Погулять по горам, искупаться в термальных источниках и насладиться видами Тянь-Шаня
Заилийский Алатау — горный хребет на границе Казахстана и Киргизии. Природа наделила этот край удивительной красотой и целебной силой.
Вы прогуляетесь по горным ущельям, насладитесь завораживающими панорамами Тянь-Шаньских гор, искупаетесь в родоновых источниках и даже сможете заняться спортом на свежем воздухе.
Вы прогуляетесь по горным ущельям, насладитесь завораживающими панорамами Тянь-Шаньских гор, искупаетесь в родоновых источниках и даже сможете заняться спортом на свежем воздухе.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы доедем до живописных ущелий Заилийского Алатау и поднимемся пешком на высоту около 1850 м, откуда взглянем на окружающее великолепие: бурлящие реки, крутые берега и бесконечные гряды Тянь-Шаньских гор.
В тёплую погоду вы сможете искупаться в местных родоновых источниках. Здешняя вода обладает целебными свойствами, а по своим характеристикам она схожа с французскими водами пиренейского типа. Если помимо прогулки вам захочется позаниматься спортом на свежем воздухе, то к вашим услугам — оборудованная прямо в горах спортивная площадка.
Кому подойдёт
Энергичным людям без каких-либо травм. К сожалению, пожилые люди не смогут отправиться с нами на прогулку, поскольку дорога по ущелью каменистая, с небольшими подъёмами и спусками.
Организационные детали
- Дорога каменистая, поэтому рекомендую надевать удобную треккинговую обувь и взять с собой тёплые вещи — в горах прохладно
- Экскурсия проводится круглогодично
- У нас не предусмотрен обед, поэтому берите с собой перекус и воду
- В стоимость входит транспортное обслуживание и услуги гида
- Дополнительно оплачиваете экосбор — 115 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульмира — ваш гид в Алматы
Провела экскурсии для 15 туристов
Привет всем! Меня зовут Гульмира, я профессиональный гид. Алматы — мой родной город, который я очень люблю. С радостью покажу его самые интересные места и помогу прочувствовать невероятную природную красоту Казахстана. До скорой встречи!
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