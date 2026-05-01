Приглашаем на прогулку в горах Заилийского Алатау, где начинаются одни из самых живописных треккинговых маршрутов.
Мы будем неспешно двигаться, дышать свежим воздухом и получать простое удовольствие от ходьбы по горным тропам.
С первых шагов вы почувствуете свободу: город остаётся позади, а вокруг — хвойный лес, склоны и полная перезагрузка от всех забот.
Описание фото-прогулки
Лёгкий маршрут для любого уровня подготовки. Вы пройдёте по проверенным тропам, где нет крутых подъёмов и сложных участков.
Природные пейзажи и смена ландшафтов. Вы прогуляетесь среди берёз, елей и сосен, пройдёте по живописным склонам и выйдете к панорамным точкам с видом на ущелья и горные хребты.
Открытые площадки. Здесь можно перевести дух, почувствовать прохладный воздух и позволить взгляду отдохнуть на бесконечных горизонтах.
Перезагрузка. Вы замедлитесь, начнёте замечать детали — растения, шелест листвы, игру света на скалах — и постепенно переключитесь с городского ритма на природный.
Организационные детали
- Обед не предполагается. После прогулки вы сможете самостоятельно посетить кафе или подняться на Чимбулак. Билет на канатку в обе стороны — 10 000 тенге (~ 1700 ₽) за 1 чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У канатной дороги
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 123 туристов
С 2014 года мы организуем экскурсии, каждая из которых — это полноценное путешествие, которое позволяет открыть всё многообразие природы региона. В наших маршрутах — бескрайние степи, величественные горы, живописные озёра
