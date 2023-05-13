«Аджами» — так называется израильский фильм, номинированный на Оскар 10 лет назад. В нем арабские подростки торгуют наркотиками, израильские полицейские стреляют прямо на улицах, а влюбленные араб и еврейка никогда не будут вместе. Сегодня ситуация изменилась: в некогда заброшенных палестинских особняках поселились семьи европейских дипломатов, и джентрификация (благоустройство) района происходит с бешеной скоростью. Но пока еще куры пасутся во дворах заброшенных британских госпиталей, а мои экскурсанты иногда встречают павлинов.
Аджами в прошлом, настоящем и будущем
Обветшалые виллы, церкви, дома священников — вы полюбуетесь архитектурой ближневосточного колониального стиля, насладитесь тишиной уютных садов. Я расскажу о тех временах, когда этой территорией правила Османская империя: о жизни интеллектуальной арабской элиты, о том, чем торговали и на каких языках говорили. Вы поймете, откуда в арабском районе столько странных церквей, чем марониты отличаются от мелькитов и кто теперь живет в этих безумных особняках. Поговорим и о том, какие политические процессы привели к запустению и жилищному кризису: до 2000 года район оставался прибежищем криминальных элементов. Но сегодня иностранные инвесторы вкладываются в развитие района: вы услышите о концепции джентрификации Аджами и узнаете, что ждет его в будущем.
Длина маршрута — около 3 километров, почти без перепадов высот. Маршрут круговой, мы закончим там же, где начнем.
Дети старшего школьного возраста тоже смогут получить удовольствие от экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Яффо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olga — ваш гид в Тель-Авиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Я лицензированный гид по Израилю, по образованию — специалист по античному миру, экскурсовод со стажем 15 лет в разных странах мира. Родилась в Петербурге, живу в Тель-Авиве.
Владею латынью, древнегреческим, английским, читать дальшеуменьшить
немецким, французским, ивритом.
Специализируюсь на истории религий, раннем христианстве, истории паломничества на Святую Землю, истории Палестины 19-го и 20-го века.
Вторая профессия — журналистика: писала о путешествиях для журналов Космополитен, Афиша, Следопыт, работала сценаристом в Yandex, сегодня пишу про Израиль для портала Jewish.ru.
Хобби — походы. Каждые выходные я отправляюсь с рюкзаком изучать землю Израилю и знаю места, в которых никогда не бывали даже коренные израильтяне.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Большое спасибо Ольге за увлекательную экскурсию по нетуристическому Тель-Авиву. 2,5 часа пролетели незаметно в ненавязчивой прогулке и дружеской беседе. Нам показали обычный жилой Яффо, познакомили с его историей и бытом, провели по тем улицам, на которые не пришло бы, даже, в голову заглянуть. Ольга прекрасно владеет темой и чувствует Израиль. От души рекомендую эту экскурсию и этого экскурсовода.
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Н
Наталья
Интересно - очень, познавательно - очень, любопытно - очень, приятно - очень. Ольга обаятельна, легка в общении, очень знающая тему, любящая свое дело и это было заразительно. Мы прогуляли 3 часа и не заметили. Жалко было расставаться, ведь Ольга столько всего еще знает и может рассказать. Экскурсию и гида рекомендуем всем, кому интересна история. Ольга -вам большое спасибо и удачи.
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