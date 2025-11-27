Индивидуальная
до 6 чел.
Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, изучить исторические артефакты и посетить новый город Лусаил
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Маршрут вдохновения: мечеть и музеи
От архитектурных и религиозных шедевров Дохи - к диалогу с арабским авангардом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса27 ноября 2025Были на экскурсии 15.11. Все очень понравилось. По предложению организатора немного скорректировали время начала экскурсии, благодаря этому успели посмотреть все,
- ААлександр27 ноября 2025Анна супер гид, я рекомендую ее 1000% вы не пожелаете, потрясающий рассказчик и знающий эту страну человек. Ответит на любые вопросы и ее очень приятно слушать.
- ММаргарита11 ноября 2025Нам понравился гид(Нурбек‼️- позитивный, улыбчивый, вежливый, организованный, погрузил в тему на 💯 и помощник был очень толковый, владеющий материалом!!!
Совет:- научиться заполнять паузы историческим материалом и смешливыми историями☝️ нам очень понравился Катар глазами Нурбека🔥Спасибо‼️
- ССофья10 ноября 2025Замечательная экскурсия! Комфортно, интересно, познавательно! Rena профессионал своего дела!
- ССветлана6 ноября 2025Замечательный гид Анна! Волшебный проводник в мир Катара! Интересно, уютно и сердечно!
- ТТамара5 ноября 2025Благодарю Анну от всей семьи!
Нас было пятеро, у всех разные интересы и запросы, но Анне удалось заинтересовать каждого из нас.
Прекрасный
- ССветланв31 октября 2025От всей души благодарим Анну за великолепно проведенный день в Дохе. Анна-профессиональный рассказчик, но в каждое ее слово вложена душа.
- ММария29 октября 2025Хочется написать коротко, но не сегодня!))
Нурбек - мое восхищение!
Мы были сложными туристами - 2 девушки и 3 детей, из которых
- ММаксим23 октября 2025Непринужденная обзорная экскурсия по городу. Гид грамотный и чутко реагирует на все пожелания заказчика. Нам понравилось.
- ААнтон13 октября 2025У нашей группы (20+ человек) была длительная ночная пересадка в Дохе. Искали разные варианты. Уже стало казаться, что мы обречены
- ААлександр14 мая 2025Были на экскурсии с Нурбеком во время транзита в Дохе, очень понравилось. Нас забрали из аэропорта и после экскурсии вернули.
- ЕЕлизавета11 мая 2025Анна - прекрасный рассказчик, отличный и чуткий организатор. За 4 часа посмотрели всё, что хотели, и по моей просьбе поправили
- ЧЧимирис26 апреля 2025Впервые бронировала экскурсию по интернету, очень переживала, что она не состоится. Но всё прошло идеально!
Хотелось бы отметить оперативность ответов при
- ООразбике11 апреля 2025Нам очень понравилось экскурсия, мы очень благодарны нашему гиду Нурбеку, он очень эрудированный и образованный молодой человек. Экскурсия была очень
- ДДмитрий18 марта 20259 из 10 все очень хорошо
- ЕЕлена17 марта 2025Экскурсия понравилась очень! Гидом была Венера. Потрясающий рассказчик. С юмором и знанием города преподнесла нам всю информацию. За 3 часа
- ННаталья2 марта 2025Рекомендую к посещению! Учтены все наши пожелания
- ККанат23 февраля 2025Зинаида - наш гид, провела экскурсию на должном уровне. Было очень интересно и увлекательно. Мы с семьёй рекомендуем ее пользоваться услугами для знакомства с Катаром.
- ДДиана20 февраля 2025Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕
- ТТатьяна4 февраля 2025Если Вы хотите, чтобы Вас встретили как хорошо знакомого человека, показали Катар, рассказали об интересных фактах и провели по знаковым
