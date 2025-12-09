Мои заказы

Сафари по пескам Катара - из Дохи

Золотые дюны, катание на верблюдах и традиционный катарский чай
Вы прокатитесь по золотым дюнам на внедорожниках, остановитесь на смотровых площадках с захватывающими видами и сделаете яркие фото на фоне пустыни и Аравийского залива.

Также вас ждёт катание на верблюдах, дегустация традиционного катарского чая и в завершение остановка у места, где пески встречаются с морем — такое можно увидеть только в Катаре и Намибии.
Описание экскурсии

Экстремальное сафари по дюнам — вы прокатитесь на внедорожниках Land Cruiser по золотым песчаным холмам с опытными водителями.

Фотостопы на смотровых площадках — захватывающие виды пустыни и Аравийского залива.

Слияние песков с морем — уникальное природное место, где пустыня соединяется с водой.

Катание на верблюдах — вы почувствуете себя в настоящей арабской сказке.

Дегустация катарского чая — попробуете традиционный напиток в атмосфере пустыни.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер, вода, катание на верблюдах и традиционный катарский чай
  • Поедем на Land Cruiser
  • Питание не предусмотрено
  • С вами буду я или другой водитель из нашей команды

в среду в 13:15, в воскресенье в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле Hilton Doha
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 13:15, в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурбек
Нурбек — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1712 туристов
Мы — дружная команда профессиональных гидов, готовых сделать ваше путешествие по Катару запоминающимся и уникальным. Каждый из нас проживает в Дохе более 4 лет и имеет лицензию гида. Нам нравится
читать дальше

работать с людьми и делиться знаниями, от этого мы получаем удовольствие и энергию. Мы прекрасно ориентируемся в городе и готовы доказать вам, что в Катаре есть множество красивых и интересных мест и занятий.

