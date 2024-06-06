Ночные прогулки и экскурсии Дохи

Найдено 6 экскурсий в категории «Ночные» в Дохе на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
Открыть один из красивейших мегаполисов арабского мира
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 6 чел.
Открываем Доху - город контрастов
🚗 На машине
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
51 отзыв
Открываем Доху - город контрастов
Познакомиться с символами столицы Катара: от базаров и верблюдов - до яхт и небоскребов
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 4 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, а также изучить артефакты истории или исламского искусства
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Посетить самые яркие уголки города и посмотреть на него глазами разных местных жителей
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Исследовать необычные достопримечательности и любимые локации местных жителей
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от $450 за всё до 10 чел.
Самое интересное в Дохе за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Самое интересное в Дохе за 3 часа
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    6 июня 2024
    На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
    Я осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дважды - утром и вечером.
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    Чтоб посмотреть на город при различном освещении. Спасибо Катерине, все интересно рассказала и показала, сориентировала по лучшему времени, чтобы не свариться на жаре, успели посмотреть часть при свете и часть после заката!

    Я осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дваждыЯ осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дваждыЯ осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дваждыЯ осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дваждыЯ осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дважды
  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Самое интересное в Дохе за 3 часа
    Отличный гид, всем рекомендую. Очень познавательная, интересная и насыщенная экскурсия. Нурбек учёл все наши пожелания и прекрасно перестроил маршрут. Спасибо большое!!!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
    Очень благодарны Нурбеку за прекрасную экскурсию и внимание! Мы увидели всё самое интересное в Дохе, перекусили в аутентичной забегаловке, посетили главный музей. Организация была на высоте: ранняя встреча в аэропорту, своевременный трансфер к следующему рейсу. Рекомендуем!
  • Т
    Тимур
    12 мая 2024
    На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
    Экскурсия была очень интересной, Нурбек рассказал много фактов из жизни Катара, посетили знаковые достопримечательности. Очень профессиональный, грамотный и приятный гид. Отдельное спасибо за коляску для младшего ребенка, очень спасла)
  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Самое интересное в Дохе за 3 часа
    Спасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краски, лошади, соколы, верблюды, космические
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    архитектурные формы и много такого, о котором я даже и подумать не могла, когда ехала в Катар. Потрясающий рассказчик и просто удивительно интересный человек, которого знают многие местные жители. Рекомендую!!!! Не пожалеете. . И фотограф тоже отличный Меня никто так классно не фотографировал 😊

    Спасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краскиСпасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краски
  • A
    Anna
    30 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше
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    посетить в свободное время. Спасибо ей огромное. Экскурсия была насыщенной, покатались по городу, познакомились с историей и основными традициями этой маленькой страны. Все красиво, интересно. Покатались на лодке по заливу (жаль не взяли купальники), ребята угощали всякими местными вкусностями. Посетили рынок. Рынок очень чистый, организованный, все красиво. Далее посетили национальный музей Катара. Я бы назвала его краеведческим. Очень красивое здание в виде кристалла «роза пустыни», просторные залы с интерактивными стенами, экспонатами. Хорошо сделано. Закончили экскурсию в районе Мешереб по нашей просьбе, погуляли там сами. Отдельное спасибо за поздравление с Днем Рождения! Рекомендую к бронированию эту компанию

  • А
    Алексей
    29 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Все отлично! Замечательная экскурсия!!
  • В
    Вячеслав
    22 апреля 2024
    Самое интересное в Дохе за 3 часа
    Большое спасибо Нурбеку за его содержательную, лёгкую и познавательную экскурсию. Были только один день в Дохе, и с его подачи появилось желание вернуться ещё раз! Позитивный, улыбчивый и лёгкий в общении человек!
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
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    вопросы отвечала. Ну и выложив за экскурсию 438 баксов, хотелось бы местный чай карак и пирожок с сыром за 7 реалов (200 рублей) получить как угощение, раз уж вы хотите окунуть немножко в местную кухню. А так Доха и близлежащие городки замечательные.

  • Э
    Эмма
    14 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
  2. Открываем Доху - город контрастов
  3. Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
  4. Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
  5. Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Какие места ещё посмотреть в Дохе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
Сейчас в Дохе в категории "Ночные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 250 до 500. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Ночные», 117 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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