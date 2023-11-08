Открыть один из красивейших мегаполисов арабского мира
Доха — это волшебный микс ультрасовременных отелей и восточного колорита, инновационных решений и наследия бедуинов. Здесь современный ритм жизни соседствует с древними арабскими традициями. Со мной вы увидите весь город — старинные и новомодные кварталы. Совершите путешествие сквозь века и поймёте, как поменялся Катар после появления «чёрного золота».
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Культурный центр Катара (Katara) с искусственным холмом удивит вас интересным сочетанием греческой и арабской архитектуры. Среди местных must-see — амфитеатр и панорамный вид на город.
- Жемчужина (The Pearl) — район на искусственном острове, где нам откроются места для прогулок, яхт-клуб, бесплатный пляж, рестораны. Здесь же вы увидите маленькую Венецию Катара.
- Лусаил — недавно возведённый футуристичный город, где провели финал чемпионата мира. Исследуем его улицы и пройдёмся по променаду к известному зданию шестизвёздочного Katara Hotel.
- Мшейреб — район, построенный фондом Её Величества Шейхи Мозы. Здесь мы покатаемся на трамвае, чтобы посмотреть местный даунтаун, а также посетим 4 уютных музея (вход бесплатный).
- Souq Waqif — старый базар, где продаются различные специи, соколы, национальная одежда и всемирно известный парфюм. Пока будем гулять среди торговых рядов, научу вас торговаться по-арабски.
- Студенческий городок — это кампус 7 международных университетов. В этом же районе располагается одна из красивых библиотек в мире — отличная локация для ваших фото. Также мы увидим современную мечеть Education Сity Mosque.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле KIA Sorento.
- В Катаре нет специального дресс-кода, но приветствуются закрытые плечи и одежда ниже колен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nurbek — ваша команда гидов в Дохе
Меня зовут Нурбек, я живу в Катаре уже 4 года. Работаю детским фриланс-тренером по плаванию. Мне нравится работать с людьми и делиться знаниями, от этого я получаю удовольствие и энергию. Хорошо ориентируюсь в городе. Я докажу вам, что в Катаре очень много красивых и интересных мест и занятий. Со мной вы раскроете для себя Доху и арабский мир с неожиданной стороны.
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