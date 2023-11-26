Хотите понять, почему Алматы считается одним из лучших мест для горного треккинга? Путь к зелёному пастбищу Кок-Жайлау в парке Иле-Алатау откроет перед вами невероятные виды на Алматы. Маршрут пролегает среди прохладных рощ, живописных горных склонов и захватывающих дух пейзажей.



Подготовьте треккинговые ботинки и отправляйтесь в путь, чтобы насладиться красотой природы и получить заряд бодрости и позитива на весь день

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для треккинга к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а пейзажи поражают своей красотой. Май и сентябрь также подходят для похода, однако в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В остальные месяцы возможны трудности из-за снега и низких температур, но для опытных туристов это не станет преградой.

Сейчас август — это идеальное время.