Алматы — город полицентричный: едва ли не каждые 20-30 лет городской истории здесь формировался новый центр города. Эта экскурсия — первая часть подробного знакомства с городской историей и архитектурой для тех, у кого есть немного времени на это.

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Описание экскурсии

Алматы: Полицентричный Город

Алматы — это уникальный город, в котором на протяжении своей истории формировались новые центры каждые 20-30 лет. Эта экскурсия представляет собой первую часть увлекательного знакомства с городской историей и архитектурой для тех, кто хочет лучше понять этот удивительный город.

Верненский Период

Несмотря на средневековое прошлое, история Алматы, которую можно увидеть на его улицах, начинается с середины XIX века. Город был основан как казачье укрепление Заилийское (позднее — Верное) и вскоре стал центром Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства. Это был важный пункт русской колонизации Центральной Азии.

В современном Алматы сохранились лишь немногие, но весьма интересные свидетельства тех времён, включая:

Пара десятков исторических домов

Три великолепных храма

К сожалению, природа не пощадила многие другие постройки, и на рубеже XIX-XX веков город несколько раз подвергался серьёзным стихийным бедствиям.

Советский Период

Новая жизнь Алматы началась с установлением Советской власти и переносом столицы Казахской АССР в 1927 году. Верный получил новое имя — Алма-Ата в 1921 году. Город застраивался в соответствии с тогдашними архитектурными модами, включая конструктивизм и сталинский ампир.

Особенно успешным для Алматы стал стиль советского модернизма 60-80-х годов, который расцвёл в годы правления Динмухамеда Кунаева. Мы увидим несколько настоящих шедевров этого стиля во время нашей прогулки.

Независимый Казахстан

В 90-е годы Алматы, недолго побыв столицей независимого Казахстана, стал крупнейшим финансово-экономическим, научным и культурным центром страны. Город получил статус республиканского значения и стал известен как «южная столица» Казахстана.

На экскурсии мы увидим несколько постмодернистских объектов периода независимости, а также современные памятники историческим героям и деятелям казахской культуры.

Наша прогулка начнётся от железнодорожного вокзала «Алматы 2» и памятника Абылай Хану. Мы пройдём по основным улицам центра города и насладимся архитектурными и монументальными памятниками всех трёх эпох: дореволюционного Верного, советской Алма-Аты и современного Алматы.