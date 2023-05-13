Экскурсия по Аджами предлагает уникальную возможность увидеть Тель-Авив с другой стороны. Этот район, некогда известный своим криминальным прошлым, сегодня привлекает внимание своими историческими зданиями и садами. Посетители узнают о жизни палестинского города в 19 веке, увидят роскошные виллы и церкви, а также поймут, как район изменился с течением времени. Джентрификация и иностранные инвестиции привносят в Аджами новую жизнь, делая его перспективным туристическим направлением

Описание экскурсии

Жизнь старого района

«Аджами» — так называется израильский фильм, номинированный на Оскар 10 лет назад. В нем арабские подростки торгуют наркотиками, израильские полицейские стреляют прямо на улицах, а влюбленные араб и еврейка никогда не будут вместе.

Сегодня ситуация изменилась: в некогда заброшенных палестинских особняках поселились семьи европейских дипломатов, и джентрификация (благоустройство) района происходит с бешеной скоростью. Но пока еще куры пасутся во дворах заброшенных британских госпиталей, а мои экскурсанты иногда встречают павлинов.

Аджами в прошлом, настоящем и будущем

Обветшалые виллы, церкви, дома священников — вы полюбуетесь архитектурой ближневосточного колониального стиля, насладитесь тишиной уютных садов. Я расскажу о тех временах, когда этой территорией правила Османская империя: о жизни интеллектуальной арабской элиты, о том, чем торговали и на каких языках говорили. Вы поймете, откуда в арабском районе столько странных церквей, чем марониты отличаются от мелькитов и кто теперь живет в этих безумных особняках.

Поговорим и о том, какие политические процессы привели к запустению и жилищному кризису: до 2000 года район оставался прибежищем криминальных элементов. Но сегодня иностранные инвесторы вкладываются в развитие района: вы услышите о концепции джентрификации Аджами и узнаете, что ждет его в будущем.

Организационные детали