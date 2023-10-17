Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка

Совместить активный отдых с созерцанием красоты Казахстана

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Хотите понять, почему Алматы считается одним из лучших мест для горного треккинга? За меня ответит путь к зелёному пастбищу Кок-Жайлау в парке Иле-Алатау.

Отсюда открываются невероятные виды на Алматы, а сам маршрут пролегает среди прохладных рощ, живописных горных склонов и захватывающих дух пейзажей. Скорее надевайте треккинговые ботинки — и отправляемся в путь!
Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы наберём в горном роднике чистейшей воды на дорогу и стартуем. Первая треть горного треккинга будет сложновата: придётся пройти по горной лесенке, построенной для удобства туристов. Здесь вы почувствуете себя спортсменами и чемпионами! Оставшаяся часть маршрута будет достаточно лёгкой, с плавным набором высоты.

Мы будем проходить сквозь берёзовые и сосновые рощи, наслаждаться панорамными видами окрестных пиков национального парка Иле-Алатау. На пастбище Кок-Жайлау мы сделаем привал и будем много фотографироваться на фоне роскошных пейзажей. Отдохнув, мы отправимся к шумящему неподалёку водопаду Батарейка, где почувствуем живительную силу горной воды. И начнём спокойный спуск в город.

Кому подойдёт

Маршрут представляет собой лёгкий горный треккинг и подходит новичкам, школьникам и спортивным пенсионерам. Не рекомендуется к посещению людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, эпилепсией, а также с различными травмами конечностей.

Организационные детали

  • Поход возможен с детьми не младше 9 лет
  • Пешая часть маршрута — 5 часов (3 часа вверх, 1,5–2 часа вниз), на машине общий трансфер — 1,5 часа
  • Время горной экскурсии: 9.00–18.00. При необходимости в тёплое время года треккинг можно сдвинуть на чуть более поздний старт с возвращением в город вечером.
  • Гид может отменить экскурсию за 1 день до ее начала в случае, если ЧС оповестит о сильных молниях, лавинах, пожарах либо ливневых дождях в горах — это случается редко, в большинстве случаев маршрут доступен почти круглогодично.
  • Одежда по сезону, треккинговая обувь или кроссовки с хорошим протектором, кепка от солнца — обязательны. Треккинговые палки, солнцезащитные очки — желательны. Берите с собой походный перекус и минимум 1 литр воды.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит и не входит в стоимость

  • В стоимость входит трансфер от отеля и обратно и услуги русскоговорящего горного гида
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества путешественников, стоимость уточняйте в переписке
  • Также за дополнительную плату можно нанять наших профессиональных гидов со знанием английского и немецкого языков

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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