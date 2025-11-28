Найдено 3 экскурсии в категории « Амфитеатр » в Дохе на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия Индивидуальная экскурсия по Дохе: этно-деревня Катара, остров Жемчужина, базар Сук Вакиф и район Мшейреб. Погрузитесь в атмосферу Катара $450 за всё до 4 чел. На машине На микроавтобусе 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Это Доха! Главное за 1 день Погрузитесь в атмосферу Дохи, где небоскрёбы соседствуют с древними традициями. Уникальная возможность увидеть всё самое важное за один день $450 за всё до 4 чел. На машине 4 часа Индивидуальная до 6 чел. Доха за несколько часов Обзорная экскурсия для транзитных пассажиров Начало: В аэропорту $460 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Дохи

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Амфитеатр»

