Скажите, ну какой ребенок откажется поехать в зоопарк?

Таких детей не бывает!

А в нашем случае предлагаемая экскурсия ⛳ будет в одинаковой мере интересна и детям, и взрослым. Потому что вас ждет не обыкновенный зоопарк с дикими животными и птицами в клетках, а уникальный зоологический центр с полной свободой зверей, живущих на территории огромного сафари.

Слоны, зебры, страусы, антилопы и множество иных обитателей саваны занимаются своими важными делами, охотой, ухаживанием за детенышами, практически рядом с машинами туристов. А самые любопытные и непосредственные непременно желают познакомиться, утащить на память что-нибудь яркое и блестящее и даже сделать селфи.

Здесь обитают тысячи видов животных, более сотни разновидностей птиц, 25 видов рептилий. За их жизнью, поведением, драками, играми, заботой о малышах можно наблюдать в любой из двух зон: