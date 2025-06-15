Приглашаем провести день в окружении идиллических пейзажей! На подготовленном внедорожнике вы подниметесь на высокогорное плато Ассы, знаменитое нетронутой природой. Насладитесь реками, цветущими лугами, необычными деревьями и зелеными холмами. А в Тургеньском ущелье увидите 30-метровый скальный водопад Медвежий.

Описание экскурсии

Плато Ассы

Расположенное на высоте 2200-2600 метров, плато Ассы запомнится вам фантастическими горными пейзажами. Вы полюбуетесь живописными холмами, яркими цветами, извилистыми реками, поросшими мхом камнями и причудливыми деревьями. Если повезет, понаблюдаете за табунами мирно пасущихся лошадей. А также рассмотрите гигантскую астрономическую обсерваторию Ассы-Тургень.

Тургеньское ущелье

Мы отправимся в изумительное по красоте Тургеньское ущелье: погуляем, подышим кристально чистым воздухом и отыщем родник с вкуснейшей водой. Кроме того, оценим 30-метровый Медвежий водопад, окруженный могучими скалами. Я расскажу, когда и почему они образовались. Еще одним символом ущелья стали реликтовые Чин-Тургеньские моховые ельники. Их мы тоже обязательно увидим!

