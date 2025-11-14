На экскурсии мы погрузим вас в загадочный арабский мир, наполненный ароматом специй и пряных благовоний. В тот самый мир, который ярко контрастирует с ультрасовременностью и футуристичностью.
Покажем главные места города и расскажем необычные факты о нашей стране, традициях, культуре и истории.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Доха-Порт и набережную Корниш
- рыбацкую гавань и местные лодки дау
- главную улицу города
- Музей исламского искусства и MIA парк (без посещения)
- культурную деревню Катара и Галери Лафайет
- Голубую и Золотую мечети
- Голубиную башню
- остров Жемчужина и его центр — Медина Сентраль
- город будущего Лусаил и визитную карточку Дохи — Катар Тауэр
- традиционный рынок Сук Вакиф
- и другие ключевые локации
Вы узнаете:
- С чего начиналась история Катара
- Как Катар, 90% площади которого заняты пустыней, оказался в топе богатейших стран мира
- Чем живёт и дышит непростой арабский народ
- Почему вода тут стоит дороже бензина
- Отчего почётный караул босой восседает на верблюдах
- Во сколько Катару обошёлся чемпионат мира по футболу в 2022 году
- Почему здесь так любят верблюжьи бега и можно ли делать ставки
И это ещё не полный перечень «почему», о которых мы расскажем на экскурсии. Кроме того, угостим вас чаем/кофе, традиционными лепёшками с сыром, снабдим советами и ответим на все интересующие вопросы!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Patrol, или Kia Carnival
- Трансфер из отеля только в черте Дохи (гости из отдаленных районов добираются самостоятельно к месту встречи, которое мы обозначим)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
во вторник, четверг и субботу в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея ислламского искусства
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Венера — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 418 туристов
Я живу в Катаре уже более 20 лет. Говорю на нескольких языках и имею лицензию гида Министерства туризма Катара. Вместе со своей командой влюбляю гостей в наш волшебный арабский мир. Мы принимаем путешественников со всех уголков мира. Встречаем их традиционными чаем, королевскими финиками и горячими местными лепёшками.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
14 ноя 2025
Если вы первый раз в Дохе, то обязательно возьмите эту обзорную экскурсию. За 5 часов на комфортабельном Ниссан Патроле нам показывал город и увлекательно рассказывал про историю Катара обаятельнейший Хайсам. Столько интересных локаций мы посетили и прониклись атмосферой этого удивительного места! И увезем с собой красивые фото, сделанные Хайсамом в необычных ракурсах на память об этой удивительной стране. Рекомендую 100%.
Е
Евгения
13 ноя 2025
Венера - невероятный человек с огромной чистой душой! Благодаря ей мы узнали много нового о Катаре, увидели интересные места и получили много классных фото! Венера, спасибо за вашу заботу и внимание!
Х
Хасабова
6 ноя 2025
Венера самая лучшая,очень легко и комфортно прошла экскурсия,и все понятно,побольше бы таких гидов!!! Очень рекомендую брать только у нее🌸🥰!
Я
Яна
29 окт 2025
Гид Венера провела нашей небольшой группе из 5 человек отличную, познавательную обзорную экскурсию по Дохе. Начали днём, а закончили когда вся Доха переливалась огнями. Венера увлекательно рассказывала о городе, который сама любит, помогала сделать яркие фото, угостила традиционным чаем с лепёшками. Отдельно хочется отметить пунктуальность гида и сияющую чистоту автомобиля. Однозначно рекомендую!
