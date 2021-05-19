Полезная информация об Актау

Что нужно знать об Актау: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Актау, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Актау
01:4309
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаАктау
По-английскиShevchenko
Столица регионаАктау является столицей региона
Население города147 443 чел.
АэропортАктау SCO
Часовой поясAsia/Aqtau
Средняя высота-13 м. от уровня моря

Где находится Актау на карте

Актау фото города
Актау

Когда лучше лететь в Актау

Расписание авиа-рейсов