В этой поездке вы увидите пустыню такой, словно её создали специально для вас. После сафари и волнующего кровь адреналина вдруг появится полное расслабление. Так мы встретим закат: тишина, простор и ощущение, что вокруг только дюны и море — без толп и бесконечных машин.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога. Мы заберём вас из отеля и поедем в пустыню (около 1 ч).

Бедуинский лагерь. Сделаем остановку, чтобы подготовить авто к поездке по дюнам. В это время вы можете прокатиться на верблюде (за доплату). Если хотите, покажем вам настоящих ориксов — живой символ Катара.

Драйв в пустыне. Самое интересное: около 40 км по дюнам на джипе. Если любите адреналин — сделаем по-настоящему захватывающе (скажите магическую фразу: «фул экстрим»). Хочется мягче и спокойнее — организуем лайт-версию (магия в словах «ноу экстрим»).

Остановка с видом на бескрайнюю пустыню, внутреннее море и берег Саудовской Аравии. Обязательно поможем вам с кадрами на память.

Остановка для сэндбординга — с тем самым радостным «эгегей» летишь по дюне, как зимой с горки. Кстати, именно в пустыне даже взрослые чувствуют себя детьми;-)

Внутреннее море — уникальное место из списка ЮНЕСКО, одно из двух в мире. Очень рекомендуем искупаться: когда ещё получится поплавать с видом на Саудию? Не забудьте купальные принадлежности и полотенца, переодеться можно в машине.

Закат. Будем смотреть, как меняется свет над пустыней, пить ароматный арабский чай со сладостями (после которых почти всегда спрашивают, где их купить) и не спешить.

Обратная дорога займёт примерно полтора часа.

Кому подойдёт поездка

Тем, кто любит адреналин и яркие эмоции — дюнбашинг по золотым барханам точно заставит сердце биться быстрее

Тем, кто ищет тишину, природу и редкое чувство спокойствия у воды посреди пустыни

Коллекционерам локаций из списка ЮНЕСКО, ведь внутреннее море — одно из уникальных природных мест региона

Семьям с детьми — потому что сложно представить песочницу больше, чем настоящая катарская пустыня

Тем, кто в Катаре на один день — в транзите или круизе

Эту поездку можно подарить: мы свяжемся с одаряемым и организуем всё по высшему разряду.

Организационные детали

Поедем на внедорожнике Nissan Patrol или аналогичном. Вода в машине без ограничений. Если вас укачивает, позаботьтесь об этом заранее

С собой можно взять детей старше 3 лет, учитывайте то, как ребёнок переносит поездки по бездорожью

В сильный ветер мы можем перенести вашу поездку или отменить с возвратом денег

С вами будут англоговорящие ребята-сафаристы из нашей команды. Этого не надо бояться, гиды умеют использовать переводчики и с радостью поделятся с вами интернетом, чтобы лучше вас понять и пополнить свой словарь (слова «мамочки», «хорошо», «круто», «давай ещё» они, как правило, уже знают)

Дополнительно