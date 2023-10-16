Заилийский Алатау — горный хребет на границе Казахстана и Киргизии. Природа наделила этот край удивительной красотой и целебной силой. Вы прогуляетесь по горным ущельям, насладитесь завораживающими панорамами Тянь-Шаньских гор, искупаетесь в родоновых источниках и даже сможете заняться спортом на свежем воздухе.

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Описание

Что вас ожидает

Мы доедем до живописных ущелий Заилийского Алатау и поднимемся пешком на высоту около 1850 м, откуда взглянем на окружающее великолепие: бурлящие реки, крутые берега и бесконечные гряды Тянь-Шаньских гор.

В тёплую погоду вы сможете искупаться в местных родоновых источниках. Здешняя вода обладает целебными свойствами, а по своим характеристикам она схожа с французскими водами пиренейского типа. Если помимо прогулки вам захочется позаниматься спортом на свежем воздухе, то к вашим услугам — оборудованная прямо в горах спортивная площадка.

Кому подойдёт

Энергичным людям без каких-либо травм. К сожалению, пожилые люди не смогут отправиться с нами на прогулку, поскольку дорога по ущелью каменистая, с небольшими подъёмами и спусками.

Организационные детали