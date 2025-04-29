-
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВлюбиться в Доху: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дохи: от набережной Корниш до культурной деревни Катара, узнайте тайны города и насладитесь традиционными угощениями
«Музей исламского искусства и MIA парк (без посещения)»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$359
$448 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Чем живёт Доха? Где горожане делают покупки и пьют утренний кофе? Окунитесь в повседневную жизнь восточной столицы с гидом, живущим здесь 20 лет
«Если захотите спрятаться от жары, отведу вас на набережную Корниш, в парк Aspire — или даже на секретные пляжи, о которых знают только местные жители»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия в мини-группе по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Начало: У Музея ислламского искусства
«Музей исламского искусства и MIA парк (без посещения)»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
21 окт в 15:00
$75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей29 апреля 2025Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице КатараДата посещения: 29 апреля 2025Узнали Катар глазами очень позитивной, доброжелательной, внимательной и влюбленной в Катар, и просто замечательной женщины Венеры. Экскурсия заняла 5 часов,
- ЮЮлия8 октября 2025Мы брали экскурсию по Дохе на стыковке между рейсами в Москву и очень рады, что выбрали Венеру и Хайсам. я
- ЕЕкатерина4 октября 2025Как влюбиться в Катар за 1 день? 🌟
Это была просто невероятная экскурсия! Время пролетело незаметно — Венера умеет так рассказывать,
- ССветлана3 октября 2025Венера,благодарим за шикарную экскурсию!
Все прошло замечательно,увидели все что хотели,ни каких нареканий нет,остались только положительные эмоции🙏🏻🙏🏻🙏🏻
- ИИрина23 сентября 2025Огромное спасибо Венере за экскурсию! Нам с мужем очень понравилось! Венера показала нам все главные достопримечательности Дохи! В комфортабельном автомобиле,с
- ЕЕлена18 сентября 2025Это была потрясающая экскурсия. Венера невероятный человек и очень интересно рассказала и показала нам свою страну. Мы посетили много прекрасных
- ДДарья17 сентября 2025Проводником по Дохе в наш первый визит в город был жизнерадостный гид Венера!
Вместе с ней мы смеялись от души и
- РРузанна15 сентября 2025Прилетели в Доху из Мале, очень хотелось за один день увидеть все самые красивые места и полностью погрузиться в атмосферу
- ММихаил11 сентября 2025Прекрасная вечерняя экскурсия, очень рекомендую!
- ООльга30 августа 2025Это была великолепная экскурсия, столько впечатлений, эмоций - просто невероятно 🔥🔥🔥Время пролетело незаметно, рекомендую обязательно заказать именно в этом агентстве. Венера великолепный рассказчик, а Адли идеальный водитель и прекрасный человек ❤️
- OOlesya13 июля 2025Мы с сестрой взяли экскурсию и очень довольны всем. Мы поменяли время на пол часа раньше, нас забрали с аэропорта и доставили в гостиницу. Все наши пожелания были учтены
- ААлександра4 июля 2025Провела ночную пересадку в Дохе вместе с Венерой и осталась в полном восторге. Венера - прекрасный рассказчик и, как истинная
- ААндрей23 мая 2025Ночная Доха изумительна, особенно с таким гидом как Венера. Огромное спасибо за впечатления.
- ЕЕлена22 мая 2025Экскурсию проводила очень приятная девушка Зуля. Маршрут и тайминг были прекрасно продуманы. Зуля показала Доху и Катар с самой красивой и интересной стороны, угостила местным чаем. Профессионально рассказала все ключевые факты в истории. Мне очень экскурсия понравилась. Рекомендую от души!
- ДДарья19 мая 2025Экскурсия имеет очень точное название. Мы семьей все влюбились в доху. Маршрут комфортно можно поменять. Обсудить что для нас важней,
- ИИрина2 мая 2025Венера, как Катар, гостеприимная, дружелюбная, веселая, очень интересная, современная и теплая! Мы потрясающе провели целый день и вечер - нагулялись,
- ООксана3 апреля 2025Экскурсия пошла не по плану с самого начала, Венера не предупредила, что экскурсию будет проводить другой человек.
С одной стороны гид
- ЕЕвгения31 марта 2025Очень рекомендуем гида Татьяну, которая проводила нам экскурсию. Все было очень интересно, доступно, увлекательно даже для детей. Катар влюбил в себя
- ЕЕлена22 марта 2025Спасибо большое Хайсаму за экскурсию по Дохе. Отлично провели время и познакомились с городом! Даже песни попели в греческом амфитеатре! Удобный автомобиль, замечательный рассказчик с чувством юмора, интересные локации - всё что нужно для отдыха и исследования нового города! Спасибо!
- ИИрина16 марта 2025Огромное спасибо Венере за экскурсию. Это было незабываемое путешествие в мир отличный от привычного. Хочу отметить готовность гида Татьяны подстраивать маршрут под мои особенности.
