Доха - это волшебный микс ультрасовременных отелей и восточного колорита, инновационных решений и наследия бедуинов. Здесь современный ритм жизни соседствует с древними арабскими традициями. Со мной вы увидите весь город
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Ультрасовременные отели и восточный колорит
- 🏛️ Культурный центр Катара с уникальной архитектурой
- 🏝️ Искусственный остров Жемчужина с яхт-клубом и пляжем
- 🚋 Прогулка на трамвае по району Мшейреб
- 🛍️ Шопинг на старом базаре Souq Waqif
- 🏙️ Футуристический город Лусаил
Что можно увидеть
- Культурный центр Катара
- Жемчужина
- Мшейреб
- Souq Waqif
- Лусаил
Описание экскурсии
- Культурный центр Катара (Katara) с искусственным холмом удивит вас интересным сочетанием греческой и арабской архитектуры. Среди местных must-see — амфитеатр и панорамный вид на город.
- Жемчужина (The Pearl) — район на искусственном острове, где нам откроются места для прогулок, яхт-клуб, бесплатный пляж, рестораны. Здесь же вы увидите маленькую Венецию Катара.
- Мшейреб — район, построенный фондом Её Величества Шейхи Мозы. Здесь мы покатаемся на трамвае, чтобы посмотреть местный даунтаун.
- Souq Waqif — старый базар, где продаются различные специи, соколы, национальная одежда и всемирно известный парфюм. Пока будем гулять среди торговых рядов, научу вас торговаться по-арабски.
- Лусаил — фантастический город на побережье Катара. Это растущий городской шедевр, известный своей футуристической архитектурой и современной инфраструктурой. Здесь проходят крупные мероприятия, в том числе чемпионат мира по футболу 2022 года.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Carnival.
- В Катаре нет специального дресс-кода, но приветствуются закрытые плечи и одежда ниже колен.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурбек — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2244 туристов
Мы — дружная команда профессиональных гидов, готовых сделать ваше путешествие по Катару запоминающимся и уникальным. Каждый из нас проживает в Дохе более 4 лет и имеет лицензию гида. Нам нравится
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 91 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию гиду Наталье!!! Доха влюбила в себя!!! Маршрут отлично показал город (да и с рассказом Натальи - практически весь небольшой Катар) во всей его красе - ультрасовременной, футуристичной с лоском востока! По просьбе - встретили в порту после круиза, отдельное спасибо! Транспорт удобный, комфортный. Экскурсией остались очень довольны! Рекомендуем!!!
+12
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М
Невероятная экскурсия, показали самые красивые места, гидша всегда шла на встречу и закрывала все вопросы. Очень приятна женщина, полностью погрузила в экскурсию и колорит страны. Рекомендую!
+2
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Д
Мы остались в восторге от экскурсии! Нам посчастливилось попасть к замечательному гиду — русскоговорящему арабу Фирасу. Он не только подробно рассказал о Катаре, Дохе и достопримечательностях, но и увлекательно побеседовал с нами об арабской культуре и религии. Помог найти нужные товары на базаре и поторговаться с продавцами. Фирас — очень приятный и вежливый человек, отлично ладящий с детьми.
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В сентябре летали отдыхать на Мальдивы и по дороге назад, домой решили остановится в Дохе. Заказали экскурсию. Нашим гидом был Хайсан. Приехал по времени, машина комфортабельная. Хайсан оказался очень интересным
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Хорошая, лёгкая, интересная экскурсия в прекрасном городе. Спасибо организаторам.
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Вот прямо рекомендую Нурбека, как гида, и эту экскурсию для знакомства с Дохой. Нашей компании очень понравился как город, так и подробный рассказ о его истории (и истории страны), знания
+1
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