Историко-архитектурная экскурсия по советскому периоду Алматы, охватывающая период 30-90-х годов XX века.

В истории города Алматы был период, когда он являлся столицей советского, а после - независимого Казахстана. Благодаря этому, город имеет уникальный архитектурный облик, вобравший в себя все основные тренды советской и постсоветской архитектуры. Когда в 1927 году сюда была переведена из Кызылорды столица Казахской АССР (тогда ещё республика входила в состав федеративной советской России), в городе появился русский авангард, конструктивизм. И на нашей прогулке мы познакомимся с двумя памятниками, спроектированными одним из основоположников стиля Моисеем Гинзбургом.

В 1936 году, когда город стал столицей полноценной союзной республики, в стране уже был актуален сталинский ампир. И мы с вами увидим довоенный оперный театр и послевоенные здания Дома Правительства и Академии наук Казахстана, а ещё множество других домов – величественных и, наоборот, довольно скромных. Низкоэтажные «сталинки» (сказывались требования к сейсмоустойчивости), утопающие в зелени, это фирменный стиль центра Алматы.

Расцвет советского Казахстана пришёлся на 60-80-е годы, период правления легендарного первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева. До этого довольно низкоэтажный город вдруг начал тянуться вверх: в центре Алматы довольно много архитектурных доминант, главной из которых, безусловно, является гостиница «Казахстан» на проспекте Достык. А, кроме того, мы увидим ряд других интересных представителей советского модернизма, в том числе, выдержанных в стилистике «советского ориентализма»: Телецентр, Дворец Республики, Дворец пионеров, Музей Республики, гостиницу «Алматы».

Ну и, конечно же, мы побываем на главной площади города, площади Республики, называвшейся когда-то площадью Брежнева (сразу за ней расположен интересный представитель современной архитектуры, жилой комплекс Нурлытау, дома которого напоминают горные вершины). К сожалению, несколько зданий на площади сильно пострадали во время «кровавого января» 2022 года, но алматинцы верят, что очень скоро это место, а они его так просто и называют, «Площадью», снова будет визитной карточкой Алматы, его важной достопримечательностью.

Наша прогулка начнётся в парке «Карагайлы», что переводится с казахского как «Сосновый», а закончится около станции метро «Абай», откуда можно продолжить самостоятельное знакомство с городом.