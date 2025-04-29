читать дальше

любовались Дохой: ее архитектурой, скрытыми символами города. Венера рассказала нам про быт жителей, их культуру, показала красивые локации города.



На рынке Сук-Вакиф Венера учила нас торговаться. Она делает это мастерски! С пустыми руками мы не ушли, а также выучили пару словечек на арабском.



Венера угостила нас местными блюдами: чаем с молоком и специями (карак) и лепешками с сыром и яйцом (чапати). Было очень вкусно!



Венера сделала нам отличные фото, зарядила нас положительными эмоциями! Было ощущение, что мы давно друг друга знаем!



Экскурсия проходила в комфортабельном авто с кондиционером, воду с собой можно не брать, Венера ее вам даст.



Так что если будете в Дохе, то смело обращайтесь к Венере и ее команде!



Мы благодарны за незабываемую экскурсию, классные фото и советы! Венера и Доха теперь в нашем сердце ♥️!