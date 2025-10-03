Т Татьяна Сердце Дохи: история, традиции и современность Дата посещения: 2 октября 2025 Огромное спасибо нашему гиду Венере за замечательную экскурсию по Дохе!

Она заразила нас любовью к этой стране! Венера - искренний, отзывчивый, заботливый гид и человек! Надеемся на новые встречи!

М Маргарита Сердце Дохи: история, традиции и современность Прекрасная прогулка по городу, получила ответы на все вопросы 😍

О Ольга Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф Мероприятие прошло хорошо. Наталья очень открытый и приятный человек. Мы прогулялись по рынку, насладились атмосферой, остались там на ужин. Наталья дала рекомендации по ресторанам и ответила на все наши вопросы. Большое спасибо!)

С Сергей Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф Благодарю Наталью за организацию! Экскурсовод Инна очень понравилась, которая не считается со временем и уделяет внимание гостю! Получил крутые впечатления, знания и опыт в игре арабские шашки!

Рекомендую!!!

П. С: уделите этой стране больше времени, она окутает Вас историей!

Е Елизавета Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф читать дальше Доха. А в вопросах рынка - надо с удовольствием и по возможности замедляясь.

С Наташей на этом маршруте было супер комфортно, супер приятно и интересно. Выделить изучение сук Вакиф в отдельную прогулку было отличной идеей. На обзорной экскурсии слишком много других тем и совсем другая

Е Евгения Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф Без Наташи мы точно бы прошли только по паре главных улочек и не увидели все самое интересное внутри) а так прогулка пролетела незаметно, и точно хочется вернуться!

А Александр Сердце Дохи: история, традиции и современность Женя прекрасный гид, все было очень интересно, Доха это сплав арабских традиций и хай-тека.

I IAROSLAV Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф Это было хорошо! Рекомендую!

А Алена Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф Спасибо огромное!

Очень интересно, познавательно и не навязчиво!!

Очень все понравилось

К Кирилл Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф Прекрасный гид, замечательное знакомство с городом!!! Спасибо Наташа!!!

Н Наталья Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф Очень понравилась экскурсия, узнали много нового об обычаях жителей Катара. Очень колоритно и впечатляюще! Наталья - интересный рассказчик, приятный человек!

D Denis Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф Всё хорошо. Рекомендую, если хотите понять данное место.

К Константин Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф Отличная, интересная, позитивная и познавательная экскурсия! Наталья-большое спасибо!

О Ольга Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф читать дальше и нашли потрясающие коврики.



Наташу знают в Дохе хорошо, поэтому по знакомству нас пустили в смотровые кабинеты птичьего госпиталя и ответили на все волнующие вопросы.



Организация экскурсии на высшем уровне, Наташа очень душевный и грамотный рассказчик. Мы получили огромнейшее удовольствие от нашей экскурсии, массу впечатлений и гигабайт эксклюзивных фото. Однозначно рекомендую!!! Отлично! Превосходно!!! С Наташей прогулялись по знаковым местам Дохи. Пофоткались с соколами, полюбовались лошадями и верблюдами, заглянули на птичий рынок

В Вероника Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф

Восточный базар - дело тонкое и читать дальше весьма запутанное. Так что ходили бы мы там сами долго, долго)))

Наташа смогла нас провести по самым интересным местам и уложить прогулку в интересный рассказ.

Впечатления очень хорошие. Спасибо! Спасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсии.Восточный базар - дело тонкое и

E Ekaterina Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф Нашим гидом по столице Катара была Наталья! Она показала и рассказала нам, насколько Доха очень яркий, интересный и разнообразный город. Спасибо за экскурсию!!!

Б Борис Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф Экскурсия и Наташа классные. Нам очень понравилось. И рассказ интересный и подача. Видно, что человек давно живет в регионе и знает места и особенности локального быта. Сами бы до кучи мест не дошли. Рекомендую

С Сергей Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф читать дальше и организатор, жизнерадостный, энергичный и позитивный человек с отличным вкусом, знаток мест, нравов, обычаев и прочего местного колорита. Однозначно можем рекомендовать её помощь, если есть желание по ходу приятного общения узнать полезную и интересную информацию о стране. Отдельная благодарность Наташе за то, что и после нашей экскурсии, она заботливо сопровождала нас все время нашего пребывания в Дохе в наших текущих делах и вопросах. Её поддержка сделала наш отдых интересным и насыщенным всем лучшим, что есть в Дохе. Сергей и Ольга, семейная пара. Познакомиться с Катаром и Дохой нам посчастливилось в компании с Натальей. Наташа прекрасный рассказчик, планировщик

Л Лариса Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф читать дальше прогулка с девушкой эрудированной, веселой, легкой в общении, знающей много нюансов о Дохе, которые не вычитаешь в интернете. Пунктуальна, тактична, аккуратна. Мне захотелось еще раз приехать в Доху на более длительный срок, так как я была проездом. И, конечно, гидом будет только Наташа. Мне очень понравилась Наташа. И как гид, и как человек. Экскурсия было очень познавательной и интересной. Это была такая приятная