Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь с нами в увлекательное путешествие к живописному Большому Алматинскому озеру, расположенному в сердце Иле-Алатауского национального парка — одному из самых впечатляющих природных уголков рядом с Алматы, который стоит увидеть каждому.



Выбирайте предпочтительный для вас вариант — поход пешком или поездка на автомобиле с англоязычным водителем!

Описание экскурсии Треккинг или автомобильная экскурсия Выберите наиболее подходящий для вас формат путешествия: активный 14-километровый треккинг или спокойная автомобильная экскурсия к Большому Алматинскому озеру. Путешествие для сильных и подготовленных Любителям пеших походов предстоит умеренный, но продолжительный подъём, требующий хорошей физической подготовки. После прибытия в Национальный парк мы начнём 2-3-часовой маршрут к озеру по серпантинной дороге. Там вас ждёт около часа отдыха и наслаждения пейзажами, после чего мы вернёмся к точке старта. Экскурсия с комфортом Если вы предпочитаете комфорт, выберите автоэкскурсию с англоязычным водителем — прямая поездка от отеля до озера займёт меньше времени, и вы также сможете полюбоваться живописными видами, проведя около часа у водоёма. Так или иначе приключение подарит вам незабываемые эмоции и потрясающие пейзажи. Не забудьте взять лёгкие перекусы, воду и паспорт — озеро находится в приграничной зоне.

