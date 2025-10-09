Мои заказы

Прогулки на верблюдах из Дохи

Найдено 3 экскурсии в категории «На верблюдах» в Дохе на русском языке, цены от $100, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вся Доха за 1 день
На машине
На верблюдах
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: насыщенный день
Индивидуальная экскурсия по Дохе с посещением ключевых мест и джип-сафари в пустыне. Подходит для коротких остановок и пересадок
«Джип-сафари в дюнах, пикник, катание на верблюдах и поиск моря, спрятанного в песках пустыни»
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Джип-сафари в пустыне из Дохи
На машине
Джиппинг
На верблюдах
4 часа
-
15%
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде
Начало: У вашего отеля в пределах Дохи
«По пути к дюнам вы прокатитесь на верблюде (5-10 минут) или сделаете фото с соколом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$298$350 за всё до 6 чел.
Сафари по пескам Катара - из Дохи
На машине
На верблюдах
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Сафари по пескам Катара - из Дохи
Золотые дюны, катание на верблюдах и традиционный катарский чай
Начало: В отеле Hilton Doha
«Катание на верблюдах — вы почувствуете себя в настоящей арабской сказке»
Расписание: в среду в 13:15, в воскресенье в 09:30
7 дек в 09:30
10 дек в 13:15
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    9 октября 2025
    Вся Доха за 1 день
    Так как наша пересадка в Катаре между рейсами была длительной, мы решили это время провести за пределами аэропорта и конечно
    читать дальше

    Так как наша пересадка в Катаре между рейсами была длительной, мы решили это время провести за пределами аэропорта и конечно же хотелось познакомиться с этой удивительной страной. С аэропорта нас встретили Венера и Адли, и мы отправились в наше незабываемое и потрясающее путешествие по Дохе. Сначала нас ждало настоящее приключение в пустыне. Невероятные дюны, адреналин от поездки на джипах, катание на санях по песчаным горкам и, конечно же, купание в море прямо в пустыне. Эти эмоции не передать словами! Адли, наш мега-профессиональный водитель, невероятно добрый и внимательный, показал нам пустыню во всей её красе и рассказал много интересного. Адреналин у нас просто зашкаливал, когда мы неслись по барханам и наслаждались песчаными горами. Потом были невероятные развивающиеся платья на фоне заката, вкусное чаепитие с лепёшками, всё это было просто великолепным! А потом нас сопровождала прекрасная Венера, это просто какой то удивительный человек, которого мы слушали взахлёб! Её можно было слушать бесконечно, настолько интересно она рассказывала о Катаре, что мы захотели остаться ещё хотя бы на денёк и наслаждаться этой удивительной страной! Мы очень рекомендуем эту тур фирму, они действительно работают с душой и добротой, что хочется вернуться ещё! Огромная благодарность Венере и Адли!

    Так как наша пересадка в Катаре между рейсами была длительной, мы решили это время провести за
  • К
    Ксения
    28 сентября 2025
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Все отлично, остались очень довольные, забрали нас сразу от аэропортов и привезли обратно уже в отель. Очень приятный водитель, покатались на верблюде, покатались на доске, встретили закат, погоняли по пескам, в общем все как заявлено.
    Все отлично, остались очень довольные, забрали нас сразу от аэропортов и привезли обратно уже в отель. Очень приятный водитель, покатались на верблюде, покатались на доске, встретили закат, погоняли по пескам, в общем все как заявлено.
  • О
    Ольга
    16 сентября 2025
    Вся Доха за 1 день
    Прекрасный гид и экскурсия!
    Во время длительной пересадки мы хотели посетить Катар.
    Сразу из аэропорта нам встретила Венера, мы поехали на дневную
    читать дальше

    экскурсию по Дохе. Нас накормили вкусной традиционной едой и мы отправились в пустыню на джип-сафари. Это впечатляет! Очень насыщенно!
    А далее была вечерняя экскурсию по Дозе. Просто Вау! Нам все рассказали, учли все наши пожелания. Великолепно! Спасибо большое!

  • А
    Александр
    6 апреля 2025
    Вся Доха за 1 день
    Просто невероятное путешествие по Катару и Дохе! Мы в полном восторге, и наши дети тоже! Экскурсия была идеально сбалансирована: сначала
    читать дальше

    мы наслаждались современной архитектурой и культурными достопримечательностями города, а затем нас ждало настоящее приключение в пустыне. Сафари было просто потрясающим! Невероятные дюны, адреналин от поездки на джипах и, конечно, купание в море прямо в пустыне – на границе с Саудовской Аравией! Это было что-то нереальное! Организация была на высшем уровне, гиды знающие и внимательные. Евгения и Адли просто супер, с душой и добротой к нам отнеслись! Всем рекомендуем! Это лучший способ увидеть Катар во всей его красе и получить незабываемые впечатления! Спасибо за эти яркие эмоции!

  • В
    Валентина
    27 марта 2025
    Вся Доха за 1 день
    С нами была гид Женя и Адли. Женя ну просто замечательная, с ней легко и все понятно, дети в восторге
    читать дальше

    остались! А Адли… Адли очень доброжелательный, милый, общительный и лучший фотограф! Он нас возил в пустыне и это было огонь, пушка, пожар!! Адреналин зашкаливал! Слов нет как было круто и красиво. У нас было три остановки в пустыне и захватывающими дыхание видами, а остановка около границы Сауд. Аравии и там, где море встречается с пустыней - очень красиво! Спасибо Алли за эту поездку и за вкуснейший чай и угощения!!

    С нами была гид Женя и Адли. Женя ну просто замечательная, с ней легко и все понятно, дети в восторге остались! А Адли… Адли очень доброжелательный, милый, общительный и лучший фотограф! Он нас возил в пустыне и это было огонь, пушка, пожар!! Адреналин зашкаливал! Слов нет как было круто и красиво. У нас было три остановки в пустыне и захватывающими дыхание видами, а остановка около границы Сауд. Аравии и там, где море встречается с пустыней - очень красиво! Спасибо Алли за эту поездку и за вкуснейший чай и угощения!!
  • М
    Марина
    15 марта 2025
    Вся Доха за 1 день
    В Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтяная страна в Персидском заливе
    читать дальше

    со столицей Доха, еще авиалинии, которые славятся на весь мир…
    Времени у нас немного, решили познакомиться со страной поближе, заказали экскурсию и не пожалели. Настолько у нас был насыщенный и интересный день! Мы получили массу удовольствия от увиденного, услышанного и прочувствованного! Венера большая молодец! Первую часть экскурсии катала нас по самым интересным местам Дохи, где мы только небыли: этнодеревня и мечеть построенная женщиной- архитектором, прошлись по Katara Square, заехали на жемчужиный остров, рыбный рынок, прошлись по старому традиционному рынку Souq Waqif и многое другое. Мы узнали о нелёгкой истории этой небольшой страны, о людях её населяющей, о нравах, традициях. Было очень интересно и познавательно. На всех остановках и проминадах мы фотографировались, Венера не пропустила ни одного случая нас запечатлеть.
    Потом началась вторая часть экскурсии на другой машине с водителем экстра-класса Хамзой. О боже! Мы носились по дюнам вверх, вниз, вдоль 🙈 это было невероятно, экстремально, классно! Мы были у внутреннего моря, потом спустились к побережью и в завершении встретили прекраснейший закат. В конце нас накормили вкусным пловом! Нам застелили "скатерть-самобранку" прям на земле, мы сидели по турецки на ковриках и уплетали плов.
    День удался! 👍
    Хамза ещё и прекрасный фотограф, какие интересные снимки он нам сделал, спасибо))
    Мы получили столько положительных эмоций за этот день!
    И думаю, мы ещё обязательно вернёмся в эту гостеприимную, красивую, чистую и безопасную страну.
    P.S.
    Настоятельно рекомендую эту экскурсию! 👍😉

    В Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтянаяВ Катаре мы впервые и об этой стране практически ничего не знали. Ну есть такая нефтяная
  • К
    Ксения
    26 февраля 2025
    Вся Доха за 1 день
    Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!
    Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!
  • А
    Александра
    12 февраля 2025
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Щекочет нервы)))
  • А
    Анжелика
    30 января 2025
    Вся Доха за 1 день
    Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Сабина умничка♥️
    Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Сабина умничка♥️
  • V
    Vadim
    10 января 2025
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Водитель попался отличный, ездит быстро и аккуратно, чувствует клиента.
    От души покатал по барханам. Рассказал по дороге, что проезжаем. Угостил вкусным чаем (карак) на стоянке, где спускали шины. Помог с фотографиями.
    На обратном пути отвёз, куда попросили, и подсказал, куда сходить.
  • Е
    Екатерина
    10 января 2025
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Спасибо Альбине за организацию этой прогулки. Безопасно, красиво, интересно!
    Получила и адреналиновые горки и приятные впечатления!
    Пустыня предстала совершенно в ином свете!
  • М
    Марина
    1 декабря 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Спасибо большое за экскурсию Джип - сафари! Все прошло четко, интересно, красиво, порой экстремально, но, главное, запоминающееся. 😀 Благодарим нашего
    читать дальше

    водителя Абида - мастер своего дела! Отлично управлял джипом по дюнам, нигде и никогда мы так не летали по пустыни👌эмоции и впечатления самые чудесные! Внутреннее море - чудо природы, такое есть только в Катаре и Намибии, рекомендуем всем туристам посетить это уникальное место! Еще раз благодарим всю вашу команду 🙌

    Спасибо большое за экскурсию Джип - сафари! Все прошло четко, интересно, красиво, порой экстремально, но, главное, запоминающееся. 😀 Благодарим нашего водителя Абида - мастер своего дела! Отлично управлял джипом по дюнам, нигде и никогда мы так не летали по пустыни👌эмоции и впечатления самые чудесные! Внутреннее море - чудо природы, такое есть только в Катаре и Намибии, рекомендуем всем туристам посетить это уникальное место! Еще раз благодарим всю вашу команду 🙌
  • А
    Антон
    12 ноября 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Первый раз на сафари. Очень понравилось, особенно угадали, что надо ехать к закату!
  • Ю
    Юлия
    29 августа 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Экскурсия отличалась от подобных в ОАЭ, Египте и Иордании)) Очень понравилось! Снизила звезду из-за того, что была дана неверная информация
    читать дальше

    по стоимости багги. Брали дополнительно поездку на багги. Оказывается разная цена не только в зависимости от мощности авто, но и где будет проходить поездка. Цена, озвученная Альбиной, оказалась за трек. А есть ещё возможность самому покататься по дюнам, но это в 1.5 раза дороже. Несмотря на такую коллизию, поездка по дюнам на багги состоялась, смогли договориться)) Рекомендую!

    Экскурсия отличалась от подобных в ОАЭ, Египте и Иордании)) Очень понравилось! Снизила звезду из-за того, чтоЭкскурсия отличалась от подобных в ОАЭ, Египте и Иордании)) Очень понравилось! Снизила звезду из-за того, что
  • А
    Андрей
    25 марта 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная.
    Машина и драйвер достойны похвалы. Верблюды - для детей важнейшая составляющая с максимумом эмоций.
    Сендборды зашли детям и взрослым. Кульминация -,выезд к морю
    Спасибо за отличный день.
    Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная.
Машина и драйвер достойны похвалы. Верблюды - для детей важнейшая составляющая с максимумом эмоций.
Сендборды зашли детям и взрослым. Кульминация -,выезд к морю
Спасибо за отличный день.
  • Ф
    Федор
    14 марта 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Отличная экскурсия! Вежливый водитель, все рассказывал по дороге, отвечал на все вопросы!
    Дети в восторге от катания по дюнам - очень классно! однозначно рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    8 января 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Все хорошо. Но нам обещали проводника -гида, а был просто водитель. Он сказал за всю дорогу несколько слов всего.
    Мастерство вождения превосходное.
  • M
    Max
    29 ноября 2023
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Организация хорошая. Все вовремя. Все что обещано в описании присутствует.
    Вождение по пустыне это отдельная история. Надо быть готовыми к тому, что это адреналиновый аттракцион (учитывайте те кого укачивает или если едете с детьми)
    Организация хорошая. Все вовремя. Все что обещано в описании присутствует.
Вождение по пустыне это отдельная история. Надо быть готовыми к тому, что это адреналиновый аттракцион (учитывайте те кого укачивает или если едете с детьми)
  • О
    Ольга
    27 ноября 2023
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Безумное приключение! Потрясающе. Не думала, что может так захватывать дух. По верхушкам дюн и барханов, водитель просто профессионал. Вокруг летают
    читать дальше

    парапланы рядом с нами- а мы на джипе катаемся 😂
    Альбине - организатору, огромное спасибо, все что мы просили (дополнительно к джипу- катание на багги), помогла нам организовать. И более того, помогла решить ещё одну задачку в Дохе 😍.
    Поедем снова- и обязательно будем всем рекомендовать.
    P.a.
    - Водитель на экскурсии говорит только по-английски, важно это иметь в виду.

