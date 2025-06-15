Приглашаем провести день в окружении идиллических пейзажей! На подготовленном внедорожнике вы подниметесь на высокогорное плато Ассы, знаменитое нетронутой природой. Насладитесь реками, цветущими лугами, необычными деревьями и зелеными холмами. А в Тургеньском ущелье увидите 30-метровый скальный водопад Медвежий.
Описание экскурсии
Плато Ассы
Расположенное на высоте 2200-2600 метров, плато Ассы запомнится вам фантастическими горными пейзажами. Вы полюбуетесь живописными холмами, яркими цветами, извилистыми реками, поросшими мхом камнями и причудливыми деревьями. Если повезет, понаблюдаете за табунами мирно пасущихся лошадей. А также рассмотрите гигантскую астрономическую обсерваторию Ассы-Тургень.
Тургеньское ущелье
Мы отправимся в изумительное по красоте Тургеньское ущелье: погуляем, подышим кристально чистым воздухом и отыщем родник с вкуснейшей водой. Кроме того, оценим 30-метровый Медвежий водопад, окруженный могучими скалами. Я расскажу, когда и почему они образовались. Еще одним символом ущелья стали реликтовые Чин-Тургеньские моховые ельники. Их мы тоже обязательно увидим!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- В стоимость все включено: транспорт, экологические сборы, вода, ланч-боксы на обед
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Алматы
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1475 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. С радостью покажем вам нашу удивительную страну и расскажем о ней самое интересное.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Нам очень понравилась экскурсия и уровень вождения гида Евгения, он действительно профессионал! Однозначно рекомендуем отправиться в такое мини-путешествие.
Не из минусов, а из пожеланий. Хотелось бы, чтобы все таки в услуги
М
Пейзажи невероятные. Белоснежные юрты, табуны лошадей и стада овец. Смена локаций столь разительная, что ощущаешь себя персонажем онлайн игры или фэнтези-муви: сквозь дремучие леса, мимо водопада и красно-рыжих скал, пересекая
Г
Большая благодарность от меня и моей семьи Светлане и Ринату за прерасно организованный тур! Он превзошёл все наши ожидания. Приятно удивил обед в живописном месте на больших фарфоровых тарелках и
Восхитительно!!!
Получили огромное удовольствие. Гид Асхат не просто профессионал своего дела, но и еще отличный человек.
Из-за погодных условий маршрут пришлось немножко изменить, и тур получился еще лучше, чем был запланирован.
Красоты природы нас очаровали.
А еще был очень вкусный обед.
Так что однозначно - огромное спасибо Асхату и всей команде!
Приедем ещё)))
З
Экскурсия насыщена позитивными эмоциями! Плато Ассы поражает своим размахом. На вершине холма с обсерваторией получились шикарные снимки. Там же очень душевно пообщались с местными. Дорога к водопаду - отличный трекинг. Экскурсовод отличный - рассказал очень много интересного о заповеднике и о местной культуре. Рекомендую!
Время использовал на все 100%. Всё прошло о лично. Сказочное место, всем советую съездить!!!
