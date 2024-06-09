В развитии любого города важнейшую роль играют его жители.
Именно им и будет посвящена наша экскурсия! Вы узнаете об алматинских купцах, геологах, режиссёрах, артистах, спортсменах и политиках. Посетите места, где они жили, творили, работали и любили.
Раскроете, какой след они оставили в истории города и в сердцах людей далеко за пределами Казахстана.
Именно им и будет посвящена наша экскурсия! Вы узнаете об алматинских купцах, геологах, режиссёрах, артистах, спортсменах и политиках. Посетите места, где они жили, творили, работали и любили.
Раскроете, какой след они оставили в истории города и в сердцах людей далеко за пределами Казахстана.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Новую площадь — символ мятежного дух Алматы.
- Дом приёмов — здесь жил один из богатейших купцов города.
- Памятник Тену — достойному сыну корейского народа и казахской земли.
- Театр оперы и балета — приют деятелей искусства в период Второй мировой войны.
- «Столичный» — первый центральный гастроном Алматы.
- Дом Сатпаева — отца геологии и создателя Академии наук Казахстана.
- Гимназию №25 — альма-матер политиков и видных деятелей страны.
- Сквер Карагайлы — здесь установлен мемориал жертвам голодомора.
Вы узнаете:
- Как «золотой человек» стал символом Казахстана.
- Как складывалась история города и какие великие люди на неё повлияли.
- Какое применение нашли старинным купеческим домам.
- Какая связь между Алматы и специальным питанием для космонавтов.
- Что такое «декабрьские события 1986 года» и кто их инициировал.
- Кого называют «казахским соловьем» и почему.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
- Оплата оставшейся части стоимости экскурсии принимается в день проведения только в тенге. Сумма в тенге фиксируется по актуальному курсу Национального банка РК на день подтверждения заказа, мы сообщим её вам в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Dinara — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1612 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, готовые поведать историю нашего региона, бережно переданную из поколения в поколение нашими предками, населявшими регион Алматы с 13 века. УвлекаемсяЗадать вопрос
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