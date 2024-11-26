Найдено 3 экскурсии в категории « Уникальный опыт » в Дохе на русском языке, цены от $231. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине Джиппинг 4 часа Фотопрогулка до 5 чел. По пустыне - на джипе Проехать по барханам, сделать нереальные фотографии и встретить закат у костра с чашечкой чая $ 338 за всё до 5 чел. На машине 4 часа Индивидуальная до 6 чел. Доха: сафари-тур по пустыне Погрузитесь в мир захватывающих приключений в пустыне Месаид. Вас ждут дюны, внутреннее море и экстремальные развлечения на свежем воздухе $ 320 за всё до 6 чел. 30 минут Индивидуальная На паратрайке - над пустыней в Катаре Парите над золотистыми дюнами Катара на паратрайке! Испытайте захватывающие эмоции и насладитесь видами пустыни и залива. Профессиональные пилоты и безопасность Начало: В пустыне Силайн $ 231 за человека Другие экскурсии Дохи

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Уникальный опыт»

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