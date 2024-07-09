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Музейно-городское погружение в Алматы

Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
В этой программе мы объединили основные городские локации с посещением Центрального государственного музея и Музея народных музыкальных инструментов. Вы не только увидите знаковые достопримечательности, но и прикоснётесь к истории и культуре страны.

Узнаете, кто раньше населял территорию Казахского ханства, как организуют быт кочевники-казахи и какие традиции чтят.
4.5
4 отзыва
Музейно-городское погружение в Алматы
Музейно-городское погружение в Алматы
Музейно-городское погружение в Алматы

Описание экскурсии

Начнём экскурсию с посещения основных экспозиционных залов Центрального государственного музея — палеонтологии и археологии, истории и этнографии народа, проживающего в Казахстане, истории Великой отечественной войны, а также зайдём в зал Золотой коллекции.

После небольшого перерыва на обед отправимся изучать город. Вы побываете на Центральной площади Алматы, увидите Монумент независимости и ознакомитесь с основными периодами истории современного Казахстана.

Следующая остановка — парк 28 Героев-Панфиловцев. Мы пройдём по Аллее славы, зайдём в Свято-Вознесенский кафедральный собор, увидим монумент воинам-героям дивизии генерала Панфилова, почтим память героев Великой отечественной войны у Вечного огня, полюбуемся Советской архитектурой Дома офицеров.

После направимся на экскурсию в расположенный рядом Музей народных музыкальных инструментов. Вы познакомитесь не только с казахскими национальными инструментами, но и с музыкальной историей народов Азии, Европы и даже Африки.

Завершим экскурсию посещением фирменного магазина кондитерской фабрики Рахат, где вы сможете приобрести вкусные сладости из натурального шоколада. Также зайдём на главный центральный рынок Алматы — Зелёный базар. Здесь можно закупиться фруктами, сухофруктами и мясными деликатесами казахской национальной кухни.

Организационные детали

  • В стоимость включено: билеты во все залы Центрального государственного музея и в Музей музыкальных инструментов, полное экскурсионное сопровождение, трансфер от отеля и обратно на комфортабельном автомобиле, бутылка воды
  • Отдельно оплачивается обед (по желанию). Также за отдельную плату возможно сопровождение гидами со знанием английского и немецкого языков
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс
Ильяс — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 141 туриста
Наша команда состоит из сертифицированных менеджеров в сфере туризма, горных и городских гидов. Для гостей Алматы и Алматинской области мы рады предложить как лёгкие городские экскурсии и туры выходного дня,
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так и насыщенные трекинг-походы по горам Тянь-Шаня, джип-туры и многодневные путешествия по Казахстану с полным спектром услуг: проживание, питание, экскурсии, отдых. В нашей команде — горные и городские гиды, свободно владеющие русским, английским, арабским, китайским и немецким языками. Будем рады стать для вас проводниками по красивейшим местам Казахстана! Мы сотрудничаем с корпоративными клиентами и юридическими лицами. Если вы хотите оформить официальные экскурсии от имени компании, просто укажите это при оформлении заказа — мы согласуем все бухгалтерские вопросы.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
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Екатерина
Удовольствие получили колоссаное от нашей экскурсии, благодаря Ирине. Замечательный рассказчик, помимо музеев, узнали много нового про город. Великолепный советчик в выборе деликатесов, на зелёном базаре. Как же дочери понравился музей музыкальных инструментов, завалила вопросами экскурсовода.
В общем, 100% рекомендую данную экскурсию. Моё мнение, что лучше с неё начинать знакомство с Алматой.
Удовольствие получили колоссаное от нашей экскурсии, благодаря Ирине. Замечательный рассказчик, помимо музеев, узнали много нового про
Удовольствие получили колоссаное от нашей экскурсии, благодаря Ирине. Замечательный рассказчик, помимо музеев, узнали много нового про
Удовольствие получили колоссаное от нашей экскурсии, благодаря Ирине. Замечательный рассказчик, помимо музеев, узнали много нового про
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М
Начали с Национального музея. Отличный музей. Мы посетили зал, где представлен быт народов проживавших на территории современного Казахстана и золотой зал - два часа пролетели на одном дыхании.
Далее Вадим ловко
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подстроился под нас, мы в Алмате не в первый раз, и большую часть экскурсии мы провели в пешем формате, прошлись по скверам, улицам, рассмотрели дома поговорили об истории города и страны.
Мы остались довольны.

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Т
Очень интересная и познавательная экскурсия, Ирина показала много мест, рассказала историю города, познакомила с его культурой и основными событиями - историческими и современными. Отличная экскурсия, очень рекомендую!
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Д
Тут вопрос скорее не к маршруту, а к гиду - к Берикжану. На момент проведения экскурсии ну не очень хорошо знал текст так сказать, постоянно подсматривал в телефон, если чего-то не знал - уверенно и без заминки додумывал)) Вообще парень веселый, контактный, машина хорошая, но вот текст и фактологию конечно нужно подтянуть я считаю.
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