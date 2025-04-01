Алматы: от деревянного зодчества к советскому модернизму

Алматы — город полицентричный: едва ли не каждые 20-30 лет городской истории здесь формировался новый центр города.

Эта экскурсия — первая часть подробного знакомства с городской историей и архитектурой для тех, у кого есть немного времени на это.
Алматы: от деревянного зодчества к советскому модернизму
Алматы: от деревянного зодчества к советскому модернизму
Алматы: от деревянного зодчества к советскому модернизму
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии

Алматы: Полицентричный Город

Алматы — это уникальный город, в котором на протяжении своей истории формировались новые центры каждые 20-30 лет. Эта экскурсия представляет собой первую часть увлекательного знакомства с городской историей и архитектурой для тех, кто хочет лучше понять этот удивительный город.

Верненский Период

Несмотря на средневековое прошлое, история Алматы, которую можно увидеть на его улицах, начинается с середины XIX века. Город был основан как казачье укрепление Заилийское (позднее — Верное) и вскоре стал центром Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства. Это был важный пункт русской колонизации Центральной Азии.

В современном Алматы сохранились лишь немногие, но весьма интересные свидетельства тех времён, включая:

  • Пара десятков исторических домов
  • Три великолепных храма

К сожалению, природа не пощадила многие другие постройки, и на рубеже XIX-XX веков город несколько раз подвергался серьёзным стихийным бедствиям.

Советский Период

Новая жизнь Алматы началась с установлением Советской власти и переносом столицы Казахской АССР в 1927 году. Верный получил новое имя — Алма-Ата в 1921 году. Город застраивался в соответствии с тогдашними архитектурными модами, включая конструктивизм и сталинский ампир.

Особенно успешным для Алматы стал стиль советского модернизма 60-80-х годов, который расцвёл в годы правления Динмухамеда Кунаева. Мы увидим несколько настоящих шедевров этого стиля во время нашей прогулки.

Независимый Казахстан

В 90-е годы Алматы, недолго побыв столицей независимого Казахстана, стал крупнейшим финансово-экономическим, научным и культурным центром страны. Город получил статус республиканского значения и стал известен как «южная столица» Казахстана.

На экскурсии мы увидим несколько постмодернистских объектов периода независимости, а также современные памятники историческим героям и деятелям казахской культуры.

Наша прогулка начнётся от железнодорожного вокзала «Алматы 2» и памятника Абылай Хану. Мы пройдём по основным улицам центра города и насладимся архитектурными и монументальными памятниками всех трёх эпох: дореволюционного Верного, советской Алма-Аты и современного Алматы.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (15+)от 6 000 ₸
Детский (7-14 лет)4 000 ₸
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вокзал «Алматы-2»
  • Памятники Абылай Хану, Г. Мусрепову, М. Макатаеву, воинам-панфиловцам
  • Алматинский Арбат - проспект Жибек Жолы
  • Вознесенский собор, банный комплекс «Арасан»
  • Дом Союза писателей Казахстана, Национальная Консерватория
  • Городок чекистов и многое другое
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Кофе, чай по дороге
  • Другие личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал «Алматы 2», около памятника Абылай Хану
Завершение: Парк «Карагайлы» (улица Кабанбай батыра)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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