Пешие экскурсии-прогулки в Дохе с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Дохе на русском языке, цены от $65, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по лабиринтам базара Сук-Вакиф в Дохе
Погружение в культуру Катара на рынке Сук-Вакиф. Откройте для себя традиции, ароматы специй и секретные лавочки Дохи
Начало: У рынка Сук-Вакиф
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Сердце Дохи: история, традиции и современность
Пешая
3.5 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Сердце Дохи: история, традиции и современность
Откройте для себя уникальное сочетание традиций и технологий в Дохе. Посетите Сук Вакиф, район Мшрейб и насладитесь прогулкой на лодке доу
Начало: Около Mina Fish Market
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
20 ноя в 16:00
$110 за человека
Сокровища Дохи: 2,5 часа от традиций до будущего
Пешая
2.5 часа
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Сокровища Дохи: 2,5 часа от традиций до будущего
Истории, специи, золото и футуризм - всё в одном маршруте
Начало: На набережной Корниш
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$65$72 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 октября 2025
    Сердце Дохи: история, традиции и современность
    Дата посещения: 2 октября 2025
    Огромное спасибо нашему гиду Венере за замечательную экскурсию по Дохе!
    Она заразила нас любовью к этой стране! Венера - искренний, отзывчивый, заботливый гид и человек! Надеемся на новые встречи!
  • М
    Маргарита
    6 ноября 2025
    Сердце Дохи: история, традиции и современность
    Прекрасная прогулка по городу, получила ответы на все вопросы 😍
  • О
    Ольга
    6 ноября 2025
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Мероприятие прошло хорошо. Наталья очень открытый и приятный человек. Мы прогулялись по рынку, насладились атмосферой, остались там на ужин. Наталья дала рекомендации по ресторанам и ответила на все наши вопросы. Большое спасибо!)
  • С
    Сергей
    8 августа 2025
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Благодарю Наталью за организацию! Экскурсовод Инна очень понравилась, которая не считается со временем и уделяет внимание гостю! Получил крутые впечатления, знания и опыт в игре арабские шашки!
    Рекомендую!!!
    П. С: уделите этой стране больше времени, она окутает Вас историей!
  • Е
    Елизавета
    19 мая 2025
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Выделить изучение сук Вакиф в отдельную прогулку было отличной идеей. На обзорной экскурсии слишком много других тем и совсем другая
    Доха. А в вопросах рынка - надо с удовольствием и по возможности замедляясь.
    С Наташей на этом маршруте было супер комфортно, супер приятно и интересно.

  • Е
    Евгения
    9 мая 2025
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Без Наташи мы точно бы прошли только по паре главных улочек и не увидели все самое интересное внутри) а так прогулка пролетела незаметно, и точно хочется вернуться!
  • А
    Александр
    2 мая 2025
    Сердце Дохи: история, традиции и современность
    Женя прекрасный гид, все было очень интересно, Доха это сплав арабских традиций и хай-тека.
  • I
    IAROSLAV
    1 мая 2025
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Это было хорошо! Рекомендую!
  • А
    Алена
    16 марта 2025
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Спасибо огромное!
    Очень интересно, познавательно и не навязчиво!!
    Очень все понравилось
  • К
    Кирилл
    16 марта 2025
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Прекрасный гид, замечательное знакомство с городом!!! Спасибо Наташа!!!
  • Н
    Наталья
    5 декабря 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Очень понравилась экскурсия, узнали много нового об обычаях жителей Катара. Очень колоритно и впечатляюще! Наталья - интересный рассказчик, приятный человек!
  • D
    Denis
    6 ноября 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Всё хорошо. Рекомендую, если хотите понять данное место.
  • К
    Константин
    6 мая 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Отличная, интересная, позитивная и познавательная экскурсия! Наталья-большое спасибо!
  • О
    Ольга
    7 апреля 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Отлично! Превосходно!!! С Наташей прогулялись по знаковым местам Дохи. Пофоткались с соколами, полюбовались лошадями и верблюдами, заглянули на птичий рынок
    и нашли потрясающие коврики.

    Наташу знают в Дохе хорошо, поэтому по знакомству нас пустили в смотровые кабинеты птичьего госпиталя и ответили на все волнующие вопросы.

    Организация экскурсии на высшем уровне, Наташа очень душевный и грамотный рассказчик. Мы получили огромнейшее удовольствие от нашей экскурсии, массу впечатлений и гигабайт эксклюзивных фото. Однозначно рекомендую!!!

  • В
    Вероника
    23 марта 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Спасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсии.
    Восточный базар - дело тонкое и
    весьма запутанное. Так что ходили бы мы там сами долго, долго)))
    Наташа смогла нас провести по самым интересным местам и уложить прогулку в интересный рассказ.
    Впечатления очень хорошие. Спасибо!

  • E
    Ekaterina
    22 марта 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Нашим гидом по столице Катара была Наталья! Она показала и рассказала нам, насколько Доха очень яркий, интересный и разнообразный город. Спасибо за экскурсию!!!
  • Б
    Борис
    30 ноября 2023
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Экскурсия и Наташа классные. Нам очень понравилось. И рассказ интересный и подача. Видно, что человек давно живет в регионе и знает места и особенности локального быта. Сами бы до кучи мест не дошли. Рекомендую
  • С
    Сергей
    15 ноября 2023
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Сергей и Ольга, семейная пара. Познакомиться с Катаром и Дохой нам посчастливилось в компании с Натальей. Наташа прекрасный рассказчик, планировщик
    и организатор, жизнерадостный, энергичный и позитивный человек с отличным вкусом, знаток мест, нравов, обычаев и прочего местного колорита. Однозначно можем рекомендовать её помощь, если есть желание по ходу приятного общения узнать полезную и интересную информацию о стране. Отдельная благодарность Наташе за то, что и после нашей экскурсии, она заботливо сопровождала нас все время нашего пребывания в Дохе в наших текущих делах и вопросах. Её поддержка сделала наш отдых интересным и насыщенным всем лучшим, что есть в Дохе.

  • Л
    Лариса
    22 октября 2023
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Мне очень понравилась Наташа. И как гид, и как человек. Экскурсия было очень познавательной и интересной. Это была такая приятная
    прогулка с девушкой эрудированной, веселой, легкой в общении, знающей много нюансов о Дохе, которые не вычитаешь в интернете. Пунктуальна, тактична, аккуратна. Мне захотелось еще раз приехать в Доху на более длительный срок, так как я была проездом. И, конечно, гидом будет только Наташа.

  • R
    Rudenko
    4 октября 2023
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Спасибо Наталии за интересную экскурсию. Она прекрасный рассказчик. Много знает о Катаре и местных традициях. На рынке просто невозможно удержаться, чтобы не купить что-то вкусненькое и сувенир на память. Рекомендуем.

