Идея этого маршрута — за один день ощутить пульс современного Катара, где традиции встречаются со смелым искусством будущего.
Вы пройдёте от духовного центра к храму искусства, чтобы увидеть разные лица Дохи, собрать коллекцию впечатлений и ярких фотографий — и составить целостный портрет города, где история ведёт диалог с современностью.
Описание экскурсии
Мечеть Minaretein
Архитектурный манифест, где пять колонн символизируют столпы ислама. Минималистичный дизайн и стихи Корана на стенах являют собой современное философское прочтение традиции.
Арабский музей современного искусства Mathaf
Основа коллекции — живопись, скульптуры и инсталляции арабских художников. Они раскрывают историю и современность региона, предлагая погрузиться в его творческий контекст.
Национальная библиотека Катара
Здание библиотеки работы Рема Колхаса — архитектурный шедевр. Его ступенчатые светлые пространства создают атмосферу, вдохновляющую на поиск знаний и размышления.
Инсталляция Дэмиена Хёрста «Удивительное путешествие»
Монументальная скульптура иллюстрирует этапы внутриутробного развития. Работа на стыке науки и искусства вызывает размышления о чуде и хрупкости начала жизни.
Организационные детали
- Трансфер на легковом автомобиле с кондиционером включён в стоимость
- В машине для вас будет питьевая вода, также предусмотрим время на обед (за отдельную плату)
- Экскурсию проведу я или другой гид нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 46 туристов
Я с радостью буду вашим гидом по восхитительной Дохе. Этот солнечный город покорил моё сердце, и моя цель не просто показать вам его достопримечательности, а помочь ощутить дух Катара, проникнуться его богатой культурой, историей и гостеприимством. Я с нетерпением жду нашей встречи, чтобы вместе со своими коллегами-гидами раскрыть вам, почему Доха — не просто город, а настоящее приключение!
