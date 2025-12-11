Индивидуальная
до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами
Яффо - город загадок и легенд. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя тайны, истории и вкусы древнего порта
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Тель-Авива
Откройте для себя зелёные тайны Тель-Авива! Прогулка по историческому центру и знакомство с уникальными растениями ждут вас
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город, который никогда не спит
Тель-Авив - это не только пляжи и архитектура, но и уникальная атмосфера, где Восток встречается с Западом. Присоединяйтесь к увлекательной прогулке
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь
Начало: У часовой башни в яффо
18 янв в 08:00
20 янв в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тель-Авиве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Тель-Авиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в декабре 2025
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Для иностранцев" можно забронировать 4 экскурсии от 244 до 280. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Тель-Авиве (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 58 ⭐ отзывов, цены от €244. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль