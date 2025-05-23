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Вашим гидом: на сайте указано, что экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды, зачастую у нас планы могут меняться в моменте, в зависимости от ситуации (человеческий фактор имеет место быть). Да, это наша ошибка, но мы отправили к Вам одного из лучших наших гидов, то, что он пытался шутить - он пытался снять Ваш негатив относительно жары и того, факта, что Вас не предупредили о гиде. К сожалению, погодой мы управлять не можем. На вечер мы не могли предложить Вам тур, так как начало апреля совпало с празднованием Иида, а это значит длинные глобальные праздники и выходные для всех в Катаре и соответственно сильный трафик. Предложить другой день означало бы тоже самое, поэтому мы предложили утреннее время.

Касаемо того, что отсутствовало заявленное угощение, гид сказал, что из-за того, что было жарко, Вы не хотели выходить из машины, и судя по всему, что Ваше настроение было испорчено тем фактом, что мы Вас не предупредили, что гидом будет не Венера, он просто не довез Вас до той локации, где мы обычно угощаем гостей традиционными вкусняшками.

По поводу того, что Вам не раскрыли те факты, которые описаны в программе - можно было просто спросить, Вам бы ответили на все-все Ваши вопросы. Хайсам, который работал с Вами, знает абсолютно все о стране, в которой родился. И это первый негативный отзыв о его работе, всегда и все в абсолютном в восторге от его экскурсий.

Еще раз приносим наши извинения и желаем всех благ и ярких положительных впечатлений от путешествий!



С уважением, Евгения