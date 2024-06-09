Алматы: история и люди

Погулять по центру города и узнать о связанных с ним великих личностях с профессиональным гидом
В развитии любого города важнейшую роль играют его жители.

Именно им и будет посвящена наша экскурсия! Вы узнаете об алматинских купцах, геологах, режиссёрах, артистах, спортсменах и политиках. Посетите места, где они жили, творили, работали и любили.

Раскроете, какой след они оставили в истории города и в сердцах людей далеко за пределами Казахстана.
Алматы: история и люди
Алматы: история и люди
Алматы: история и люди
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Новую площадь — символ мятежного дух Алматы.
  • Дом приёмов — здесь жил один из богатейших купцов города.
  • Памятник Тену — достойному сыну корейского народа и казахской земли.
  • Театр оперы и балета — приют деятелей искусства в период Второй мировой войны.
  • «Столичный» — первый центральный гастроном Алматы.
  • Дом Сатпаева — отца геологии и создателя Академии наук Казахстана.
  • Гимназию №25 — альма-матер политиков и видных деятелей страны.
  • Сквер Карагайлы — здесь установлен мемориал жертвам голодомора.

Вы узнаете:

  • Как «золотой человек» стал символом Казахстана.
  • Как складывалась история города и какие великие люди на неё повлияли.
  • Какое применение нашли старинным купеческим домам.
  • Какая связь между Алматы и специальным питанием для космонавтов.
  • Что такое «декабрьские события 1986 года» и кто их инициировал.
  • Кого называют «казахским соловьем» и почему.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
  • Оплата оставшейся части стоимости экскурсии принимается в день проведения только в тенге. Сумма в тенге фиксируется по актуальному курсу Национального банка РК на день подтверждения заказа, мы сообщим её вам в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Центрального музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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