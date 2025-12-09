Вы прокатитесь по золотым дюнам на внедорожниках, остановитесь на смотровых площадках с захватывающими видами и сделаете яркие фото на фоне пустыни и Аравийского залива.
Также вас ждёт катание на верблюдах, дегустация традиционного катарского чая и в завершение остановка у места, где пески встречаются с морем — такое можно увидеть только в Катаре и Намибии.
Описание экскурсии
Экстремальное сафари по дюнам — вы прокатитесь на внедорожниках Land Cruiser по золотым песчаным холмам с опытными водителями.
Фотостопы на смотровых площадках — захватывающие виды пустыни и Аравийского залива.
Слияние песков с морем — уникальное природное место, где пустыня соединяется с водой.
Катание на верблюдах — вы почувствуете себя в настоящей арабской сказке.
Дегустация катарского чая — попробуете традиционный напиток в атмосфере пустыни.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер, вода, катание на верблюдах и традиционный катарский чай
- Поедем на Land Cruiser
- Питание не предусмотрено
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды
в среду в 13:15, в воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле Hilton Doha
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 13:15, в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Нурбек — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1712 туристов
Мы — дружная команда профессиональных гидов, готовых сделать ваше путешествие по Катару запоминающимся и уникальным. Каждый из нас проживает в Дохе более 4 лет и имеет лицензию гида. Нам нравится
