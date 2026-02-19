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Нурбека и умение общаться и раскрывать неожиданные факты и инсайты о Дохе. Маршрут просто великолепный, мы увидели практически все ключевые достопримечательности Дохи (рынок Сук-Вакиф, культурный район Катара,"мертвый город Лусаил", потрясающие виды на набережную Корниш и изысканный район Перл). Не хватило тут, пожалуй, только национального музея Катара, но туда точно нужно идти отдельно. А так, даже если вы будете в Дохе всего один день, то в рамках этой экскурсии сможете ощутить весь потрясающий и впечатляющий колорит столицы Катара. Нурбеку - мое уважение!