Совместить активный отдых с созерцанием красоты Казахстана
Отсюда открываются невероятные виды на Алматы, а сам маршрут пролегает среди прохладных рощ, живописных горных склонов и захватывающих дух пейзажей. Скорее надевайте треккинговые ботинки — и отправляемся в путь!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мы наберём в горном роднике чистейшей воды на дорогу и стартуем. Первая треть горного треккинга будет сложновата: придётся пройти по горной лесенке, построенной для удобства туристов. Здесь вы почувствуете себя спортсменами и чемпионами! Оставшаяся часть маршрута будет достаточно лёгкой, с плавным набором высоты.
Мы будем проходить сквозь берёзовые и сосновые рощи, наслаждаться панорамными видами окрестных пиков национального парка Иле-Алатау. На пастбище Кок-Жайлау мы сделаем привал и будем много фотографироваться на фоне роскошных пейзажей. Отдохнув, мы отправимся к шумящему неподалёку водопаду Батарейка, где почувствуем живительную силу горной воды. И начнём спокойный спуск в город.
Кому подойдёт
Маршрут представляет собой лёгкий горный треккинг и подходит новичкам, школьникам и спортивным пенсионерам. Не рекомендуется к посещению людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, эпилепсией, а также с различными травмами конечностей.
Организационные детали
- Поход возможен с детьми не младше 9 лет
- Пешая часть маршрута — 5 часов (3 часа вверх, 1,5–2 часа вниз), на машине общий трансфер — 1,5 часа
- Время горной экскурсии: 9.00–18.00. При необходимости в тёплое время года треккинг можно сдвинуть на чуть более поздний старт с возвращением в город вечером.
- Гид может отменить экскурсию за 1 день до ее начала в случае, если ЧС оповестит о сильных молниях, лавинах, пожарах либо ливневых дождях в горах — это случается редко, в большинстве случаев маршрут доступен почти круглогодично.
- Одежда по сезону, треккинговая обувь или кроссовки с хорошим протектором, кепка от солнца — обязательны. Треккинговые палки, солнцезащитные очки — желательны. Берите с собой походный перекус и минимум 1 литр воды.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что входит и не входит в стоимость
- В стоимость входит трансфер от отеля и обратно и услуги русскоговорящего горного гида
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества путешественников, стоимость уточняйте в переписке
- Также за дополнительную плату можно нанять наших профессиональных гидов со знанием английского и немецкого языков
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.