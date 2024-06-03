Свято-Вознесенский собор – экскурсии в Алматы

Найдено 12 экскурсий в категории «Свято-Вознесенский собор» в Алматы, цены от 2 209 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алматы известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
104 отзыва
Популярное предложение
Алматы: Путешествие между историей и современностью, от классики до арта
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
6 990 за всё до 6 чел.
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту и гастрономии
Погрузитесь в уникальный мир Алматы с экскурсией, которая откроет город с новых сторон: от исторических зданий до современного стрит-арта
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
8 500 за всё до 4 чел.
Весь Алматы - за один день
Индивидуальная
6.5 часов
64 отзыва
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Ежедневная прогулка по Алматы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Ежедневная прогулка по Алматы
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На улице Гоголя
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
2 209 за человека
Знакомство с южной столицей Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
7 отзывов
Групповая экскурсия в Алматы: путешествие по культурному наследию
Изучите уникальную атмосферу Алматы, пройдитесь по историческим местам и культурным символам города
Начало: В районе Театра оперы и балета
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25002 250 за человека
Алматы вас вдохновит
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532 за всё до 2 чел.
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
44223 980 за человека
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900 за всё до 10 чел.
Знакомство с Алматы за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Алматы за 3 часа
Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»
Начало: У монумента Независимости
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 990 за всё до 7 чел.
Музейно-городской тур по Алматы
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Музейно-городской тур по Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
2398020 383 за всё до 3 чел.
Алматы с точки зрения живописи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Большое спасибо Алексею за экскурсию! Прекрасный город, прекрасный маршрут, прогулка прошла очень интересно и приятно, оставив самое позитивное впечатление, очень-очень рекомендую всем гостям города эту экскурсию!! 🤩
  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
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    решил обратиться к Салиме, так как программа показалась наиболее полной, а индивидуальный характер экскурсии давал бо́льшую вариативность по времени. В итоге все было как я мечтал: полный обзор, подробный рассказ гида о городе, его истории и о Казахстане в целом. Ни один мой вопрос не остался без ответа. Хочу также поблагодарить Салиму за то, что она смогла войти в положение и организовать экскурсию в нестандартное время несмотря на мой нетривиальный график пребывания в городе.

    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Алексей,спасибо большое за экскурсию! Очень познавательно,не стандартно и самое главное интересно даже для подростков! Спасибо отдельно за явки и пароли😉и приятный презент в начале экскурсии! Это город моего детства и Алексей его раскрыл для меня заново!
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Алексей, спасибо огромное за экскурсию! Интересно и познавательно! Алматы великолепен.
  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
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    горного кластера Медео и Шымбулак, а затем посетили центр города. Экскурсия очень познавательная, а Александр очень разносторонний человек. Он мастер энергетических практик. Находка для тех, кто хочет узнать что-то новое о себе. Мне все очень понравилось! Рекомендую!

    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло хорошо, несмотря на внезапный
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    ливень! Но у гида Ларисы были плащи, которые и спасли нас). Во время дождя Лариса и водитель выбирали наиболее информативные маршруты, чтобы можно было посмотреть город. Потом дождь закончился и на Кок-Тобе гуляли уже без дождя. Город очень понравился. И Лариса тоже).

    Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Весь Алматы - за один день
    Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку. Экскурсию по Алматы нам провел красивый статный
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    душевный парень Казбек. Мы не только узнали новое об Алматы,но и полюбили этот замечательный, утопающий в зелени город. Полюбили и горы, и людей, и вкусную еду. Но все это не сложилось бы в единый пазл, если бы не душевный разговор с настоящим казахом Казбеком! Спасибо тебе огромное от всей нашей семьи! Знаю, что еще не раз вернемся в Казахстан, встретимся!

    Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а КазбекуСтавлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Алматы
    Благодарим Анну за прекрасную возможность познакомиться с городом. Душевная, милая и уютная прогулка.
  • D
    Dmitrii
    8 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Алматы
    Очень душевная экскурсия с гидом Константином, спасибо!
  • Л
    Людмила
    7 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Алматы
    Наш гид Аня- очень позитивная и открытая девушка. Вела экскурсию очень живо, весело и интересно. Хотелось бы отметить и внимательное,
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    заботливое отношение к гостям- она искренне старалась, чтобы мы не устали, трогательно опекала маленькую девочку, которая с мамой выдержала целую экскурсию. Город с рассказом Ани стал еще милее

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Свято-Вознесенский собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Алматы известный и неизведанный
  2. Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
  3. Весь Алматы - за один день
  4. Ежедневная прогулка по Алматы
  5. Знакомство с южной столицей Казахстана
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  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
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