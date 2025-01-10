Представьте, как вы парите над золотистыми песчаными дюнами Катара, наслаждаясь видами пустыни и бирюзового залива.Паратрайк - это лёгкий летательный аппарат, который позволит вам увидеть редкие растения и, возможно, даже стадо

ориксов или фламинго. Лицензированный пилот проведёт инструктаж и обеспечит безопасность полёта. Полёт длится 20 минут и подходит для взрослых и детей с 12 лет. Возможна отмена в случае неблагоприятных погодных условий

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Паратрайк — это лёгкий летательный аппарат, состоящий из крыла, подвески и сиденья для пилота и пассажира. Благодаря своей маневренности, паратрайк позволяет совершать полёты над различными ландшафтами, и пустыня Катара — одно из самых впечатляющих мест для этого.

Перед стартом лицензированный пилот проведёт инструктаж, расскажет, как вести себя в полёте. Поднявшись в небо, вы увидите бесконечные песчаные дюны, редкие растения и, может быть, даже разглядите стадо ориксов или фламинго.

Организационные детали

Для участия необходимо иметь оформленную туристическую страховку, которая покрывает экстремальные виды отдыха

Все инструкторы имеют лицензию на управление паратрайком

До места старта вам нужно добраться самостоятельно. По запросу организуем трансфер — $150

По желанию вы можете продлить полёт и/или заказать фото- и видеосъёмку — стоимость уточняйте в переписке

Вас будет сопровождать англоговорящий инструктор из нашей команды

Особенности программы