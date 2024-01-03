Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
Узнаете, кто раньше населял территорию Казахского ханства, как организуют быт кочевники-казахи и какие традиции чтят.
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Описание
Что вас ожидает
Начнём экскурсию с посещения основных экспозиционных залов Центрального государственного музея — палеонтологии и археологии, истории и этнографии народа, проживающего в Казахстане, истории Великой отечественной войны, а также зайдём в зал Золотой коллекции.
После небольшого перерыва на обед отправимся изучать город. Вы побываете на Центральной площади Алматы, увидите Монумент независимости и ознакомитесь с основными периодами истории современного Казахстана.
Следующая остановка — парк 28 Героев-Панфиловцев. Мы пройдём по Аллее славы, зайдём в Свято-Вознесенский кафедральный собор, увидим монумент воинам-героям дивизии генерала Панфилова, почтим память героев Великой отечественной войны у Вечного огня, полюбуемся Советской архитектурой Дома офицеров.
После направимся на экскурсию в расположенный рядом Музей народных музыкальных инструментов. Вы познакомитесь не только с казахскими национальными инструментами, но и с музыкальной историей народов Азии, Европы и даже Африки.
Завершим экскурсию посещением фирменного магазина кондитерской фабрики Рахат, где вы сможете приобрести вкусные сладости из натурального шоколада. Также зайдём на главный центральный рынок Алматы — Зелёный базар. Здесь можно закупиться фруктами, сухофруктами и мясными деликатесами казахской национальной кухни.
Организационные детали
- В стоимость включено: билеты во все залы Центрального государственного музея и в Музей музыкальных инструментов, полное экскурсионное сопровождение, трансфер от отеля и обратно на комфортабельном автомобиле, бутылка воды
- Отдельно оплачивается обед (по желанию). Также за отдельную плату возможно сопровождение гидами со знанием английского и немецкого языков.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.