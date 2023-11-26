Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
Хотите понять, почему Алматы считается одним из лучших мест для горного треккинга? Путь к зелёному пастбищу Кок-Жайлау в парке Иле-Алатау откроет перед вами невероятные виды на Алматы. Маршрут пролегает среди прохладных рощ, живописных горных склонов и захватывающих дух пейзажей.
Подготовьте треккинговые ботинки и отправляйтесь в путь, чтобы насладиться красотой природы и получить заряд бодрости и позитива на весь день
Лучшее время для треккинга к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а пейзажи поражают своей красотой. Май и сентябрь также подходят для похода, однако в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В остальные месяцы возможны трудности из-за снега и низких температур, но для опытных туристов это не станет преградой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пастбище Кок-Жайлау
Водопад Батарейка
Национальный парк Иле-Алатау
Описание экскурсии
Мы наберём в горном роднике чистейшей воды на дорогу и стартуем. Первая треть горного треккинга будет сложновата: придётся пройти по горной лесенке, построенной для удобства туристов. Здесь вы почувствуете себя спортсменами и чемпионами! Оставшаяся часть маршрута будет достаточно лёгкой, с плавным набором высоты.
Мы будем проходить сквозь берёзовые и сосновые рощи, наслаждаться панорамными видами окрестных пиков национального парка Иле-Алатау. На пастбище Кок-Жайлау мы сделаем привал и будем много фотографироваться на фоне роскошных пейзажей. Отдохнув, мы отправимся к шумящему неподалёку водопаду Батарейка, где почувствуем живительную силу горной воды. И начнём спокойный спуск в город.
Кому подойдёт
Маршрут представляет собой лёгкий горный треккинг и подходит новичкам, школьникам и спортивным пенсионерам. Не рекомендуется к посещению людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, эпилепсией, а также с различными травмами конечностей.
Организационные детали
Поход возможен с детьми не младше 9 лет
Пешая часть маршрута — 5 часов (3 часа вверх, 1,5–2 часа вниз), на машине общий трансфер — 1,5 часа
Время горной экскурсии: 9.00–18.00. При необходимости в тёплое время года треккинг можно сдвинуть на чуть более поздний старт с возвращением в город вечером.
Гид может отменить экскурсию за 1 день до ее начала в случае, если ЧС оповестит о сильных молниях, лавинах, пожарах либо ливневых дождях в горах — это случается редко, в большинстве случаев маршрут доступен почти круглогодично.
Одежда по сезону, треккинговая обувь или кроссовки с хорошим протектором, кепка от солнца — обязательны. Треккинговые палки, солнцезащитные очки — желательны. Берите с собой походный перекус и минимум 1 литр воды.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что входит и не входит в стоимость
В стоимость входит трансфер от отеля и обратно и услуги русскоговорящего горного гида
По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества путешественников, стоимость уточняйте в переписке
Также за дополнительную плату можно нанять наших профессиональных гидов со знанием английского и немецкого языков
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 141 туриста
Наша команда состоит из сертифицированных менеджеров в сфере туризма, горных и городских гидов. Для гостей Алматы и Алматинской области мы рады предложить как лёгкие городские экскурсии и туры выходного дня, читать дальшеуменьшить
так и насыщенные трекинг-походы по горам Тянь-Шаня, джип-туры и многодневные путешествия по Казахстану с полным спектром услуг: проживание, питание, экскурсии, отдых.
В нашей команде — горные и городские гиды, свободно владеющие русским, английским, арабским, китайским и немецким языками. Будем рады стать для вас проводниками по красивейшим местам Казахстана!
Мы сотрудничаем с корпоративными клиентами и юридическими лицами. Если вы хотите оформить официальные экскурсии от имени компании, просто укажите это при оформлении заказа — мы согласуем все бухгалтерские вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
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2
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1
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Ирина
Незабываемый зимний треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка! Я - абсолютный новичок, поэтому мне было важно первый раз пойти в горы с опытным гидом. Ильяс - настоящий профессионал, читать дальшеуменьшить
в его компании я чувствовала себя спокойно и уверенно. Было понятно, что он несёт за меня ответственность на протяжении всего маршрута - учитывал мой темп, объяснял сложность и особенность конкретного участка, подбадривал и угощал горячим чаем, рассказывал по пути про горы, вершины и интересные факты о данной местности. Красота и величие хребтов Северного Тянь-Шаня с разнообразными ландшафтами, тишина и чистейший горный воздух в сочетании с умеренной физической нагрузкой - это то, что позволит каждому на несколько часов полностью оторваться от городской суеты и зарядиться положительными эмоциями. Однозначно рекомендую данный маршрут любителям природы и активного отдыха! Ильясу респект!:)
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Екатерина
Спасибо Ильясу за чудесно проведенный день в горах. Очень живописный маршрут, отличная организация, и Ильяс очень приятный и тактичный человек. Когда буду снова в Алматы, обязательно пойду с Ильясом в новые маршруты.
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Т
Татьяна
Все было очень классно!
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Ольга
Если вы хотите острых ощущений, то вам определённо на этот треккинг!! Наш гид - Жандос, невероятно выносливый, спокойный и понимающий. Для нас первый треккинг, поэтому было тяжело, но те эмоции которые мы получили - не передать никак! Если вы реально хотите почувствовать себя неким альпинистом - Вам сюда) Жандос, Вам отдельное спасибо!!! Вы большой молодец!
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