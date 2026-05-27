В путешествии вы увидите контрасты алматинской природы: от водоёмов цвета неба до каменных замков в оттенках охры. Колорит поездке добавят жители степи — они пригласят в юрту, расскажут о быте, накроют для вас стол. Вы попробуете простые местные блюда, понаблюдаете за пасущимися стадами и ощутите дух вольных кочевий.

Описание экскурсии

6:30-7:00 — выезд из Алматы с остановкой по пути

По дороге вы увидите, как постепенно меняется ландшафт — от городской среды к широким степям и горным долинам.

10:00-11:30 — Бартогайское водохранилище

Сначала прибудем к голубой чаше, окружённой горами и степями. Вы узнаете, как появилось искуственное озеро и какое значение оно имеет для региона.

12:30-14:30 — Бестюбинское водохранилище

Здесь перед вами предстанут классические казахстанские пейзажи: пастбища с лошадьми, овцами, коровами, верблюдами и рассыпанные по степи юрты. Вы познакомитесь с жизнью и гостеприимством кочевников, попробуете национальные блюда.

15:00-17:00 — Чарынский каньон

Финальной точкой станет казахстанский Гранд-Каньон. Вы рассмотрите причудливые скалы Долины замков и услышите, как миллионы лет ветер и вода создавали необычные формы.

19:30 — возвращение в Алматы

Организационные детали