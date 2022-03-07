В субботу и воскресенье по договоренности

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Горное ущелье Заилийского Алатау в мини-группе за 3 часа

Природа на высоте: экскурсия по Бутаковскому ущелью в горах Тянь-Шаня
Заилийский Алатау по-своему красив.

Особенно, если посетить одно из его ущелий, где горы близко и красота неописуемая открывается перед вами.

Просто приходишь в восторг от такой красоты! Приятный поход по этому ущелью
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вдохновит вас и вы будете полны энергией.

А если еще и пожуете иголки тянь-шанской ели, то у вас прибавится витамин С в организме! С детьми не берём. Мы берем от 2 чел до 3 чел. Если вы одна или один ждите наполняемости группы

4.8
21 отзыв
Горное ущелье Заилийского Алатау в мини-группе за 3 часа
Горное ущелье Заилийского Алатау в мини-группе за 3 часа
Горное ущелье Заилийского Алатау в мини-группе за 3 часа

Описание экскурсии

Эта экскурсия отлично подойдет для пожилых людей, женщин и мужчин с детьми или тех кто не хочет много ходить. Внимание: Обувь должна быть удобной нескользской Важно знать: Мы не развозим по отелям!!!:

  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Экологический сбор при въезде в Иле-Алатауский национальный парк оплачивается вами дополнительно — 500 тенге с человека.
  • У нас вы можете приобрести сувенирную продукцию: магниты, футболки, кружки, фартуки с изображением Бутаковского ущелья. Отличный, недорогой, а самое главное практичный подарок для ваших родных. Мы принимаем от 2 человек и выше человек. Те кто 2 чел и выше то сразу бронируйте и оплачивайте 20 процентов а остальное гиду на месте. Если вы одна или один то прежде чем оплачивать задайте вопрос собралась ли группа. А если вам ответят собралась то тогда оплачивайте 20 процентов а остальное гиду на месте.

Каждые суботты и воскресенья с 10.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт от места сбора и обратно
  • Гид
Что не входит в цену
  • Еда
  • Эко сбор 1300 тенге
  • После оплаты мы сообщим место сбора.
  • По отелям мы не развозим!!!
  • На сайте вы оплачиваете 24 процента а остальную сумму гиду на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид сам определяет место встречи. Дополнительно вы оплачиваете за экопост 1300 тенге
Завершение: Гид сам определяет место окончания тура. Дополнительно вы оплачиваете экосбор 1200 тенге
Когда и сколько длится?
Когда: Каждые суботты и воскресенья с 10.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
5
3
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1
A
Экскурсия была по плану в 10 утра. Сначала погода была пасмурная, туманная. Когда приехали в горы, погода оставалась такой же. Сразу скажу: в такое время года лучше надевать на ноги
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либо непромокаемую обувь, либо вообще зимние сапоги. На вершинах гор снега почти не было, а внизу - то по щиколотку, то по колено. Немного прогулялись с Мирой по протоптанным тропинкам, а потом решили пройтись чуть глубже. И не зря. Как раз и туман рассеялся, и солнце выглянуло. Погода в горах очень непредсказуемая.
Да и люди на отдых, шашлыки подтянулись (чем раньше-тем меньше людей вокруг). В целом, мне понравилось, хотя Мира рекомендовала приезжать летом. НО! Зимой тоже есть на что посмотреть и такая красивая, мрачная атмосфера. После экскурсии осталась под приятным впечатлением

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A
Экскурсия была по плану в 10 утра. Сначала погода была пасмурная, туманная. Когда приехали в горы, погода оставалась такой же. Сразу скажу: в такое время года лучше надевать на ноги
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либо непромокаемую обувь, либо вообще зимние сапоги. На вершинах гор снега почти не было, а внизу - то по щиколотку, то по колено. Немного прогулялись с Мирой по протоптанным тропинкам, а потом решили пройтись чуть глубже. И не зря. Как раз и туман рассеялся, и солнце выглянуло. Погода в горах очень непредсказуемая.
Да и люди на отдых, шашлыки подтянулись (чем раньше-тем меньше людей вокруг). В целом, мне понравилось, хотя Мира рекомендовала приезжать летом. НО! Зимой тоже есть на что посмотреть и такая красивая, мрачная атмосфера. После экскурсии осталась под приятным впечатлением

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З
Экскурсия понравилась. Очень красивая природа. Горы завораживают, виды потрясающие, шикарные фоточки на память обеспечены. Может быть немного жутковато, что кроме нас никого не было, был будний день, но даже из-за
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трех человек экскурсию не отменили. Мира, душевный человек, после экскурсии меня проводила на Зелёный рынок, где был огромный выбор местных деликатесов и специй. В целом все очень понравилось, Казахстан впечатлил своей красотой и радушием.

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В
Экскурсия понравилась. Очень красивая природа. Горы завораживают, виды потрясающие, шикарные фоточки на память обеспечены. Может быть немного жутковато, что кроме нас никого не было, был будний день, но даже из-за
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трех человек экскурсию не отменили. Мира, душевный человек, после экскурсии меня проводила на Зелёный рынок, где был огромный выбор местных деликатесов и специй. В целом все очень понравилось, Казахстан впечатлил своей красотой и радушием.

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В
Замечательный гид Мира и ее супруг организовали замечательную поездку к Медео и в горы. По пути получили очень много интересной информации о Казахстане и объектов которые встречались на пути. Профессионалы своего дела. Не просто отработали материал а заинтересовали туристов так что возникло желание снова приехать в Алматы и посетить еще какие - либо места.
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Н
Понравилось, что можно было изменить время не в 10.00 начать а в 11.00. Просто нам повезло в этот день не было у Миры кроме нас экскурсии.
Бутаковское ущелье классное место для отдыха зимой. Мы отдыхали, наслаждались тишиной. Впитывали энергию природы. Забыли про свои проблемы и полностью погрузились в атмосферу гор. И так себя хорошо чувствовали.
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