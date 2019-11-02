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Побывать там, куда не заходят туристы, и открыть историю палестинского города

Olga
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Olga – ваш гид
Я покажу вам другой Тель-Авив: не такой известный, как старый Яффо, но такой же прекрасный.

Как и в случае с Яффо, у арабского Аджами криминальное прошлое — и большое туристическое будущее.

Роскошные виллы, церквушки, уютные дворики и сады: пока эти места остаются нетронутыми и потому сохраняют очарование.

На экскурсии вы узнаете, как жил палестинский город в 19 веке, поймете, почему он оказался заброшен, и погрузитесь в его атмосферу.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в порту Яффо
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Арабский Аджами, или обратная сторона Яффо
Арабский Аджами, или обратная сторона Яффо

Что вас ожидает

Жизнь старого района
«Аджами» — так называется израильский фильм, номинированный на Оскар 10 лет назад. В нем арабские подростки торгуют наркотиками, израильские полицейские стреляют прямо на улицах, а влюбленные араб и еврейка никогда не будут вместе.
Сегодня ситуация изменилась: в некогда заброшенных палестинских особняках поселились семьи европейских дипломатов, и джентрификация (благоустройство) района происходит с бешеной скоростью. Но пока еще куры пасутся во дворах заброшенных британских госпиталей, а мои экскурсанты иногда встречают павлинов.

Аджами в прошлом, настоящем и будущем
Обветшалые виллы, церкви, дома священников — вы полюбуетесь архитектурой ближневосточного колониального стиля, насладитесь тишиной уютных садов. Я расскажу о тех временах, когда этой территорией правила Османская империя: о жизни интеллектуальной арабской элиты, о том, чем торговали и на каких языках говорили. Вы поймете, откуда в арабском районе столько странных церквей, чем марониты отличаются от мелькитов и кто теперь живет в этих безумных особняках.
Поговорим и о том, какие политические процессы привели к запустению и жилищному кризису: до 2000 года район оставался прибежищем криминальных элементов. Но сегодня иностранные инвесторы вкладываются в развитие района: вы услышите о концепции джентрификации Аджами и узнаете, что ждет его в будущем.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь.
  • Длина маршрута — около 3 километров, почти без перепадов высот. Маршрут круговой, мы закончим там же, где начнем.
  • Дети старшего школьного возраста тоже смогут получить удовольствие от экскурсии.
Арабский Аджами, или обратная сторона Яффо
Арабский Аджами, или обратная сторона Яффо
Арабский Аджами, или обратная сторона Яффо
Арабский Аджами, или обратная сторона Яффо
Арабский Аджами, или обратная сторона Яффо
Арабский Аджами, или обратная сторона Яффо
Арабский Аджами, или обратная сторона Яффо
Арабский Аджами, или обратная сторона Яффо
Арабский Аджами, или обратная сторона Яффо
Арабский Аджами, или обратная сторона Яффо
Арабский Аджами, или обратная сторона Яффо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в порту Яффо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olga
Olga
Я лицензированный гид по Израилю, по образованию — специалист по античному миру, экскурсовод со стажем 15 лет в разных странах мира. Родилась в Петербурге, живу в Тель-Авиве. Владею латынью, древнегреческим, английским, немецким, французским, ивритом. Специализируюсь на истории религий, раннем христианстве, истории паломничества на Святую Землю, истории Палестины 19-го и 20-го века. Вторая профессия — журналистика: писала о путешествиях для журналов Космополитен, Афиша, Следопыт, работала сценаристом в Yandex, сегодня пишу про Израиль для портала Jewish.ru. Хобби — походы. Каждые выходные я отправляюсь с рюкзаком изучать землю Израилю и знаю места, в которых никогда не бывали даже коренные израильтяне.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 ноября 2019
Интересно - очень, познавательно - очень, любопытно - очень, приятно - очень. Ольга обаятельна, легка в общении, очень знающая тему, любящая свое дело и это было заразительно. Мы прогуляли 3 часа и не заметили. Жалко было расставаться, ведь Ольга столько всего еще знает и может рассказать. Экскурсию и гида рекомендуем всем, кому интересна история. Ольга -вам большое спасибо и удачи.

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