Скажите, ну какой ребенок откажется поехать в зоопарк?
Таких детей не бывает!
А в нашем случае предлагаемая экскурсия ⛳ будет в одинаковой мере интересна и детям, и взрослым. Потому что вас ждет не обыкновенный зоопарк с дикими животными и птицами в клетках, а уникальный зоологический центр с полной свободой зверей, живущих на территории огромного сафари.
Слоны, зебры, страусы, антилопы и множество иных обитателей саваны занимаются своими важными делами, охотой, ухаживанием за детенышами, практически рядом с машинами туристов. А самые любопытные и непосредственные непременно желают познакомиться, утащить на память что-нибудь яркое и блестящее и даже сделать селфи.
Здесь обитают тысячи видов животных, более сотни разновидностей птиц, 25 видов рептилий. За их жизнью, поведением, драками, играми, заботой о малышах можно наблюдать в любой из двух зон:
- Из окна машины, проезжая по саване.
- На территории огромного зоопарка, где звери (как правило, хищные и опасные для человека) живут в самых комфортных условиях, а знающие себе цену павлины, разноцветные петухи и вовсе прогуливаются прямо под ногами.
- Отдых для всей семьи просто замечательный. Взрослым — масса удовольствия и необычных впечатлений, детям — море 🌊 восторга.
- Кроме того, на территории зоопарка можно перекусить в небольшом кафе или устроить пикник в тени деревьев.