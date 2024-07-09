Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
В этой программе мы объединили основные городские локации с посещением Центрального государственного музея и Музея народных музыкальных инструментов. Вы не только увидите знаковые достопримечательности, но и прикоснётесь к истории и культуре страны.
Узнаете, кто раньше населял территорию Казахского ханства, как организуют быт кочевники-казахи и какие традиции чтят.
Начнём экскурсию с посещения основных экспозиционных залов Центрального государственного музея — палеонтологии и археологии, истории и этнографии народа, проживающего в Казахстане, истории Великой отечественной войны, а также зайдём в зал Золотой коллекции.
После небольшого перерыва на обед отправимся изучать город. Вы побываете на Центральной площади Алматы, увидите Монумент независимости и ознакомитесь с основными периодами истории современного Казахстана.
Следующая остановка — парк 28 Героев-Панфиловцев. Мы пройдём по Аллее славы, зайдём в Свято-Вознесенский кафедральный собор, увидим монумент воинам-героям дивизии генерала Панфилова, почтим память героев Великой отечественной войны у Вечного огня, полюбуемся Советской архитектурой Дома офицеров.
После направимся на экскурсию в расположенный рядом Музей народных музыкальных инструментов. Вы познакомитесь не только с казахскими национальными инструментами, но и с музыкальной историей народов Азии, Европы и даже Африки.
Завершим экскурсию посещением фирменного магазина кондитерской фабрики Рахат, где вы сможете приобрести вкусные сладости из натурального шоколада. Также зайдём на главный центральный рынок Алматы — Зелёный базар. Здесь можно закупиться фруктами, сухофруктами и мясными деликатесами казахской национальной кухни.
Организационные детали
В стоимость включено: билеты во все залы Центрального государственного музея и в Музей музыкальных инструментов, полное экскурсионное сопровождение, трансфер от отеля и обратно на комфортабельном автомобиле, бутылка воды
Отдельно оплачивается обед (по желанию). Также за отдельную плату возможно сопровождение гидами со знанием английского и немецкого языков
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 141 туриста
Наша команда состоит из сертифицированных менеджеров в сфере туризма, горных и городских гидов. Для гостей Алматы и Алматинской области мы рады предложить как лёгкие городские экскурсии и туры выходного дня, читать дальшеуменьшить
так и насыщенные трекинг-походы по горам Тянь-Шаня, джип-туры и многодневные путешествия по Казахстану с полным спектром услуг: проживание, питание, экскурсии, отдых.
В нашей команде — горные и городские гиды, свободно владеющие русским, английским, арабским, китайским и немецким языками. Будем рады стать для вас проводниками по красивейшим местам Казахстана!
Мы сотрудничаем с корпоративными клиентами и юридическими лицами. Если вы хотите оформить официальные экскурсии от имени компании, просто укажите это при оформлении заказа — мы согласуем все бухгалтерские вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывах
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–
Екатерина
Удовольствие получили колоссаное от нашей экскурсии, благодаря Ирине. Замечательный рассказчик, помимо музеев, узнали много нового про город. Великолепный советчик в выборе деликатесов, на зелёном базаре. Как же дочери понравился музей музыкальных инструментов, завалила вопросами экскурсовода. В общем, 100% рекомендую данную экскурсию. Моё мнение, что лучше с неё начинать знакомство с Алматой.
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М
Мария
Начали с Национального музея. Отличный музей. Мы посетили зал, где представлен быт народов проживавших на территории современного Казахстана и золотой зал - два часа пролетели на одном дыхании. Далее Вадим ловко читать дальшеуменьшить
подстроился под нас, мы в Алмате не в первый раз, и большую часть экскурсии мы провели в пешем формате, прошлись по скверам, улицам, рассмотрели дома поговорили об истории города и страны. Мы остались довольны.
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Т
Татьяна
Очень интересная и познавательная экскурсия, Ирина показала много мест, рассказала историю города, познакомила с его культурой и основными событиями - историческими и современными. Отличная экскурсия, очень рекомендую!
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Д
Дмитрий
Тут вопрос скорее не к маршруту, а к гиду - к Берикжану. На момент проведения экскурсии ну не очень хорошо знал текст так сказать, постоянно подсматривал в телефон, если чего-то не знал - уверенно и без заминки додумывал)) Вообще парень веселый, контактный, машина хорошая, но вот текст и фактологию конечно нужно подтянуть я считаю.
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