Дорога. Мы заберём вас из отеля и поедем в пустыню (около 1 ч).
Бедуинский лагерь. Сделаем остановку, чтобы подготовить авто к поездке по дюнам. В это время вы можете прокатиться на верблюде (за доплату). Если хотите, покажем вам настоящих ориксов — живой символ Катара.
Драйв в пустыне. Самое интересное: около 40 км по дюнам на джипе. Если любите адреналин — сделаем по-настоящему захватывающе (скажите магическую фразу: «фул экстрим»). Хочется мягче и спокойнее — организуем лайт-версию (магия в словах «ноу экстрим»).
Остановка с видом на бескрайнюю пустыню, внутреннее море и берег Саудовской Аравии. Обязательно поможем вам с кадрами на память.
Остановка для сэндбординга — с тем самым радостным «эгегей» летишь по дюне, как зимой с горки. Кстати, именно в пустыне даже взрослые чувствуют себя детьми;-)
Внутреннее море — уникальное место из списка ЮНЕСКО, одно из двух в мире. Очень рекомендуем искупаться: когда ещё получится поплавать с видом на Саудию? Не забудьте купальные принадлежности и полотенца, переодеться можно в машине.
Закат. Будем смотреть, как меняется свет над пустыней, пить ароматный арабский чай со сладостями (после которых почти всегда спрашивают, где их купить) и не спешить.
Обратная дорога займёт примерно полтора часа.
Кому подойдёт поездка
Тем, кто любит адреналин и яркие эмоции — дюнбашинг по золотым барханам точно заставит сердце биться быстрее
Тем, кто ищет тишину, природу и редкое чувство спокойствия у воды посреди пустыни
Коллекционерам локаций из списка ЮНЕСКО, ведь внутреннее море — одно из уникальных природных мест региона
Семьям с детьми — потому что сложно представить песочницу больше, чем настоящая катарская пустыня
Тем, кто в Катаре на один день — в транзите или круизе
Эту поездку можно подарить: мы свяжемся с одаряемым и организуем всё по высшему разряду.
Организационные детали
Поедем на внедорожнике Nissan Patrol или аналогичном. Вода в машине без ограничений. Если вас укачивает, позаботьтесь об этом заранее
С собой можно взять детей старше 3 лет, учитывайте то, как ребёнок переносит поездки по бездорожью
В сильный ветер мы можем перенести вашу поездку или отменить с возвратом денег
С вами будут англоговорящие ребята-сафаристы из нашей команды. Этого не надо бояться, гиды умеют использовать переводчики и с радостью поделятся с вами интернетом, чтобы лучше вас понять и пополнить свой словарь (слова «мамочки», «хорошо», «круто», «давай ещё» они, как правило, уже знают)
Дополнительно
Если у вас есть проблемы со здоровьем, со спиной в частности, предупредите об этом заранее, чтобы мы выбрали путь до моря без экстрима
Поездки на верблюдах, квадроциклах и багги не входят в стоимость. Но мы обязательно поможем с организацией, если вы напишете нам заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
В первую очередь я путешественник со стажем: 40+ стран и десятки собственных авторских маршрутов.
А во вторую — человек, который влюблён в Катар по самые уши.
С 2023 года я работаю с читать дальшеуменьшить
путешественниками в Катаре: составляю маршруты, создаю памятный контент, собираю обратную связь, помогаю советами (от куда пойти и чем заняться до «как пройти в библиотеку») и выбираю гидов, которые умеют давать главное — необычный опыт, яркие впечатления и настоящее погружение в культуру страны.
Я хочу дать гостям тот отдых, который выбираю для себя:
что-то новое и удивляющее, вау-эмоции, высокий сервис и качество на каждом этапе.
И рядом со мной команда таких же влюблённых в своё дело гидов.
Нам правда важно дать вам максимум — потому что ваши эмоции и отзывы для нас ценнее любых денег.
Буду рада показать вам Катар таким, каким вижу его сама 🤍
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Natalia
Наш тур вчера был просто замечательный — действительно незабываемые впечатления! Огромное спасибо нашему водителю Адли и организатору Жене за отличную организацию и атмосферу. Мы отправились на сафари в пустыню, прогулялись по читать дальшеуменьшить
берегу Внутреннего моря (купаться, правда, не решились 😀) и встретили потрясающий закат среди дюн.
Осталось море эмоций, множество ярких впечатлений и, конечно, огромное количество красивых фотографий — Адли оказался ещё и отличным фотографом!
Спасибо вам большое! Пустыня действительно прекрасна. С удовольствием рекомендуем этот тур всем, кто хочет получить яркие и запоминающиеся впечатления.
+1
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