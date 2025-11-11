Отправьтесь с нами в увлекательное путешествие к живописному Большому Алматинскому озеру, расположенному в сердце Иле-Алатауского национального парка — одному из самых впечатляющих природных уголков рядом с Алматы, который стоит увидеть каждому.
Выбирайте предпочтительный для вас вариант — поход пешком или поездка на автомобиле с англоязычным водителем!
Выбирайте предпочтительный для вас вариант — поход пешком или поездка на автомобиле с англоязычным водителем!
Описание экскурсииТреккинг или автомобильная экскурсия Выберите наиболее подходящий для вас формат путешествия: активный 14-километровый треккинг или спокойная автомобильная экскурсия к Большому Алматинскому озеру. Путешествие для сильных и подготовленных Любителям пеших походов предстоит умеренный, но продолжительный подъём, требующий хорошей физической подготовки. После прибытия в Национальный парк мы начнём 2-3-часовой маршрут к озеру по серпантинной дороге. Там вас ждёт около часа отдыха и наслаждения пейзажами, после чего мы вернёмся к точке старта. Экскурсия с комфортом Если вы предпочитаете комфорт, выберите автоэкскурсию с англоязычным водителем — прямая поездка от отеля до озера займёт меньше времени, и вы также сможете полюбоваться живописными видами, проведя около часа у водоёма. Так или иначе приключение подарит вам незабываемые эмоции и потрясающие пейзажи. Не забудьте взять лёгкие перекусы, воду и паспорт — озеро находится в приграничной зоне.
Ежедневно в 8:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большое Алматинское озеро
- Иле-Алатауский национальный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии из Алматы
-
10%
Индивидуальная
до 20 чел.
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
от 9000 ₽
10 000 ₽ за всё до 20 чел.
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Жемчужина Северного Тянь-Шаня
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - это встреча с величественной природой и кристально чистой водой на высоте 2511 метров
Начало: Проспект Дулати, 1/1
Расписание: Каждый день.
13 ноя в 07:00
14 ноя в 07:00
37 600 ₸
47 000 ₸ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое Алматинское озеро
Начало: Трансфер от отеля в черте города
Расписание: Время обсуждается заранее перед поездкой.
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
120 000 ₸ за всё до 4 чел.