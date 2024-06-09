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трекингом и йогой. Организуем экскурсии не только по по Алматы и области, но и по всему Казахстану, в том числе, гастротуры, мастер-классы по национальной кухне народов Казахстана, а также специализируемся на деловом туризме. Наши экскурсии полны интересных фактов из истории, культуры, традиций коренного населения и современной жизни казахстанцев. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи. В нашей команде гиды говорят на английском, китайском, арабском, турецком, и есть гид для слабослышащих путешественников. Восхождения на пики и озёра для вас проведут гиды-альпинисты.