Уважаемые туристы вашему вниманию предлагаем тур в Бутаковское ущелье. Всего за 1 час и вы в ущелье. Зато какие горные виды откроются перед вами. Ведь вы окажитесь на высоте 1700 м над уровнем моря. Вам не придётся много ходить. Я приглашаю вас пройти по тропам ущелья, подышать целебным хвойным воздухом и насладиться богатством природы.
Важно знать:
Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Билет
$35
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Гид
Что не входит
Еда
Эко сбор
Место начала и завершения
У вашего отеля или в назначенном месте
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу и воскресенье по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.