный базар поражает каждый раз изобилием товаров, ярких красок, запахов, так же и Яффо дарит ощущение маленького мира, разукрашенного во все цвета радуги. Только здесь вы сможете увидеть улицы всех знаков зодиака, апельсиновое дерево 🌲, растущее из камня, мост желаний. Многие туристы возвращаются сюда второй раз, чтобы загадать еще одно – желания сбываются…А рядом можно встретить остатки египетских ворот, морскую мечеть и мечеть Махмуди, дом Симеона Кожевника, место, где Наполеон заточил и сжег своих больных солдат, конечно же, порт. Тот самый, куда прибывали сотни кораблей со всего света. И многое-многое другое….

Кейсария

Город Великого Ирода. Такой же строгий и величественный, со снисхождением смотрящий на все вокруг. Если кто-нибудь скажет вам, что в Израиле был свой маленький Рим, поверьте. Это и есть Кейсария. Здесь вы встретите остатки римского театра, ипподром, римские бани, Колизей, храм, посвященный императору Тиберию, дворец на рифе, акведуки. Именно здесь жил во времена своего наместничества Великий Прокуратор Иудеи Понтий Пилат. И каждый день, просыпаясь, он видел как величественное море омывает прекрасный город. Одно событие не останется для вас незамеченным…самый жестокий римский центурион Корнелиус крестился в Кейсарии и обратился в христианскую веру. Что же повлияло на кровавого воина? Если Кейсария и встретит вас холодно, поверьте, что она умеет быть прекрасной и нежной, нужно лишь внимательно осмотреться…

Хайфа

На закате солнца тень горы ⛰️ Кармель накрывает город, и все погружается в лилово-розовые сумерки, а за горой солнце дарит городу свои последние лучи и уходит за линию горизонта, туда, где море встречается с небом. Панорама на Хайфу – город в горах: он то поднимается вверх, то ныряет вниз, как будто стремиться дотянуться до самого моря. Утопающая в зелени, с яркими крышами домов, Хайфа поделена на маленькие «островки». Они настолько разные, что кажется, что это модель маленькой страны. Но вместе с тем, именно благодаря им, Хайфа остается такой неповторимой и легкой.

Бахайские сады – слышали ли вы когда-нибудь о Бахайской религии? Не во всех учебниках по религиоведению встретишь ее. Так что же это за тайное учение? И почему самый большой центр Бахаев находится именно в Израиле? Тысячи ступеней - 19 уровней красоты, стоит спуститься туда один раз, чтобы увидеть все это.