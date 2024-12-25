10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина Национального парка Иле-Алатау: урочище Кок-Жайлау
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
63 490₸ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Иссык из Алматы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 000₸ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
БАО: Большое Алматинское озеро из Алматы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
27 дек в 06:00
120 000₸ за всё до 4 чел.
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