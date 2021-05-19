Полезная информация об Актау
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Местное время в Актау
01:4309
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Актау
|По-английски
|Shevchenko
|Столица региона
|Актау является столицей региона
|Население города
|147 443 чел.
|Аэропорт
|Актау SCO
|Часовой пояс
|Asia/Aqtau
|Средняя высота
|-13 м. от уровня моря
Где находится Актау на карте
Актау