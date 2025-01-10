Представьте, как вы парите над золотистыми песчаными дюнами Катара, наслаждаясь видами пустыни и бирюзового залива.
Паратрайк - это лёгкий летательный аппарат, который позволит вам увидеть редкие растения и, возможно, даже стадо
Паратрайк - это лёгкий летательный аппарат, который позволит вам увидеть редкие растения и, возможно, даже стадо
5 причин купить эту экскурсию
- 🪂 Незабываемые впечатления
- 🏜️ Виды пустыни с высоты
- 👨✈️ Лицензированные пилоты
- 📸 Возможность фото - и видеосъёмки
- 🚗 Организация трансфера по запросу
Время начала: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Песчаные дюны
- Бирюзовый залив
Описание экскурсии
Паратрайк — это лёгкий летательный аппарат, состоящий из крыла, подвески и сиденья для пилота и пассажира. Благодаря своей маневренности, паратрайк позволяет совершать полёты над различными ландшафтами, и пустыня Катара — одно из самых впечатляющих мест для этого.
Перед стартом лицензированный пилот проведёт инструктаж, расскажет, как вести себя в полёте. Поднявшись в небо, вы увидите бесконечные песчаные дюны, редкие растения и, может быть, даже разглядите стадо ориксов или фламинго.
Организационные детали
- Для участия необходимо иметь оформленную туристическую страховку, которая покрывает экстремальные виды отдыха
- Все инструкторы имеют лицензию на управление паратрайком
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно. По запросу организуем трансфер — $150
- По желанию вы можете продлить полёт и/или заказать фото- и видеосъёмку — стоимость уточняйте в переписке
- Вас будет сопровождать англоговорящий инструктор из нашей команды
Особенности программы
- Продолжительность полёта — 20 минут. Летаем с 6:00 до 9:00 и с 14:00 до 17:00 зимой (с 14:00 до 18:00 летом)
- Программа подходит взрослым и детям с 12 лет. Не подходит для людей с ограниченными физическими возможностями
- Полёт может быть отменён в связи с неблагоприятными погодными условиями
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$231
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пустыне Силайн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1429 туристов
Здравствуйте! Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
10 янв 2025
Спасибо Альбине, что есть такой тур!
Захватывает дух! Можно посмотреть пустыню и залив с высоты птичьего полета.
Опытные инструкторы, поэтому было не страшно!
Однозначно рекомендую к посещению!
Захватывает дух! Можно посмотреть пустыню и залив с высоты птичьего полета.
Опытные инструкторы, поэтому было не страшно!
Однозначно рекомендую к посещению!
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