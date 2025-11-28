Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: познакомиться с колоритом арабского мира
Добро пожаловать в Доху! За 4 часа вы увидите национальный музей, набережную и рынок, узнаете о культуре и истории Катара
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$430 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По фотогеничным местам Дохи и Лусаила
Погрузитесь в мир современных и исторических достопримечательностей Дохи и Лусаила. Узнайте больше о культуре Катара и создайте незабываемые фото
Начало: От вашего отеля в Дохе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$449 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе
Погрузитесь в атмосферу Дохи, изучая её культурные и исторические достопримечательности на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$437 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ожерелье Дохи: жемчужины столицы Катара
Погрузитесь в атмосферу Дохи, где современность встречается с традициями. Прогулка по набережной, Жемчужный остров и рынок Сук Вакиф ждут вас
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха за несколько часов
Обзорная экскурсия для транзитных пассажиров
Начало: В аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$460 за всё до 6 чел.
