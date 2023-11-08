Nurbek — ваша команда гидов в Дохе

Меня зовут Нурбек, я живу в Катаре уже 4 года. Работаю детским фриланс-тренером по плаванию. Мне нравится работать с людьми и делиться знаниями, от этого я получаю удовольствие и энергию. Хорошо ориентируюсь в городе. Я докажу вам, что в Катаре очень много красивых и интересных мест и занятий. Со мной вы раскроете для себя Доху и арабский мир с неожиданной стороны.

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