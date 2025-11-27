читать дальше

на скучную ночь в аэропорту. Если бы не Анна, которая взялась организовать экскурсию по ночному городу. Мы поначалу мало чего ожидали. Многие вообще думали, что из-за усталости проспят всю ночь в удобном автобусе, который должен был забрать нас в аэропорту и утром вернуть нас обратно. Но благодаря увлекательному рассказу Анны про сон никто даже и не вспомнил. Началось всё с катания на традиционной лодке Доу, с борта которой открываются потрясающие виды на ночную столицу. Затем автобус вёз нас к одной жемчужине города за другой. А пешеходные прогулки позволили прикоснуться к скрытым сокровищам Дохи, о тайнах которой завораживающе рассказывала Анна. Мы увидели всё самое интересное и даже больше. Маршрут был пластичным, но, казалось, что всё было выверено до мелочей. При этом ощущалась лёгкость во время прогулок. Слушать экскурсовода было одно удовольствие. Анна отлично знает город, оказалось, что даже лучше водителя, поэтому всё было под контролем). Мы выходили, гуляли, а затем оказывались снова у автобуса, который нас поджидал уже в другом месте. Семь часов пролетели на одном дыхании. Всё это время с Анной было очень легко и комфортно. И хотя мы ничего особенного и не ожидали, у нас с Анной вышла просто волшебная арабская ночь!