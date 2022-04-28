Архитектура столичного Алматы: от конструктивизма к постмодерну современности

Архитектура столичного Алматы

Индивидуальная
Архитектура столичного Алматы: от конструктивизма к постмодерну современности
Архитектура столичного Алматы: от конструктивизма к постмодерну современности
Архитектура столичного Алматы: от конструктивизма к постмодерну современности
Архитектура столичного Алматы: от конструктивизма к постмодерну современности
Архитектура столичного Алматы: от конструктивизма к постмодерну современности
Архитектура столичного Алматы: от конструктивизма к постмодерну современности
Архитектура столичного Алматы: от конструктивизма к постмодерну современности

Что вас ожидает 🤩

  • Городок чекистов
  • Оперный театр
  • Гостиница "Алматы"
  • Гостиница "Казахстан"
  • Дворец Республики
  • Площадь Республики
  • Памятники Жамбылу
  • Абаю
  • Монумент Независимости
Историко-архитектурная экскурсия по советскому периоду Алматы, охватывающая период 30-90-х годов XX века.
В истории города Алматы был период, когда он являлся столицей советского, а после - независимого Казахстана. Благодаря этому, город имеет уникальный архитектурный облик, вобравший в себя все основные тренды советской и постсоветской архитектуры. Когда в 1927 году сюда была переведена из Кызылорды столица Казахской АССР (тогда ещё республика входила в состав федеративной советской России), в городе появился русский авангард, конструктивизм. И на нашей прогулке мы познакомимся с двумя памятниками, спроектированными одним из основоположников стиля Моисеем Гинзбургом.
В 1936 году, когда город стал столицей полноценной союзной республики, в стране уже был актуален сталинский ампир. И мы с вами увидим довоенный оперный театр и послевоенные здания Дома Правительства и Академии наук Казахстана, а ещё множество других домов – величественных и, наоборот, довольно скромных. Низкоэтажные «сталинки» (сказывались требования к сейсмоустойчивости), утопающие в зелени, это фирменный стиль центра Алматы.
Расцвет советского Казахстана пришёлся на 60-80-е годы, период правления легендарного первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева. До этого довольно низкоэтажный город вдруг начал тянуться вверх: в центре Алматы довольно много архитектурных доминант, главной из которых, безусловно, является гостиница «Казахстан» на проспекте Достык. А, кроме того, мы увидим ряд других интересных представителей советского модернизма, в том числе, выдержанных в стилистике «советского ориентализма»: Телецентр, Дворец Республики, Дворец пионеров, Музей Республики, гостиницу «Алматы».
Ну и, конечно же, мы побываем на главной площади города, площади Республики, называвшейся когда-то площадью Брежнева (сразу за ней расположен интересный представитель современной архитектуры, жилой комплекс Нурлытау, дома которого напоминают горные вершины). К сожалению, несколько зданий на площади сильно пострадали во время «кровавого января» 2022 года, но алматинцы верят, что очень скоро это место, а они его так просто и называют, «Площадью», снова будет визитной карточкой Алматы, его важной достопримечательностью.
Наша прогулка начнётся в парке «Карагайлы», что переводится с казахского как «Сосновый», а закончится около станции метро «Абай», откуда можно продолжить самостоятельное знакомство с городом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Кофе
  • Чай по дороге
  • Сувениры и туалет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк «Карагайлы»
Завершение: станция метро «Абай»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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