В субботу и воскресенье по договоренности

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либо непромокаемую обувь, либо вообще зимние сапоги. На вершинах гор снега почти не было, а внизу - то по щиколотку, то по колено. Немного прогулялись с Мирой по протоптанным тропинкам, а потом решили пройтись чуть глубже. И не зря. Как раз и туман рассеялся, и солнце выглянуло. Погода в горах очень непредсказуемая.

Да и люди на отдых, шашлыки подтянулись (чем раньше-тем меньше людей вокруг). В целом, мне понравилось, хотя Мира рекомендовала приезжать летом. НО! Зимой тоже есть на что посмотреть и такая красивая, мрачная атмосфера. После экскурсии осталась под приятным впечатлением