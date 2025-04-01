Эта экскурсия — первая часть подробного знакомства с городской историей и архитектурой для тех, у кого есть немного времени на это.
Описание экскурсии
Алматы: Полицентричный Город
Алматы — это уникальный город, в котором на протяжении своей истории формировались новые центры каждые 20-30 лет. Эта экскурсия представляет собой первую часть увлекательного знакомства с городской историей и архитектурой для тех, кто хочет лучше понять этот удивительный город.
Верненский Период
Несмотря на средневековое прошлое, история Алматы, которую можно увидеть на его улицах, начинается с середины XIX века. Город был основан как казачье укрепление Заилийское (позднее — Верное) и вскоре стал центром Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства. Это был важный пункт русской колонизации Центральной Азии.
В современном Алматы сохранились лишь немногие, но весьма интересные свидетельства тех времён, включая:
- Пара десятков исторических домов
- Три великолепных храма
К сожалению, природа не пощадила многие другие постройки, и на рубеже XIX-XX веков город несколько раз подвергался серьёзным стихийным бедствиям.
Советский Период
Новая жизнь Алматы началась с установлением Советской власти и переносом столицы Казахской АССР в 1927 году. Верный получил новое имя — Алма-Ата в 1921 году. Город застраивался в соответствии с тогдашними архитектурными модами, включая конструктивизм и сталинский ампир.
Особенно успешным для Алматы стал стиль советского модернизма 60-80-х годов, который расцвёл в годы правления Динмухамеда Кунаева. Мы увидим несколько настоящих шедевров этого стиля во время нашей прогулки.
Независимый Казахстан
В 90-е годы Алматы, недолго побыв столицей независимого Казахстана, стал крупнейшим финансово-экономическим, научным и культурным центром страны. Город получил статус республиканского значения и стал известен как «южная столица» Казахстана.
На экскурсии мы увидим несколько постмодернистских объектов периода независимости, а также современные памятники историческим героям и деятелям казахской культуры.
Наша прогулка начнётся от железнодорожного вокзала «Алматы 2» и памятника Абылай Хану. Мы пройдём по основным улицам центра города и насладимся архитектурными и монументальными памятниками всех трёх эпох: дореволюционного Верного, советской Алма-Аты и современного Алматы.
Вы сами выбираете дату и время
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (15+)
|от 6 000 ₸
|Детский (7-14 лет)
|4 000 ₸
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вокзал «Алматы-2»
- Памятники Абылай Хану, Г. Мусрепову, М. Макатаеву, воинам-панфиловцам
- Алматинский Арбат - проспект Жибек Жолы
- Вознесенский собор, банный комплекс «Арасан»
- Дом Союза писателей Казахстана, Национальная Консерватория
- Городок чекистов и многое другое
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Кофе, чай по дороге
- Другие личные расходы туристов