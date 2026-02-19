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На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле

Погрузитесь в атмосферу Дохи, посетив культурный центр Катара, искусственный остров Жемчужина, современный район Мшейреб и футуристический Лусаил
Доха - это волшебный микс ультрасовременных отелей и восточного колорита, инновационных решений и наследия бедуинов. Здесь современный ритм жизни соседствует с древними арабскими традициями. Со мной вы увидите весь город
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- старинные и новомодные кварталы. Совершите путешествие сквозь века и поймёте, как поменялся Катар после появления «чёрного золота». В культурном центре Катара вас удивит сочетание греческой и арабской архитектуры.

На искусственном острове Жемчужина откроются места для прогулок, яхт-клуб и маленькая Венеция Катара. В районе Мшейреб мы покатаемся на трамвае, чтобы посмотреть местный даунтаун.

На старом базаре Souq Waqif продаются различные специи, соколы, национальная одежда и всемирно известный парфюм.

В Лусаиле, фантастическом городе на побережье, вы увидите футуристическую архитектуру и современную инфраструктуру

5
91 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Ультрасовременные отели и восточный колорит
  • 🏛️ Культурный центр Катара с уникальной архитектурой
  • 🏝️ Искусственный остров Жемчужина с яхт-клубом и пляжем
  • 🚋 Прогулка на трамвае по району Мшейреб
  • 🛍️ Шопинг на старом базаре Souq Waqif
  • 🏙️ Футуристический город Лусаил
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле

Что можно увидеть

  • Культурный центр Катара
  • Жемчужина
  • Мшейреб
  • Souq Waqif
  • Лусаил

Описание экскурсии

  • Культурный центр Катара (Katara) с искусственным холмом удивит вас интересным сочетанием греческой и арабской архитектуры. Среди местных must-see — амфитеатр и панорамный вид на город.
  • Жемчужина (The Pearl) — район на искусственном острове, где нам откроются места для прогулок, яхт-клуб, бесплатный пляж, рестораны. Здесь же вы увидите маленькую Венецию Катара.
  • Мшейреб — район, построенный фондом Её Величества Шейхи Мозы. Здесь мы покатаемся на трамвае, чтобы посмотреть местный даунтаун.
  • Souq Waqif — старый базар, где продаются различные специи, соколы, национальная одежда и всемирно известный парфюм. Пока будем гулять среди торговых рядов, научу вас торговаться по-арабски.
  • Лусаил — фантастический город на побережье Катара. Это растущий городской шедевр, известный своей футуристической архитектурой и современной инфраструктурой. Здесь проходят крупные мероприятия, в том числе чемпионат мира по футболу 2022 года.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Carnival.
  • В Катаре нет специального дресс-кода, но приветствуются закрытые плечи и одежда ниже колен.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурбек
Нурбек — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2244 туристов
Мы — дружная команда профессиональных гидов, готовых сделать ваше путешествие по Катару запоминающимся и уникальным. Каждый из нас проживает в Дохе более 4 лет и имеет лицензию гида. Нам нравится
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работать с людьми и делиться знаниями, от этого мы получаем удовольствие и энергию. Мы прекрасно ориентируемся в городе и готовы доказать вам, что в Катаре есть множество красивых и интересных мест и занятий.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
4
1
3
1
2
1
Aleksey
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да и с рассказом Натальи - практически весь небольшой Катар) во всей его красе - ультрасовременной, футуристичной с лоском востока! По просьбе - встретили в порту после круиза, отдельное спасибо! Транспорт удобный, комфортный. Экскурсией остались очень довольны! Рекомендуем!!!
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да+12
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да
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М
Невероятная экскурсия, показали самые красивые места, гидша всегда шла на встречу и закрывала все вопросы. Очень приятна женщина, полностью погрузила в экскурсию и колорит страны. Рекомендую!
Невероятная экскурсия, показали самые красивые места, гидша всегда шла на встречу и закрывала все вопросы. Очень
Невероятная экскурсия, показали самые красивые места, гидша всегда шла на встречу и закрывала все вопросы. Очень
Невероятная экскурсия, показали самые красивые места, гидша всегда шла на встречу и закрывала все вопросы. Очень
Невероятная экскурсия, показали самые красивые места, гидша всегда шла на встречу и закрывала все вопросы. Очень
Невероятная экскурсия, показали самые красивые места, гидша всегда шла на встречу и закрывала все вопросы. Очень
Невероятная экскурсия, показали самые красивые места, гидша всегда шла на встречу и закрывала все вопросы. Очень
Невероятная экскурсия, показали самые красивые места, гидша всегда шла на встречу и закрывала все вопросы. Очень
Невероятная экскурсия, показали самые красивые места, гидша всегда шла на встречу и закрывала все вопросы. Очень+2
Невероятная экскурсия, показали самые красивые места, гидша всегда шла на встречу и закрывала все вопросы. Очень
Невероятная экскурсия, показали самые красивые места, гидша всегда шла на встречу и закрывала все вопросы. Очень
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Д
Мы остались в восторге от экскурсии! Нам посчастливилось попасть к замечательному гиду — русскоговорящему арабу Фирасу. Он не только подробно рассказал о Катаре, Дохе и достопримечательностях, но и увлекательно побеседовал с нами об арабской культуре и религии. Помог найти нужные товары на базаре и поторговаться с продавцами. Фирас — очень приятный и вежливый человек, отлично ладящий с детьми.
Мы остались в восторге от экскурсии! Нам посчастливилось попасть к замечательному гиду — русскоговорящему арабу Фирасу.
Мы остались в восторге от экскурсии! Нам посчастливилось попасть к замечательному гиду — русскоговорящему арабу Фирасу.
Мы остались в восторге от экскурсии! Нам посчастливилось попасть к замечательному гиду — русскоговорящему арабу Фирасу.
Мы остались в восторге от экскурсии! Нам посчастливилось попасть к замечательному гиду — русскоговорящему арабу Фирасу.
Мы остались в восторге от экскурсии! Нам посчастливилось попасть к замечательному гиду — русскоговорящему арабу Фирасу.
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Viktor
В сентябре летали отдыхать на Мальдивы и по дороге назад, домой решили остановится в Дохе. Заказали экскурсию. Нашим гидом был Хайсан. Приехал по времени, машина комфортабельная. Хайсан оказался очень интересным
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собеседником. Отвечал на различные наши вопросы. Расказывал про Катар, показывал самые интересные места Дохи, Лусаила, Жемчужины. Время пролетело не заметно. Попробовали уличную еду, прошлись по рынку и многое другое. Оцениваю опыт и умение подать информацию на 5 из 5. Хайсану отдельное спасибо. Будем в Дохе обязательно повторим. Всём рекомендую.

В сентябре летали отдыхать на Мальдивы и по дороге назад, домой решили остановится в Дохе. Заказали
В сентябре летали отдыхать на Мальдивы и по дороге назад, домой решили остановится в Дохе. Заказали
В сентябре летали отдыхать на Мальдивы и по дороге назад, домой решили остановится в Дохе. Заказали
В сентябре летали отдыхать на Мальдивы и по дороге назад, домой решили остановится в Дохе. Заказали
В сентябре летали отдыхать на Мальдивы и по дороге назад, домой решили остановится в Дохе. Заказали
В сентябре летали отдыхать на Мальдивы и по дороге назад, домой решили остановится в Дохе. Заказали
В сентябре летали отдыхать на Мальдивы и по дороге назад, домой решили остановится в Дохе. Заказали
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Наталья
Хорошая, лёгкая, интересная экскурсия в прекрасном городе. Спасибо организаторам.
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Юрий
Вот прямо рекомендую Нурбека, как гида, и эту экскурсию для знакомства с Дохой. Нашей компании очень понравился как город, так и подробный рассказ о его истории (и истории страны), знания
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Нурбека и умение общаться и раскрывать неожиданные факты и инсайты о Дохе. Маршрут просто великолепный, мы увидели практически все ключевые достопримечательности Дохи (рынок Сук-Вакиф, культурный район Катара,"мертвый город Лусаил", потрясающие виды на набережную Корниш и изысканный район Перл). Не хватило тут, пожалуй, только национального музея Катара, но туда точно нужно идти отдельно. А так, даже если вы будете в Дохе всего один день, то в рамках этой экскурсии сможете ощутить весь потрясающий и впечатляющий колорит столицы Катара. Нурбеку - мое уважение!

Вот прямо рекомендую Нурбека, как гида, и эту экскурсию для знакомства с Дохой. Нашей компании очень
Вот прямо рекомендую Нурбека, как гида, и эту экскурсию для знакомства с Дохой. Нашей компании очень
Вот прямо рекомендую Нурбека, как гида, и эту экскурсию для знакомства с Дохой. Нашей компании очень
Вот прямо рекомендую Нурбека, как гида, и эту экскурсию для знакомства с Дохой. Нашей компании очень
Вот прямо рекомендую Нурбека, как гида, и эту экскурсию для знакомства с Дохой. Нашей компании очень
Вот прямо рекомендую Нурбека, как гида, и эту экскурсию для знакомства с Дохой. Нашей компании очень
Вот прямо рекомендую Нурбека, как гида, и эту экскурсию для знакомства с Дохой. Нашей компании очень
Вот прямо рекомендую Нурбека, как гида, и эту экскурсию для знакомства с Дохой. Нашей компании очень+1
Вот прямо рекомендую Нурбека, как гида, и эту экскурсию для знакомства с Дохой. Нашей компании очень
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