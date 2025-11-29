Большое Алматинское озеро (БАО) — одно из самых живописных мест в горах Заилийского Алатау, расположенное всего в часе езды от Алматы. Бирюзовая гладь озера отражает снежные вершины и создаёт впечатление
Описание экскурсииОщутите единство с природой и насладитесь тишиной Большое Алматинское озеро (БАО) — настоящая жемчужина в горах Тянь-Шаня, всего в нескольких километрах от Алматы. Бирюзовая гладь воды, окруженная величественными горными вершинами, оставляет неизгладимое впечатление. После встречи мы отправимся на автомобиле до шлагбаума. Далее нас ждёт пеший маршрут: около 4 часов в одну сторону и столько же обратно. Потрясающие горные пейзажи, чистый воздух и красота природы сделают путь лёгким и вдохновляющим. Опытный гид и завораживающие виды В конце маршрута машина будет ждать нас у шлагбаума и отвезёт в точку сбора. Этот тур идеально подойдёт для тех, кто любит пешие путешествия и хочет насладиться горами в полной мере. Он позволит вам не только увидеть одно из красивейших мест в окрестностях Алматы, но и испытать себя, почувствовать прилив сил и энергии, зарядиться бодростью и позитивом на долгое время. На протяжении всего пути вас будет сопровождать опытный гид, знающий самые живописные уголки и готовые поделиться интересными фактами об истории и природе этого удивительного края. Важная информация:
- При бронировании, пожалуйста, укажите ваш номер Whats.
- App, чтобы мы могли связаться с вами и уточнить детали тура.
Ежедневно в 05:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большое Алматинские озеро
- Аюсай
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт от места сбора места начала треккинга и обратно
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Шевченко, 28
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, обратите внимание: тур рассчитан на физически активных путешественников
- Мы не рекомендуем участие людям с проблемами сердца, спины или суставов, беременным женщинам, детям до 18 лет и пожилым участникам
- При бронировании, пожалуйста, укажите ваш номер WhatsApp, чтобы мы могли связаться с вами и уточнить детали тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Алматы
