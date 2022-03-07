В субботу и воскресенье по договоренности

Заилийский Алатау по-своему красив.
Особенно, если посетить одно из его ущелий, где горы близко и красота неописуемая открывается перед вами.
Просто приходишь в восторг от такой красоты! Приятный поход по этому ущелью
Особенно, если посетить одно из его ущелий, где горы близко и красота неописуемая открывается перед вами.
Просто приходишь в восторг от такой красоты! Приятный поход по этому ущелью
Описание экскурсии
Эта экскурсия отлично подойдет для пожилых людей, женщин и мужчин с детьми или тех кто не хочет много ходить. Внимание: Обувь должна быть удобной нескользской Важно знать: Мы не развозим по отелям!!!:
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Экологический сбор при въезде в Иле-Алатауский национальный парк оплачивается вами дополнительно — 500 тенге с человека.
- У нас вы можете приобрести сувенирную продукцию: магниты, футболки, кружки, фартуки с изображением Бутаковского ущелья. Отличный, недорогой, а самое главное практичный подарок для ваших родных. Мы принимаем от 2 человек и выше человек. Те кто 2 чел и выше то сразу бронируйте и оплачивайте 20 процентов а остальное гиду на месте. Если вы одна или один то прежде чем оплачивать задайте вопрос собралась ли группа. А если вам ответят собралась то тогда оплачивайте 20 процентов а остальное гиду на месте.
Каждые суботты и воскресенья с 10.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт от места сбора и обратно
- Гид
Что не входит в цену
- Еда
- Эко сбор 1300 тенге
- После оплаты мы сообщим место сбора.
- По отелям мы не развозим!!!
- На сайте вы оплачиваете 24 процента а остальную сумму гиду на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид сам определяет место встречи. Дополнительно вы оплачиваете за экопост 1300 тенге
Завершение: Гид сам определяет место окончания тура. Дополнительно вы оплачиваете экосбор 1200 тенге
Когда и сколько длится?
Когда: Каждые суботты и воскресенья с 10.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Экскурсия была по плану в 10 утра. Сначала погода была пасмурная, туманная. Когда приехали в горы, погода оставалась такой же. Сразу скажу: в такое время года лучше надевать на ноги
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A
Экскурсия была по плану в 10 утра. Сначала погода была пасмурная, туманная. Когда приехали в горы, погода оставалась такой же. Сразу скажу: в такое время года лучше надевать на ноги
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З
Экскурсия понравилась. Очень красивая природа. Горы завораживают, виды потрясающие, шикарные фоточки на память обеспечены. Может быть немного жутковато, что кроме нас никого не было, был будний день, но даже из-за
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В
Экскурсия понравилась. Очень красивая природа. Горы завораживают, виды потрясающие, шикарные фоточки на память обеспечены. Может быть немного жутковато, что кроме нас никого не было, был будний день, но даже из-за
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В
Замечательный гид Мира и ее супруг организовали замечательную поездку к Медео и в горы. По пути получили очень много интересной информации о Казахстане и объектов которые встречались на пути. Профессионалы своего дела. Не просто отработали материал а заинтересовали туристов так что возникло желание снова приехать в Алматы и посетить еще какие - либо места.
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Н
Понравилось, что можно было изменить время не в 10.00 начать а в 11.00. Просто нам повезло в этот день не было у Миры кроме нас экскурсии.
Бутаковское ущелье классное место для отдыха зимой. Мы отдыхали, наслаждались тишиной. Впитывали энергию природы. Забыли про свои проблемы и полностью погрузились в атмосферу гор. И так себя хорошо чувствовали.
Бутаковское ущелье классное место для отдыха зимой. Мы отдыхали, наслаждались тишиной. Впитывали энергию природы. Забыли про свои проблемы и полностью погрузились в атмосферу гор. И так себя хорошо чувствовали.
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Входит в следующие категории Алматы
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