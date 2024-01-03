Музейно-городской тур по Алматы
Индивидуальная экскурсия в Алматы

Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»

В этой программе мы объединили основные городские локации с посещением Центрального государственного музея и Музея народных музыкальных инструментов. Вы не только увидите знаковые достопримечательности, но и прикоснётесь к истории и культуре страны.

Узнаете, кто раньше населял территорию Казахского ханства, как организуют быт кочевники-казахи и какие традиции чтят.
Музейно-городской тур по Алматы
Музейно-городской тур по Алматы
Музейно-городской тур по Алматы
Музейно-городской тур по Алматы
Музейно-городской тур по Алматы
Музейно-городской тур по Алматы
Музейно-городской тур по Алматы
Музейно-городской тур по Алматы
Музейно-городской тур по Алматы
Музейно-городской тур по Алматы
Музейно-городской тур по Алматы
Музейно-городской тур по Алматы
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
10
янв
11
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Начнём экскурсию с посещения основных экспозиционных залов Центрального государственного музея — палеонтологии и археологии, истории и этнографии народа, проживающего в Казахстане, истории Великой отечественной войны, а также зайдём в зал Золотой коллекции.

После небольшого перерыва на обед отправимся изучать город. Вы побываете на Центральной площади Алматы, увидите Монумент независимости и ознакомитесь с основными периодами истории современного Казахстана.

Следующая остановка — парк 28 Героев-Панфиловцев. Мы пройдём по Аллее славы, зайдём в Свято-Вознесенский кафедральный собор, увидим монумент воинам-героям дивизии генерала Панфилова, почтим память героев Великой отечественной войны у Вечного огня, полюбуемся Советской архитектурой Дома офицеров.

После направимся на экскурсию в расположенный рядом Музей народных музыкальных инструментов. Вы познакомитесь не только с казахскими национальными инструментами, но и с музыкальной историей народов Азии, Европы и даже Африки.

Завершим экскурсию посещением фирменного магазина кондитерской фабрики Рахат, где вы сможете приобрести вкусные сладости из натурального шоколада. Также зайдём на главный центральный рынок Алматы — Зелёный базар. Здесь можно закупиться фруктами, сухофруктами и мясными деликатесами казахской национальной кухни.

Организационные детали

  • В стоимость включено: билеты во все залы Центрального государственного музея и в Музей музыкальных инструментов, полное экскурсионное сопровождение, трансфер от отеля и обратно на комфортабельном автомобиле, бутылка воды
  • Отдельно оплачивается обед (по желанию). Также за отдельную плату возможно сопровождение гидами со знанием английского и немецкого языков.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиМузеиЛетниеНа весь деньОбзорныеСамое главноеПопулярные местаПарк имени 28 гвардейцев-панфиловцевСвято-Вознесенский соборСвятые местакондитерская фабрика «Рахат»Монумент независимостиЗеленый базарГлавное в Алматы

Похожие туры из Алматы

Весь Алматы - за один день
Индивидуальная
6.5 часов
57 отзывов
Весь Алматы - за один день
Познакомиться с достопримечательностями старого центра, подняться в горы и увидеть город сверху
ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Сегодня
Завтра
3 янв
4 янв
12 500 за всё до 3 чел.
Алматы вас вдохновит
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
45 отзывов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
по договоренности с гидом
Завтра
3 янв
4 янв
5 янв
11 072 за всё до 2 чел.
Знакомство с южной столицей Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
по договоренности с гидом
Сегодня
Завтра
3 янв
4 янв
7 482 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ