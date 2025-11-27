Мои заказы

Музей исламского искусства – экскурсии в Дохе

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей исламского искусства» в Дохе на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
На машине
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
На машине
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, изучить исторические артефакты и посетить новый город Лусаил
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
$385 за всё до 4 чел.
Маршрут вдохновения: мечеть и музеи
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Маршрут вдохновения: мечеть и музеи
От архитектурных и религиозных шедевров Дохи - к диалогу с арабским авангардом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
$350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    27 ноября 2025
    Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
    Были на экскурсии 15.11. Все очень понравилось. По предложению организатора немного скорректировали время начала экскурсии, благодаря этому успели посмотреть все,
    читать дальше

    что запланировали. Экскурсию проводила гид Шахло, огромное ей спасибо. Очень понравилось изложение информации и умение Шахло быстро реагировать на вопросы. Создалось ощущение, что Шахло была заранее с нами знакома и понимала, что больше интересует. Отмечаем высокий уровень эрудиции Шахло, исключительную вежливость и отзывчивость. Мы посмотрели все заявленные в программе достопримечательности, посетили Национальный музей, где также очень понравился рассказ Шахло. Это было наше первое посещение Катара, экскурсия была запланирована на третий день пребывания, поэтому помимо экскурсии Шахло дала очень полезную практическую информацию по пребыванию в стране. Еще раз отдельное спасибо организаторам и гиду Шахло.

  • А
    Александр
    27 ноября 2025
    Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
    Анна супер гид, я рекомендую ее 1000% вы не пожелаете, потрясающий рассказчик и знающий эту страну человек. Ответит на любые вопросы и ее очень приятно слушать.
  • М
    Маргарита
    11 ноября 2025
    Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
    Нам понравился гид(Нурбек‼️- позитивный, улыбчивый, вежливый, организованный, погрузил в тему на 💯 и помощник был очень толковый, владеющий материалом!!!
    Совет:- научиться заполнять паузы историческим материалом и смешливыми историями☝️ нам очень понравился Катар глазами Нурбека🔥Спасибо‼️
    Нам понравился гид(Нурбек‼️- позитивный, улыбчивый, вежливый, организованный, погрузил в тему на 💯 и помощник был очень толковый, владеющий материалом!!!
    Совет:- научиться заполнять паузы историческим материалом и смешливыми историями☝️ нам очень понравился Катар глазами Нурбека🔥Спасибо‼️
  • С
    Софья
    10 ноября 2025
    Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
    Замечательная экскурсия! Комфортно, интересно, познавательно! Rena профессионал своего дела!
  • С
    Светлана
    6 ноября 2025
    Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
    Замечательный гид Анна! Волшебный проводник в мир Катара! Интересно, уютно и сердечно!
  • Т
    Тамара
    5 ноября 2025
    Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
    Благодарю Анну от всей семьи!
    Нас было пятеро, у всех разные интересы и запросы, но Анне удалось заинтересовать каждого из нас.
    Прекрасный
    читать дальше

    рассказчик и замечательный организатор, - ни минуты задержки, никаких дополнительных опций с лавочками на рынке (надеюсь, вы понимаете о чем я), человек влюбленный в эту страну и щедро делящийся знаниями и эмоциями!
    Спасибо!!!!

  • С
    Светланв
    31 октября 2025
    Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
    От всей души благодарим Анну за великолепно проведенный день в Дохе. Анна-профессиональный рассказчик, но в каждое ее слово вложена душа.
    читать дальше

    Мы много путешествуем, и можем сказать, что Анна, пожалуй, лучший гид из всех, с кем мы путешествовали. Еще раз большое спасибо!

  • М
    Мария
    29 октября 2025
    Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
    Хочется написать коротко, но не сегодня!))
    Нурбек - мое восхищение!
    Мы были сложными туристами - 2 девушки и 3 детей, из которых
    читать дальше

    2 пацана 10 и 8 лет и дочка 9 мес!
    То есть понимаете, да? Пацаны не затыкаются, а дочка в принципе женщина не предсказуемая)
    Отмечу сразу, что я ни разу не почувствовала ни укора, ни нетерпения, ни какого-то недовольства от нашей шумной команды. Детям старшим была крайне интересно!
    Программа у Нурбека очень интересная, позволяет за один день хотя бы обзорно прочувствовать Катар. И, главное, чувствуется, что человек любит то, что делает и хочет сделать свою работу на 100%!
    Далее… Нурбек был гибким, учел все наши пожелания и внезапные хотелки детей. Был крайне внимательным, очень помогал с коляской, был терпеливым с детьми, интересно отвечал на все наши вопросы.
    Чувствовалась доброта, будто мы не на экскурсии с незнакомым человеком, а в гостях у родственника!
    Машина очень комфортная, позволила нам 5ым разместиться + взять с собой коляску. Везде он нам помогал ее вытаскивать/раскладывать и затаскивать.
    У меня нет других слов, кроме благодарности! Я понимаю, что такое проводить экскурсию такой шумной компании.
    Нурбек, спасибо Вам большое! Я от всей души желаю процветания Вашему делу, здоровья Вашей семье!
    Я сама буду рада вернуться к Вам на другие экскурсии и обязательно всем буду вас рекомендовать!

  • М
    Максим
    23 октября 2025
    Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
    Непринужденная обзорная экскурсия по городу. Гид грамотный и чутко реагирует на все пожелания заказчика. Нам понравилось.
  • А
    Антон
    13 октября 2025
    Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
    У нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже стало казаться, что мы обречены
    читать дальше

    на скучную ночь в аэропорту. Если бы не Анна, которая взялась организовать экскурсию по ночному городу. Мы поначалу мало чего ожидали. Многие вообще думали, что из-за усталости проспят всю ночь в удобном автобусе, который должен был забрать нас в аэропорту и утром вернуть нас обратно. Но благодаря увлекательному рассказу Анны про сон никто даже и не вспомнил. Началось всё с катания на традиционной лодке Доу, с борта которой открываются потрясающие виды на ночную столицу. Затем автобус вёз нас к одной жемчужине города за другой. А пешеходные прогулки позволили прикоснуться к скрытым сокровищам Дохи, о тайнах которой завораживающе рассказывала Анна. Мы увидели всё самое интересное и даже больше. Маршрут был пластичным, но, казалось, что всё было выверено до мелочей. При этом ощущалась лёгкость во время прогулок. Слушать экскурсовода было одно удовольствие. Анна отлично знает город, оказалось, что даже лучше водителя, поэтому всё было под контролем). Мы выходили, гуляли, а затем оказывались снова у автобуса, который нас поджидал уже в другом месте. Семь часов пролетели на одном дыхании. Всё это время с Анной было очень легко и комфортно. И хотя мы ничего особенного и не ожидали, у нас с Анной вышла просто волшебная арабская ночь!

    У нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже сталоУ нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже сталоУ нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже сталоУ нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже сталоУ нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже сталоУ нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже сталоУ нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже сталоУ нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже сталоУ нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже сталоУ нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже стало
  • А
    Александр
    14 мая 2025
    Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
    Были на экскурсии с Нурбеком во время транзита в Дохе, очень понравилось. Нас забрали из аэропорта и после экскурсии вернули.
    читать дальше

    Сама экскурсия очень насыщенная, стоит рассчитывать что в отведенные 3 часа можно не уложиться. Подача материала замечательная, узнали много нового о Катаре и посмотрели не только самые туристические места, но и несколько "секретных". Крайне рекомендуем!

    Были на экскурсии с Нурбеком во время транзита в Дохе, очень понравилось. Нас забрали из аэропортаБыли на экскурсии с Нурбеком во время транзита в Дохе, очень понравилось. Нас забрали из аэропортаБыли на экскурсии с Нурбеком во время транзита в Дохе, очень понравилось. Нас забрали из аэропортаБыли на экскурсии с Нурбеком во время транзита в Дохе, очень понравилось. Нас забрали из аэропорта
  • Е
    Елизавета
    11 мая 2025
    Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
    Анна - прекрасный рассказчик, отличный и чуткий организатор. За 4 часа посмотрели всё, что хотели, и по моей просьбе поправили
    читать дальше

    маршрут (заменив один из блоков). Обсудили всё на свете про Катар, про прекрасную правящую семью, про экономику, историю, архитектуру и жизнь!

    Анна - прекрасный рассказчик, отличный и чуткий организатор. За 4 часа посмотрели всё, что хотели, иАнна - прекрасный рассказчик, отличный и чуткий организатор. За 4 часа посмотрели всё, что хотели, иАнна - прекрасный рассказчик, отличный и чуткий организатор. За 4 часа посмотрели всё, что хотели, иАнна - прекрасный рассказчик, отличный и чуткий организатор. За 4 часа посмотрели всё, что хотели, иАнна - прекрасный рассказчик, отличный и чуткий организатор. За 4 часа посмотрели всё, что хотели, и
  • Ч
    Чимирис
    26 апреля 2025
    Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
    Впервые бронировала экскурсию по интернету, очень переживала, что она не состоится. Но всё прошло идеально!
    Хотелось бы отметить оперативность ответов при
    читать дальше

    бронировании экскурсии. У меня было много вопросов, на которые я незамедлительно и в полной мере получала ответы. Вместе с тем, с учётом наших пожеланий мы подкорректировали программу экскурсии.
    Трансфер в назначенный день прибыл вовремя, автомобиль был комфортабельный, в салоне чисто и прохладно.
    Экскурсовод Надира сразу расположила нас к себе и в ограниченный период времени сумела рассказать об основных достопримечательностях города Доха. Экскурсия получилась динамичной, познавательной и очень увлекательной.

  • О
    Оразбике
    11 апреля 2025
    Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
    Нам очень понравилось экскурсия, мы очень благодарны нашему гиду Нурбеку, он очень эрудированный и образованный молодой человек. Экскурсия была очень
    читать дальше

    содержательным и интересным, мы многое узнали о Катаре и познакомились с достопримечательностями Дохи. Желаю вам и вашей команде процветания, успехов в вашей работе.

  • Д
    Дмитрий
    18 марта 2025
    Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
    9 из 10 все очень хорошо
  • Е
    Елена
    17 марта 2025
    Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
    Экскурсия понравилась очень! Гидом была Венера. Потрясающий рассказчик. С юмором и знанием города преподнесла нам всю информацию. За 3 часа
    читать дальше

    экскурсии влюбились в этот город. Всем советуем. Венера с радостью отвечала на наши вопросы и давала нужные советы. Побольше бы таких гидов.

    Экскурсия понравилась очень! Гидом была Венера. Потрясающий рассказчик. С юмором и знанием города преподнесла нам всюЭкскурсия понравилась очень! Гидом была Венера. Потрясающий рассказчик. С юмором и знанием города преподнесла нам всюЭкскурсия понравилась очень! Гидом была Венера. Потрясающий рассказчик. С юмором и знанием города преподнесла нам всюЭкскурсия понравилась очень! Гидом была Венера. Потрясающий рассказчик. С юмором и знанием города преподнесла нам всюЭкскурсия понравилась очень! Гидом была Венера. Потрясающий рассказчик. С юмором и знанием города преподнесла нам всюЭкскурсия понравилась очень! Гидом была Венера. Потрясающий рассказчик. С юмором и знанием города преподнесла нам всюЭкскурсия понравилась очень! Гидом была Венера. Потрясающий рассказчик. С юмором и знанием города преподнесла нам всюЭкскурсия понравилась очень! Гидом была Венера. Потрясающий рассказчик. С юмором и знанием города преподнесла нам всю
  • Н
    Наталья
    2 марта 2025
    Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
    Рекомендую к посещению! Учтены все наши пожелания
  • К
    Канат
    23 февраля 2025
    Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
    Зинаида - наш гид, провела экскурсию на должном уровне. Было очень интересно и увлекательно. Мы с семьёй рекомендуем ее пользоваться услугами для знакомства с Катаром.
    Зинаида - наш гид, провела экскурсию на должном уровне. Было очень интересно и увлекательно. Мы сЗинаида - наш гид, провела экскурсию на должном уровне. Было очень интересно и увлекательно. Мы сЗинаида - наш гид, провела экскурсию на должном уровне. Было очень интересно и увлекательно. Мы сЗинаида - наш гид, провела экскурсию на должном уровне. Было очень интересно и увлекательно. Мы сЗинаида - наш гид, провела экскурсию на должном уровне. Было очень интересно и увлекательно. Мы сЗинаида - наш гид, провела экскурсию на должном уровне. Было очень интересно и увлекательно. Мы сЗинаида - наш гид, провела экскурсию на должном уровне. Было очень интересно и увлекательно. Мы сЗинаида - наш гид, провела экскурсию на должном уровне. Было очень интересно и увлекательно. Мы сЗинаида - наш гид, провела экскурсию на должном уровне. Было очень интересно и увлекательно. Мы сЗинаида - наш гид, провела экскурсию на должном уровне. Было очень интересно и увлекательно. Мы с
  • Д
    Диана
    20 февраля 2025
    Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
    Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕
    Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕
  • Т
    Татьяна
    4 февраля 2025
    Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
    Если Вы хотите, чтобы Вас встретили как хорошо знакомого человека, показали Катар, рассказали об интересных фактах и провели по знаковым
    читать дальше

    местам - то Вам к Нурбеку. Спокойный, уважительный, внимательный, отзывчивый. Наша экскурсия была запланирована на 3 часа, но Нурбек провел с нами около 5 часов. По нашей просьбе мы заехали в местное кафе и попробовали местные блюда. Нам понравилось. Очень рекомендуем!

    Если Вы хотите, чтобы Вас встретили как хорошо знакомого человека, показали Катар, рассказали об интересных фактах

