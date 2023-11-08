На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле

Открыть один из красивейших мегаполисов арабского мира

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Доха — это волшебный микс ультрасовременных отелей и восточного колорита, инновационных решений и наследия бедуинов. Здесь современный ритм жизни соседствует с древними арабскими традициями. Со мной вы увидите весь город — старинные и новомодные кварталы. Совершите путешествие сквозь века и поймёте, как поменялся Катар после появления «чёрного золота».
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Культурный центр Катара (Katara) с искусственным холмом удивит вас интересным сочетанием греческой и арабской архитектуры. Среди местных must-see — амфитеатр и панорамный вид на город.
  • Жемчужина (The Pearl) — район на искусственном острове, где нам откроются места для прогулок, яхт-клуб, бесплатный пляж, рестораны. Здесь же вы увидите маленькую Венецию Катара.
  • Лусаил — недавно возведённый футуристичный город, где провели финал чемпионата мира. Исследуем его улицы и пройдёмся по променаду к известному зданию шестизвёздочного Katara Hotel.
  • Мшейреб — район, построенный фондом Её Величества Шейхи Мозы. Здесь мы покатаемся на трамвае, чтобы посмотреть местный даунтаун, а также посетим 4 уютных музея (вход бесплатный).
  • Souq Waqif — старый базар, где продаются различные специи, соколы, национальная одежда и всемирно известный парфюм. Пока будем гулять среди торговых рядов, научу вас торговаться по-арабски.
  • Студенческий городок — это кампус 7 международных университетов. В этом же районе располагается одна из красивых библиотек в мире — отличная локация для ваших фото. Также мы увидим современную мечеть Education Сity Mosque.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле KIA Sorento.
  • В Катаре нет специального дресс-кода, но приветствуются закрытые плечи и одежда ниже колен.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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