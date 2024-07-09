В этой программе мы объединили основные городские локации с посещением Центрального государственного музея и Музея народных музыкальных инструментов. Вы не только увидите знаковые достопримечательности, но и прикоснётесь к истории и культуре страны. Узнаете, кто раньше населял территорию Казахского ханства, как организуют быт кочевники-казахи и какие традиции чтят.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начнём экскурсию с посещения основных экспозиционных залов Центрального государственного музея — палеонтологии и археологии, истории и этнографии народа, проживающего в Казахстане, истории Великой отечественной войны, а также зайдём в зал Золотой коллекции.

После небольшого перерыва на обед отправимся изучать город. Вы побываете на Центральной площади Алматы, увидите Монумент независимости и ознакомитесь с основными периодами истории современного Казахстана.

Следующая остановка — парк 28 Героев-Панфиловцев. Мы пройдём по Аллее славы, зайдём в Свято-Вознесенский кафедральный собор, увидим монумент воинам-героям дивизии генерала Панфилова, почтим память героев Великой отечественной войны у Вечного огня, полюбуемся Советской архитектурой Дома офицеров.

После направимся на экскурсию в расположенный рядом Музей народных музыкальных инструментов. Вы познакомитесь не только с казахскими национальными инструментами, но и с музыкальной историей народов Азии, Европы и даже Африки.

Завершим экскурсию посещением фирменного магазина кондитерской фабрики Рахат, где вы сможете приобрести вкусные сладости из натурального шоколада. Также зайдём на главный центральный рынок Алматы — Зелёный базар. Здесь можно закупиться фруктами, сухофруктами и мясными деликатесами казахской национальной кухни.

Организационные детали