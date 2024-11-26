4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
По пустыне - на джипе
Проехать по барханам, сделать нереальные фотографии и встретить закат у костра с чашечкой чая
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
$338 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: сафари-тур по пустыне
Погрузитесь в мир захватывающих приключений в пустыне Месаид. Вас ждут дюны, внутреннее море и экстремальные развлечения на свежем воздухе
Завтра в 03:30
27 ноя в 03:30
$320 за всё до 6 чел.
30 минут
Индивидуальная
На паратрайке - над пустыней в Катаре
Парите над золотистыми дюнами Катара на паратрайке! Испытайте захватывающие эмоции и насладитесь видами пустыни и залива. Профессиональные пилоты и безопасность
Начало: В пустыне Силайн
Завтра в 06:30
27 ноя в 06:30
$231 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Уникальный опыт»
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