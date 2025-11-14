Марина Если вы первый раз в Дохе, то обязательно возьмите эту обзорную экскурсию. За 5 часов на комфортабельном Ниссан Патроле нам показывал город и увлекательно рассказывал про историю Катара обаятельнейший Хайсам. Столько интересных локаций мы посетили и прониклись атмосферой этого удивительного места! И увезем с собой красивые фото, сделанные Хайсамом в необычных ракурсах на память об этой удивительной стране. Рекомендую 100%.

Е Евгения Венера - невероятный человек с огромной чистой душой! Благодаря ей мы узнали много нового о Катаре, увидели интересные места и получили много классных фото! Венера, спасибо за вашу заботу и внимание!

Х Хасабова Венера самая лучшая,очень легко и комфортно прошла экскурсия,и все понятно,побольше бы таких гидов!!! Очень рекомендую брать только у нее🌸🥰!