Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: насыщенный день
Индивидуальная экскурсия по Дохе с посещением ключевых мест и джип-сафари в пустыне. Подходит для коротких остановок и пересадок
«Джип-сафари в дюнах, пикник, катание на верблюдах и поиск моря, спрятанного в песках пустыни»
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде
Начало: У вашего отеля в пределах Дохи
«По пути к дюнам вы прокатитесь на верблюде (5-10 минут) или сделаете фото с соколом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$298
$350 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Сафари по пескам Катара - из Дохи
Золотые дюны, катание на верблюдах и традиционный катарский чай
Начало: В отеле Hilton Doha
«Катание на верблюдах — вы почувствуете себя в настоящей арабской сказке»
Расписание: в среду в 13:15, в воскресенье в 09:30
7 дек в 09:30
10 дек в 13:15
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана9 октября 2025Так как наша пересадка в Катаре между рейсами была длительной, мы решили это время провести за пределами аэропорта и конечно
- ККсения28 сентября 2025Все отлично, остались очень довольные, забрали нас сразу от аэропортов и привезли обратно уже в отель. Очень приятный водитель, покатались на верблюде, покатались на доске, встретили закат, погоняли по пескам, в общем все как заявлено.
- ООльга16 сентября 2025Прекрасный гид и экскурсия!
Во время длительной пересадки мы хотели посетить Катар.
Сразу из аэропорта нам встретила Венера, мы поехали на дневную
- ААлександр6 апреля 2025Просто невероятное путешествие по Катару и Дохе! Мы в полном восторге, и наши дети тоже! Экскурсия была идеально сбалансирована: сначала
- ВВалентина27 марта 2025С нами была гид Женя и Адли. Женя ну просто замечательная, с ней легко и все понятно, дети в восторге
- ММарина15 марта 2025В Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтяная страна в Персидском заливе
- ККсения26 февраля 2025Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!
- ААлександра12 февраля 2025Щекочет нервы)))
- ААнжелика30 января 2025Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Сабина умничка♥️
- VVadim10 января 2025Водитель попался отличный, ездит быстро и аккуратно, чувствует клиента.
От души покатал по барханам. Рассказал по дороге, что проезжаем. Угостил вкусным чаем (карак) на стоянке, где спускали шины. Помог с фотографиями.
На обратном пути отвёз, куда попросили, и подсказал, куда сходить.
- ЕЕкатерина10 января 2025Спасибо Альбине за организацию этой прогулки. Безопасно, красиво, интересно!
Получила и адреналиновые горки и приятные впечатления!
Пустыня предстала совершенно в ином свете!
- ММарина1 декабря 2024Спасибо большое за экскурсию Джип - сафари! Все прошло четко, интересно, красиво, порой экстремально, но, главное, запоминающееся. 😀 Благодарим нашего
- ААнтон12 ноября 2024Первый раз на сафари. Очень понравилось, особенно угадали, что надо ехать к закату!
- ЮЮлия29 августа 2024Экскурсия отличалась от подобных в ОАЭ, Египте и Иордании)) Очень понравилось! Снизила звезду из-за того, что была дана неверная информация
- ААндрей25 марта 2024Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная.
Машина и драйвер достойны похвалы. Верблюды - для детей важнейшая составляющая с максимумом эмоций.
Сендборды зашли детям и взрослым. Кульминация -,выезд к морю
Спасибо за отличный день.
- ФФедор14 марта 2024Отличная экскурсия! Вежливый водитель, все рассказывал по дороге, отвечал на все вопросы!
Дети в восторге от катания по дюнам - очень классно! однозначно рекомендую!
- ЕЕкатерина8 января 2024Все хорошо. Но нам обещали проводника -гида, а был просто водитель. Он сказал за всю дорогу несколько слов всего.
Мастерство вождения превосходное.
- MMax29 ноября 2023Организация хорошая. Все вовремя. Все что обещано в описании присутствует.
Вождение по пустыне это отдельная история. Надо быть готовыми к тому, что это адреналиновый аттракцион (учитывайте те кого укачивает или если едете с детьми)
- ООльга27 ноября 2023Безумное приключение! Потрясающе. Не думала, что может так захватывать дух. По верхушкам дюн и барханов, водитель просто профессионал. Вокруг летают
