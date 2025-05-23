На индивидуальной экскурсии по Дохе гости смогут увидеть главные достопримечательности столицы Катара.
Программа включает посещение Доха-Порта, набережной Корниш, культурной деревни Катара и других знаковых мест. Туристы узнают о богатой истории страны, её традициях и современных достижениях. В завершение экскурсии предлагается попробовать местные деликатесы и напитки.
Отличный выбор для тех, кто хочет глубже понять арабский мир и насладиться его уникальной атмосферой
Программа включает посещение Доха-Порта, набережной Корниш, культурной деревни Катара и других знаковых мест. Туристы узнают о богатой истории страны, её традициях и современных достижениях. В завершение экскурсии предлагается попробовать местные деликатесы и напитки.
Отличный выбор для тех, кто хочет глубже понять арабский мир и насладиться его уникальной атмосферой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому гостю
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 🏛 Посещение знаковых мест Дохи
- 🕌 Углубление в культуру и традиции Катара
- 🍵 Дегустация местных деликатесов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Дохе - это зимние месяцы: декабрь, январь и февраль. В это время температура наиболее комфортна для прогулок, а туристическая загруженность минимальна. Март, апрель и ноябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть выше. В остальные месяцы, особенно летом, жара может быть значительной, но при желании можно насладиться экскурсиями, если избегать дневного солнца.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Доха-Порт
- Набережная Корниш
- Музей исламского искусства
- Миа парк
- Культурная деревня Катара
- Галерея Лафайет
- Голубая мечеть
- Золотая мечеть
- Голубиная башня
- Остров Жемчужина
- Медина Сентраль
- Город Лусаил
- Катар Тауэр
- Сук Вакиф
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Доха-Порт и набережную Корниш
- рыбацкую гавань и местные лодки дау
- главную улицу города
- Музей исламского искусства и MIA парк (без посещения)
- культурную деревню Катара и Галери Лафайет
- Голубую и Золотую мечети
- Голубиную башню
- остров Жемчужина и его центр — Медина Сентраль
- город будущего Лусаил и визитную карточку Дохи — Катар Тауэр
- традиционный рынок Сук Вакиф
- и другие ключевые локации
Вы узнаете:
- С чего начиналась история Катара
- Как Катар, 90% площади которого заняты пустыней, оказался в топе богатейших стран мира
- Чем живёт и дышит непростой арабский народ
- Почему вода тут стоит дороже бензина
- Отчего почётный караул босой восседает на верблюдах
- Во сколько Катару обошёлся чемпионат мира по футболу в 2022 году
- Почему здесь так любят верблюжьи бега и можно ли делать ставки
И это ещё не полный перечень «почему», о которых мы расскажем на экскурсии. Кроме того, угостим вас чаем/кофе, традиционными лепёшками с сыром, снабдим советами и ответим на все интересующие вопросы!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Land Cruiser, Grand Cherokee или MG в зависимости от размера группы
- Программа подходит для стоповера не менее 8 часов (если вы проездом в Катаре) и круизных остановок. Встретим вас в любой гавани или аэропорту и после экскурсии доставим куда пожелаете
- Можем организовать программу для группы любого размера. Подробности уточняйте в личной переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Венера — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 226 туристов
Я живу в Катаре уже более 20 лет. Говорю на нескольких языках и имею лицензию гида Министерства туризма Катара. Вместе со своей командой влюбляю гостей в наш волшебный арабский мир. Мы принимаем путешественников со всех уголков мира. Встречаем их традиционными чаем, королевскими финиками и горячими местными лепёшками.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Андрей
23 мая 2025
Ночная Доха изумительна, особенно с таким гидом как Венера. Огромное спасибо за впечатления.
Елена
22 мая 2025
Экскурсию проводила очень приятная девушка Зуля. Маршрут и тайминг были прекрасно продуманы. Зуля показала Доху и Катар с самой красивой и интересной стороны, угостила местным чаем. Профессионально рассказала все ключевые факты в истории. Мне очень экскурсия понравилась. Рекомендую от души!
Д
Дарья
19 мая 2025
Экскурсия имеет очень точное название. Мы семьей все влюбились в доху. Маршрут комфортно можно поменять. Обсудить что для нас важней, что менее важно. Татьяна шикарный доброжелательный рассказчик. Хороший водитель. Все
И
Ирина
2 мая 2025
Венера, как Катар, гостеприимная, дружелюбная, веселая, очень интересная, современная и теплая! Мы потрясающе провели целый день и вечер - нагулялись, насмотрелись, перекусили в настоящем арабском кафе, поели самых вкусных фиников на рынке, сделали потрясающие фотки со всех секретных смотровых/видовых точек. Огромная благодарность и только приятные впечатления🙏🏻❤️
С
Сергей
29 апр 2025
Узнали Катар глазами очень позитивной, доброжелательной, внимательной и влюбленной в Катар, и просто замечательной женщины Венеры. Экскурсия заняла 5 часов, автомобиль комфортный, интересно рассказывает, отвечает на вопросы, экскурсия проложена грамотным путем, чб могли увидеть и дневной и ночной город. Совсем оказалось не утомительно, был ребенок 12 лет, ей тоже понравилось! Спасибо большое ❤️🔥
О
Оксана
3 апр 2025
Экскурсия пошла не по плану с самого начала, Венера не предупредила, что экскурсию будет проводить другой человек.
С одной стороны гид был приятный в общении, старался хорошо сфотографировать, но это не
С одной стороны гид был приятный в общении, старался хорошо сфотографировать, но это не
Венера
Ответ организатора:
Оксана, доброго времени суток!
Нам искренне жаль, что Вы остались недовольны нашей экскурсией.
По поводу того, что мы не предупредили, кто будет
Нам искренне жаль, что Вы остались недовольны нашей экскурсией.
По поводу того, что мы не предупредили, кто будет
Евгения
31 мар 2025
Очень рекомендуем гида Татьяну, которая проводила нам экскурсию. Все было очень интересно, доступно, увлекательно даже для детей. Катар влюбил в себя
Е
Елена
22 мар 2025
Спасибо большое Хайсаму за экскурсию по Дохе. Отлично провели время и познакомились с городом! Даже песни попели в греческом амфитеатре! Удобный автомобиль, замечательный рассказчик с чувством юмора, интересные локации - всё что нужно для отдыха и исследования нового города! Спасибо!
Ирина
16 мар 2025
Огромное спасибо Венере за экскурсию. Это было незабываемое путешествие в мир отличный от привычного. Хочу отметить готовность гида Татьяны подстраивать маршрут под мои особенности.
Анна
7 мар 2025
Экскурсию проводил Хайсам. Замечательный рассказ о культуре, традициях и экономике Катара. Посмотрели достопримечательности Дохи. И полюбили Катар! Обязательно вернемся! Спасибо!
Н
Наталья
3 мар 2025
Экскурсию провела Татьяна, все прошло прекрасно, информативно, легко в очень дружелюбный атмосфере! Благодарю и от души рекомендую!!!
Е
Елена
28 фев 2025
Спасибо большое за отличную экскурсию по Дохе! Отдельное спасибо гиду Татьяне, она нас просто покорила!!! Мало того, что на Доху было очень интересно смотреть, так еще и очень интересно было слушать Татьяну!!! Да и вообще вся организация этой экскурсии была на высоте! Обязательно вернемся в замечательную Доху! Еще и всем буду советовать где заказать экскурсию и лучших гидов!
А
Анна
16 фев 2025
Супер! Очень понравилось!!!
Динамично, комфортно!
Русскоязычный гид, удобная машина, красивые локации. Все остались очень довольны!
Динамично, комфортно!
Русскоязычный гид, удобная машина, красивые локации. Все остались очень довольны!
A
Andrew
16 фев 2025
Шикарная организация экскурсии, команда гидов пошла на встречу и исполнили все наши пожелания, мы получили даже больше чем ожидали, огромная благодарность всем кто участвовал в организации нашего петешествия по Дохе 🙏
А
Анатолий
16 фев 2025
Очент все понравилось. Было то что надо. Спасибо
Входит в следующие категории Дохи
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