Экскурсии по паркам Дохи

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Дохе на русском языке, цены от $75, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
На машине
5 часов
-
20%
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дохи: от набережной Корниш до культурной деревни Катара, узнайте тайны города и насладитесь традиционными угощениями
«Музей исламского искусства и MIA парк (без посещения)»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$359$448 за всё до 6 чел.
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Чем живёт Доха? Где горожане делают покупки и пьют утренний кофе? Окунитесь в повседневную жизнь восточной столицы с гидом, живущим здесь 20 лет
«Если захотите спрятаться от жары, отведу вас на набережную Корниш, в парк Aspire — или даже на секретные пляжи, о которых знают только местные жители»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия в мини-группе по столице Катара
На машине
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия в мини-группе по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Начало: У Музея ислламского искусства
«Музей исламского искусства и MIA парк (без посещения)»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
21 окт в 15:00
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    29 апреля 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Дата посещения: 29 апреля 2025
    Узнали Катар глазами очень позитивной, доброжелательной, внимательной и влюбленной в Катар, и просто замечательной женщины Венеры. Экскурсия заняла 5 часов,
    читать дальше

    автомобиль комфортный, интересно рассказывает, отвечает на вопросы, экскурсия проложена грамотным путем, чб могли увидеть и дневной и ночной город. Совсем оказалось не утомительно, был ребенок 12 лет, ей тоже понравилось! Спасибо большое ❤️🔥

  • Ю
    Юлия
    8 октября 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Мы брали экскурсию по Дохе на стыковке между рейсами в Москву и очень рады, что выбрали Венеру и Хайсам. я
    читать дальше

    Экскурсия замечательная, Хайсам показал Доху такой, какой ее видят местные жители. Нам очень понравился Катар, старый город и современный, с красивейшей архитектурой и сиянием огней. Превосходный русский помог нам услышать историю страны и ее обычаи. Спасибо большое что встретили нас в аэропорту и отвезли потом в наш отель, спасибо за помощь в выборе сувениров, обязательно будем вас рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо за красивые фотографии

    Мы брали экскурсию по Дохе на стыковке между рейсами в Москву и очень рады, что выбрали Венеру и Хайсам. я
Экскурсия замечательная, Хайсам показал Доху такой, какой ее видят местные жители. Нам очень понравился Катар, старый город и современный, с красивейшей архитектурой и сиянием огней. Превосходный русский помог нам услышать историю страны и ее обычаи. Спасибо большое что встретили нас в аэропорту и отвезли потом в наш отель, спасибо за помощь в выборе сувениров, обязательно будем вас рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо за красивые фотографии
  • Е
    Екатерина
    4 октября 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Как влюбиться в Катар за 1 день? 🌟

    Это была просто невероятная экскурсия! Время пролетело незаметно — Венера умеет так рассказывать,
    читать дальше

    что буквально погружаешься в историю и атмосферу Катара. За один день мы увидели всё самое главное: от набережной Корниш и рыбацкой гавани с традиционными лодками дау до современного Лусаила и роскошного острова Жемчужина.

    Музеи, культурная деревня Катара, Голубая и Золотая мечети, рынок Сук Вакиф — всё это теперь не просто места на карте, а живые истории, благодаря Венере. Она делилась интересными фактами о жизни катарцев, о том, как страна из пустыни стала одной из богатейших в мире.

    Это экскурсия не просто обзор достопримечательностей — это знакомство с душой Катара. Очень рекомендую! ❤️ Если хотите влюбиться в этот удивительный край с первого взгляда — обязательно идите с Венерой!

    Как влюбиться в Катар за 1 день? 🌟Как влюбиться в Катар за 1 день? 🌟Как влюбиться в Катар за 1 день? 🌟Как влюбиться в Катар за 1 день? 🌟Как влюбиться в Катар за 1 день? 🌟Как влюбиться в Катар за 1 день? 🌟Как влюбиться в Катар за 1 день? 🌟Как влюбиться в Катар за 1 день? 🌟Как влюбиться в Катар за 1 день? 🌟Как влюбиться в Катар за 1 день? 🌟
  • С
    Светлана
    3 октября 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Венера,благодарим за шикарную экскурсию!
    Все прошло замечательно,увидели все что хотели,ни каких нареканий нет,остались только положительные эмоции🙏🏻🙏🏻🙏🏻
  • И
    Ирина
    23 сентября 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Огромное спасибо Венере за экскурсию! Нам с мужем очень понравилось! Венера показала нам все главные достопримечательности Дохи! В комфортабельном автомобиле,с
    читать дальше

    вниманием и заботой к нам, Венера влюбила нас в Доху! Её энергетика и чувство юмора сделали эту экскурсию ещё интереснее! Ни на секунду не пожалели!

  • Е
    Елена
    18 сентября 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Это была потрясающая экскурсия. Венера невероятный человек и очень интересно рассказала и показала нам свою страну. Мы посетили много прекрасных
    читать дальше

    мест, узнали очень много интересного о Катаре. И влюбились в Доху и теперь я понимаю, почему экскурсия носит такое название, а Венера точно сделает так, что никто не останется равнодушным❤️

    Это была потрясающая экскурсия. Венера невероятный человек и очень интересно рассказала и показала нам свою страну. Мы посетили много прекрасных мест, узнали очень много интересного о Катаре. И влюбились в Доху и теперь я понимаю, почему экскурсия носит такое название, а Венера точно сделает так, что никто не останется равнодушным❤️
  • Д
    Дарья
    17 сентября 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Проводником по Дохе в наш первый визит в город был жизнерадостный гид Венера!

    Вместе с ней мы смеялись от души и
    читать дальше

    любовались Дохой: ее архитектурой, скрытыми символами города. Венера рассказала нам про быт жителей, их культуру, показала красивые локации города.

    На рынке Сук-Вакиф Венера учила нас торговаться. Она делает это мастерски! С пустыми руками мы не ушли, а также выучили пару словечек на арабском.

    Венера угостила нас местными блюдами: чаем с молоком и специями (карак) и лепешками с сыром и яйцом (чапати). Было очень вкусно!

    Венера сделала нам отличные фото, зарядила нас положительными эмоциями! Было ощущение, что мы давно друг друга знаем!

    Экскурсия проходила в комфортабельном авто с кондиционером, воду с собой можно не брать, Венера ее вам даст.

    Так что если будете в Дохе, то смело обращайтесь к Венере и ее команде!

    Мы благодарны за незабываемую экскурсию, классные фото и советы! Венера и Доха теперь в нашем сердце ♥️!

    Проводником по Дохе в наш первый визит в город был жизнерадостный гид Венера!Проводником по Дохе в наш первый визит в город был жизнерадостный гид Венера!Проводником по Дохе в наш первый визит в город был жизнерадостный гид Венера!Проводником по Дохе в наш первый визит в город был жизнерадостный гид Венера!Проводником по Дохе в наш первый визит в город был жизнерадостный гид Венера!Проводником по Дохе в наш первый визит в город был жизнерадостный гид Венера!Проводником по Дохе в наш первый визит в город был жизнерадостный гид Венера!Проводником по Дохе в наш первый визит в город был жизнерадостный гид Венера!
  • Р
    Рузанна
    15 сентября 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Прилетели в Доху из Мале, очень хотелось за один день увидеть все самые красивые места и полностью погрузиться в атмосферу
    читать дальше

    города!
    Венера настолько ярко описала и рассказала о городе, а почему? Потомучто она искренне влюблена в страну и в свою работу! Венера, спасибо Вам за то что открыли свою душу через этот прекрасный город! 🤍🤍🤍

  • М
    Михаил
    11 сентября 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Прекрасная вечерняя экскурсия, очень рекомендую!
    Прекрасная вечерняя экскурсия, очень рекомендую!
  • О
    Ольга
    30 августа 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Это была великолепная экскурсия, столько впечатлений, эмоций - просто невероятно 🔥🔥🔥Время пролетело незаметно, рекомендую обязательно заказать именно в этом агентстве. Венера великолепный рассказчик, а Адли идеальный водитель и прекрасный человек ❤️
    Это была великолепная экскурсия, столько впечатлений, эмоций - просто невероятно 🔥🔥🔥Время пролетело незаметно, рекомендую обязательно заказать
  • O
    Olesya
    13 июля 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Мы с сестрой взяли экскурсию и очень довольны всем. Мы поменяли время на пол часа раньше, нас забрали с аэропорта и доставили в гостиницу. Все наши пожелания были учтены
  • А
    Александра
    4 июля 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Провела ночную пересадку в Дохе вместе с Венерой и осталась в полном восторге. Венера - прекрасный рассказчик и, как истинная
    читать дальше

    гостеприимная хозяйка, делает все, чтобы гостям понравилось в Катаре. Она показала множество мест, рассказала множество интересных фактов о жизни и истории Катара и его жителей. Венера искренне любит эту страну и поможет каждому влюбиться в нее столь же сильно. Признаюсь честно, я не ожидала многого от нескольких часов ночью в ожидании следующего рейса, но Венера показала мне просто другой мир! Выражаю огромную благодарность за организацию и проведение экскурсии!

  • А
    Андрей
    23 мая 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Ночная Доха изумительна, особенно с таким гидом как Венера. Огромное спасибо за впечатления.
  • Е
    Елена
    22 мая 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Экскурсию проводила очень приятная девушка Зуля. Маршрут и тайминг были прекрасно продуманы. Зуля показала Доху и Катар с самой красивой и интересной стороны, угостила местным чаем. Профессионально рассказала все ключевые факты в истории. Мне очень экскурсия понравилась. Рекомендую от души!
  • Д
    Дарья
    19 мая 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Экскурсия имеет очень точное название. Мы семьей все влюбились в доху. Маршрут комфортно можно поменять. Обсудить что для нас важней,
    читать дальше

    что менее важно. Татьяна шикарный доброжелательный рассказчик. Хороший водитель. Все было во время. По просьбе даже завезла в продуктовый магазин за подарками домой. Машина комфортная. Хотим снова вернуться в доху к Татьяне! Думаю еще тут есть много всего посмотреть. Рекомендую в любом возрасте (мы-35 и 40 лет были с родителями 68 лет и ребенком 5 лет) экскурсия понравилась всем

  • И
    Ирина
    2 мая 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Венера, как Катар, гостеприимная, дружелюбная, веселая, очень интересная, современная и теплая! Мы потрясающе провели целый день и вечер - нагулялись,
    читать дальше

    насмотрелись, перекусили в настоящем арабском кафе, поели самых вкусных фиников на рынке, сделали потрясающие фотки со всех секретных смотровых/видовых точек. Огромная благодарность и только приятные впечатления🙏🏻❤️

  • О
    Оксана
    3 апреля 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Экскурсия пошла не по плану с самого начала, Венера не предупредила, что экскурсию будет проводить другой человек.
    С одной стороны гид
    читать дальше

    был приятный в общении, старался хорошо сфотографировать, но это не было похоже на рассказ экскурсовода, содержательность материала слабая, не раскрыто то, что заявлено в разделе "почему", отсутствовало заявленное угощение.
    Ещё удивило, что у вас, к примеру заявлен в программе музей исламского искусства, но вход в него и не планировался, только фото рядом со входом.
    Плюс не сошлись по чувству юмора: попали на экскурсию в самое пекло +39 с ребёнок 12 лет, а гид постоянно шутил, как мы пойдём пешком гулять 2 км. Нам было не до смеха.

  • Е
    Евгения
    31 марта 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Очень рекомендуем гида Татьяну, которая проводила нам экскурсию. Все было очень интересно, доступно, увлекательно даже для детей. Катар влюбил в себя
  • Е
    Елена
    22 марта 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Спасибо большое Хайсаму за экскурсию по Дохе. Отлично провели время и познакомились с городом! Даже песни попели в греческом амфитеатре! Удобный автомобиль, замечательный рассказчик с чувством юмора, интересные локации - всё что нужно для отдыха и исследования нового города! Спасибо!
  • И
    Ирина
    16 марта 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Огромное спасибо Венере за экскурсию. Это было незабываемое путешествие в мир отличный от привычного. Хочу отметить готовность гида Татьяны подстраивать маршрут под мои особенности.
    Огромное спасибо Венере за экскурсию. Это было незабываемое путешествие в мир отличный от привычного. Хочу отметить

