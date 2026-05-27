В путешествии вы увидите контрасты алматинской природы: от водоёмов цвета неба до каменных замков в оттенках охры. Колорит поездке добавят жители степи — они пригласят в юрту, расскажут о быте, накроют для вас стол.
Вы попробуете простые местные блюда, понаблюдаете за пасущимися стадами и ощутите дух вольных кочевий.
Описание экскурсии
6:30-7:00 — выезд из Алматы с остановкой по пути
По дороге вы увидите, как постепенно меняется ландшафт — от городской среды к широким степям и горным долинам.
10:00-11:30 — Бартогайское водохранилище
Сначала прибудем к голубой чаше, окружённой горами и степями. Вы узнаете, как появилось искуственное озеро и какое значение оно имеет для региона.
12:30-14:30 — Бестюбинское водохранилище
Здесь перед вами предстанут классические казахстанские пейзажи: пастбища с лошадьми, овцами, коровами, верблюдами и рассыпанные по степи юрты. Вы познакомитесь с жизнью и гостеприимством кочевников, попробуете национальные блюда.
15:00-17:00 — Чарынский каньон
Финальной точкой станет казахстанский Гранд-Каньон. Вы рассмотрите причудливые скалы Долины замков и услышите, как миллионы лет ветер и вода создавали необычные формы.
19:30 — возвращение в Алматы
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на микроавтобусе Toyota Hiace, обед в юрте, лёгкий перекус, сладости, чай, вода
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гипермаркета Magnum
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Amina — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Сертифицированный гид, получила высшее образование в сфере туризма, состою в Ассоциации гидов Казахстана и сотрудничаю с Kazakh Tourism. С 2022 года разрабатываю, организую и провожу экскурсии и туристические программы. Работаю с
