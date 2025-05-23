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Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара

Погрузитесь в атмосферу Дохи: от набережной Корниш до культурной деревни Катара, узнайте тайны города и насладитесь традиционными угощениями
На индивидуальной экскурсии по Дохе гости смогут увидеть главные достопримечательности столицы Катара.

Программа включает посещение Доха-Порта, набережной Корниш, культурной деревни Катара и других знаковых мест. Туристы узнают о богатой истории страны, её традициях и современных достижениях. В завершение экскурсии предлагается попробовать местные деликатесы и напитки.

Отличный выбор для тех, кто хочет глубже понять арабский мир и насладиться его уникальной атмосферой
4.89
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход к каждому гостю
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • 🏛 Посещение знаковых мест Дохи
  • 🕌 Углубление в культуру и традиции Катара
  • 🍵 Дегустация местных деликатесов

Лучшее время для посещения

янв
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июн
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Лучшее время для экскурсии по Дохе - это зимние месяцы: декабрь, январь и февраль. В это время температура наиболее комфортна для прогулок, а туристическая загруженность минимальна. Март, апрель и ноябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть выше. В остальные месяцы, особенно летом, жара может быть значительной, но при желании можно насладиться экскурсиями, если избегать дневного солнца.
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Что можно увидеть

  • Доха-Порт
  • Набережная Корниш
  • Музей исламского искусства
  • Миа парк
  • Культурная деревня Катара
  • Галерея Лафайет
  • Голубая мечеть
  • Золотая мечеть
  • Голубиная башня
  • Остров Жемчужина
  • Медина Сентраль
  • Город Лусаил
  • Катар Тауэр
  • Сук Вакиф

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Доха-Порт и набережную Корниш
  • рыбацкую гавань и местные лодки дау
  • главную улицу города
  • Музей исламского искусства и MIA парк (без посещения)
  • культурную деревню Катара и Галери Лафайет
  • Голубую и Золотую мечети
  • Голубиную башню
  • остров Жемчужина и его центр — Медина Сентраль
  • город будущего Лусаил и визитную карточку Дохи — Катар Тауэр
  • традиционный рынок Сук Вакиф
  • и другие ключевые локации

Вы узнаете:

  • С чего начиналась история Катара
  • Как Катар, 90% площади которого заняты пустыней, оказался в топе богатейших стран мира
  • Чем живёт и дышит непростой арабский народ
  • Почему вода тут стоит дороже бензина
  • Отчего почётный караул босой восседает на верблюдах
  • Во сколько Катару обошёлся чемпионат мира по футболу в 2022 году
  • Почему здесь так любят верблюжьи бега и можно ли делать ставки

И это ещё не полный перечень «почему», о которых мы расскажем на экскурсии. Кроме того, угостим вас чаем/кофе, традиционными лепёшками с сыром, снабдим советами и ответим на все интересующие вопросы!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Land Cruiser, Grand Cherokee или MG в зависимости от размера группы
  • Программа подходит для стоповера не менее 8 часов (если вы проездом в Катаре) и круизных остановок. Встретим вас в любой гавани или аэропорту и после экскурсии доставим куда пожелаете
  • Можем организовать программу для группы любого размера. Подробности уточняйте в личной переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Ирина)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Анна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Анна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Анна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Анна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Анна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Анна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Анна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Анна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Анна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Анна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Анна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Анна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Анна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Andrew)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Andrew)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Andrew)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Andrew)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Andrew)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Andrew)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Andrew)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Татьяна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Татьяна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Татьяна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Татьяна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Татьяна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Татьяна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (Татьяна)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (VITALII)Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара (VITALII)
А
23 мая 2025
Ночная Доха изумительна, особенно с таким гидом как Венера. Огромное спасибо за впечатления.
Елена
22 мая 2025
Экскурсию проводила очень приятная девушка Зуля. Маршрут и тайминг были прекрасно продуманы. Зуля показала Доху и Катар с самой красивой и интересной стороны, угостила местным чаем. Профессионально рассказала все ключевые факты в истории. Мне очень экскурсия понравилась. Рекомендую от души!
Д
19 мая 2025
Экскурсия имеет очень точное название. Мы семьей все влюбились в доху. Маршрут комфортно можно поменять. Обсудить что для нас важней, что менее важно. Татьяна шикарный доброжелательный рассказчик. Хороший водитель. Все
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было во время. По просьбе даже завезла в продуктовый магазин за подарками домой. Машина комфортная. Хотим снова вернуться в доху к Татьяне! Думаю еще тут есть много всего посмотреть. Рекомендую в любом возрасте (мы-35 и 40 лет были с родителями 68 лет и ребенком 5 лет) экскурсия понравилась всем

И
2 мая 2025
Венера, как Катар, гостеприимная, дружелюбная, веселая, очень интересная, современная и теплая! Мы потрясающе провели целый день и вечер - нагулялись, насмотрелись, перекусили в настоящем арабском кафе, поели самых вкусных фиников на рынке, сделали потрясающие фотки со всех секретных смотровых/видовых точек. Огромная благодарность и только приятные впечатления🙏🏻❤️
С
29 апр 2025
Узнали Катар глазами очень позитивной, доброжелательной, внимательной и влюбленной в Катар, и просто замечательной женщины Венеры. Экскурсия заняла 5 часов, автомобиль комфортный, интересно рассказывает, отвечает на вопросы, экскурсия проложена грамотным путем, чб могли увидеть и дневной и ночной город. Совсем оказалось не утомительно, был ребенок 12 лет, ей тоже понравилось! Спасибо большое ❤️🔥
О
3 апр 2025
Экскурсия пошла не по плану с самого начала, Венера не предупредила, что экскурсию будет проводить другой человек.
С одной стороны гид был приятный в общении, старался хорошо сфотографировать, но это не
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было похоже на рассказ экскурсовода, содержательность материала слабая, не раскрыто то, что заявлено в разделе "почему", отсутствовало заявленное угощение.
Ещё удивило, что у вас, к примеру заявлен в программе музей исламского искусства, но вход в него и не планировался, только фото рядом со входом.
Плюс не сошлись по чувству юмора: попали на экскурсию в самое пекло +39 с ребёнок 12 лет, а гид постоянно шутил, как мы пойдём пешком гулять 2 км. Нам было не до смеха.

Венера
Венера
Ответ организатора:
Оксана, доброго времени суток!
Нам искренне жаль, что Вы остались недовольны нашей экскурсией.
По поводу того, что мы не предупредили, кто будет
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Вашим гидом: на сайте указано, что экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды, зачастую у нас планы могут меняться в моменте, в зависимости от ситуации (человеческий фактор имеет место быть). Да, это наша ошибка, но мы отправили к Вам одного из лучших наших гидов, то, что он пытался шутить - он пытался снять Ваш негатив относительно жары и того, факта, что Вас не предупредили о гиде. К сожалению, погодой мы управлять не можем. На вечер мы не могли предложить Вам тур, так как начало апреля совпало с празднованием Иида, а это значит длинные глобальные праздники и выходные для всех в Катаре и соответственно сильный трафик. Предложить другой день означало бы тоже самое, поэтому мы предложили утреннее время.
Касаемо того, что отсутствовало заявленное угощение, гид сказал, что из-за того, что было жарко, Вы не хотели выходить из машины, и судя по всему, что Ваше настроение было испорчено тем фактом, что мы Вас не предупредили, что гидом будет не Венера, он просто не довез Вас до той локации, где мы обычно угощаем гостей традиционными вкусняшками.
По поводу того, что Вам не раскрыли те факты, которые описаны в программе - можно было просто спросить, Вам бы ответили на все-все Ваши вопросы. Хайсам, который работал с Вами, знает абсолютно все о стране, в которой родился. И это первый негативный отзыв о его работе, всегда и все в абсолютном в восторге от его экскурсий.
Еще раз приносим наши извинения и желаем всех благ и ярких положительных впечатлений от путешествий!

С уважением, Евгения

Евгения
31 мар 2025
Очень рекомендуем гида Татьяну, которая проводила нам экскурсию. Все было очень интересно, доступно, увлекательно даже для детей. Катар влюбил в себя
Е
22 мар 2025
Спасибо большое Хайсаму за экскурсию по Дохе. Отлично провели время и познакомились с городом! Даже песни попели в греческом амфитеатре! Удобный автомобиль, замечательный рассказчик с чувством юмора, интересные локации - всё что нужно для отдыха и исследования нового города! Спасибо!
Ирина
16 мар 2025
Огромное спасибо Венере за экскурсию. Это было незабываемое путешествие в мир отличный от привычного. Хочу отметить готовность гида Татьяны подстраивать маршрут под мои особенности.
Огромное спасибо Венере за экскурсию. Это было незабываемое путешествие в мир отличный от привычного. Хочу отметить
Анна
7 мар 2025
Экскурсию проводил Хайсам. Замечательный рассказ о культуре, традициях и экономике Катара. Посмотрели достопримечательности Дохи. И полюбили Катар! Обязательно вернемся! Спасибо!
Экскурсию проводил Хайсам. Замечательный рассказ о культуре, традициях и экономике Катара. Посмотрели достопримечательности Дохи. И полюбилиЭкскурсию проводил Хайсам. Замечательный рассказ о культуре, традициях и экономике Катара. Посмотрели достопримечательности Дохи. И полюбилиЭкскурсию проводил Хайсам. Замечательный рассказ о культуре, традициях и экономике Катара. Посмотрели достопримечательности Дохи. И полюбили
Н
3 мар 2025
Экскурсию провела Татьяна, все прошло прекрасно, информативно, легко в очень дружелюбный атмосфере! Благодарю и от души рекомендую!!!
Е
28 фев 2025
Спасибо большое за отличную экскурсию по Дохе! Отдельное спасибо гиду Татьяне, она нас просто покорила!!! Мало того, что на Доху было очень интересно смотреть, так еще и очень интересно было слушать Татьяну!!! Да и вообще вся организация этой экскурсии была на высоте! Обязательно вернемся в замечательную Доху! Еще и всем буду советовать где заказать экскурсию и лучших гидов!
А
16 фев 2025
Супер! Очень понравилось!!!
Динамично, комфортно!
Русскоязычный гид, удобная машина, красивые локации. Все остались очень довольны!
Супер! Очень понравилось!!!Супер! Очень понравилось!!!Супер! Очень понравилось!!!Супер! Очень понравилось!!!Супер! Очень понравилось!!!Супер! Очень понравилось!!!Супер! Очень понравилось!!!Супер! Очень понравилось!!!Супер! Очень понравилось!!!Супер! Очень понравилось!!!
A
16 фев 2025
Шикарная организация экскурсии, команда гидов пошла на встречу и исполнили все наши пожелания, мы получили даже больше чем ожидали, огромная благодарность всем кто участвовал в организации нашего петешествия по Дохе 🙏
Шикарная организация экскурсии, команда гидов пошла на встречу и исполнили все наши пожелания, мы получили дажеШикарная организация экскурсии, команда гидов пошла на встречу и исполнили все наши пожелания, мы получили дажеШикарная организация экскурсии, команда гидов пошла на встречу и исполнили все наши пожелания, мы получили дажеШикарная организация экскурсии, команда гидов пошла на встречу и исполнили все наши пожелания, мы получили дажеШикарная организация экскурсии, команда гидов пошла на встречу и исполнили все наши пожелания, мы получили дажеШикарная организация экскурсии, команда гидов пошла на встречу и исполнили все наши пожелания, мы получили дажеШикарная организация экскурсии, команда гидов пошла на встречу и исполнили все наши пожелания, мы получили даже
А
16 фев 2025
Очент все понравилось. Было то что надо. Спасибо

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