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Зоологический парк Сафари — удовольствие для взрослых, восторг для детей

Сергей Р.
Сергей Р. – Гид из Тель-Авива
Зоологический парк Сафари — удовольствие для взрослых, восторг для детей
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $320 за экскурсию

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Зоологический парк Сафари — удовольствие для взрослых, восторг для детей
Зоологический парк Сафари — удовольствие для взрослых, восторг для детей

Что вы увидите

  • Зоологический парк Сафари
Скажите, ну какой ребенок откажется поехать в зоопарк?
Таких детей не бывает!
А в нашем случае предлагаемая экскурсия ⛳ будет в одинаковой мере интересна и детям, и взрослым. Потому что вас ждет не обыкновенный зоопарк с дикими животными и птицами в клетках, а уникальный зоологический центр с полной свободой зверей, живущих на территории огромного сафари.
Слоны, зебры, страусы, антилопы и множество иных обитателей саваны занимаются своими важными делами, охотой, ухаживанием за детенышами, практически рядом с машинами туристов. А самые любопытные и непосредственные непременно желают познакомиться, утащить на память что-нибудь яркое и блестящее и даже сделать селфи.

Здесь обитают тысячи видов животных, более сотни разновидностей птиц, 25 видов рептилий. За их жизнью, поведением, драками, играми, заботой о малышах можно наблюдать в любой из двух зон:

  • Из окна машины, проезжая по саване.
  • На территории огромного зоопарка, где звери (как правило, хищные и опасные для человека) живут в самых комфортных условиях, а знающие себе цену павлины, разноцветные петухи и вовсе прогуливаются прямо под ногами.
  • Отдых для всей семьи просто замечательный. Взрослым — масса удовольствия и необычных впечатлений, детям — море 🌊 восторга.
  • Кроме того, на территории зоопарка можно перекусить в небольшом кафе или устроить пикник в тени деревьев.
Что входит
  • Экскурсия VIP class с повышенной комфортностью (легковые автомобили, минивэны, микроавтобусы, соответствующие высоким стандартам, запросам и условиям клиентов), обслуживанием высшего класса (персональный водитель и лучший в своем деле гид), дружелюбно-приятной атмосферой.
  • Преимущества экскурсий VIP class:
  • Широчайший диапазон выбора из массы вариантов, а также полный разгул фантазии, всплеск идей, возможность осуществить путешествие собственного сочинения.
  • Особое внимание к запросам путешественников с ограниченными физическими возможностями людям, приехавшим в страну для лечения и реабилитации.
  • Мы подбираем и составляем индивидуальную экскурсионную программу в соответствии с вашими предпочтениями, желаниями, направленностью и акцента экскурсии.
  • Вы сами определяете бюджет поездок и экскурсий, время и место отправления и возвращения, длительность мероприятия, количество остановок, время обеда, отдыха, шоппинга.
  • Выезд на экскурсию из любого города страны, любой точки, в любое желаемое клиентом время.
  • Использование максимально комфортного транспорта в вариантах:
  • 1-2 человек — легковой автомобиль
  • 3—6 туристов — минивэн
  • 7—19 путешественников — микроавтобус
  • группы из 20 и более людей — экскурсионный автобус.
  • А также:
  • с использованием транспорта клиента
  • пешеходный вариант.
  • Для малышей, не достигших возраста 8 лет, необходимо сделать предварительный запрос на детское автокресло.
  • В зависимости от используемого вида транспорта изменяется и стоимость поездки.
Что не входит
  • В стоимость поездки не входит и оплачивается отдельно питание
  • стоимость входных билетов в зооцентр
  • аренда электромобиля для передвижения по парку.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 С доставкой пассажиров в указанное место
Зоологический парк Сафари — удовольствие для взрослых, восторг для детей
Зоологический парк Сафари — удовольствие для взрослых, восторг для детей
Зоологический парк Сафари — удовольствие для взрослых, восторг для детей
Зоологический парк Сафари — удовольствие для взрослых, восторг для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Р.
Сергей Р.
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