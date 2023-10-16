Из Алматы - к ущельям Заилийского Алатау

Погулять по горам, искупаться в термальных источниках и насладиться видами Тянь-Шаня

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Заилийский Алатау — горный хребет на границе Казахстана и Киргизии. Природа наделила этот край удивительной красотой и целебной силой.

Вы прогуляетесь по горным ущельям, насладитесь завораживающими панорамами Тянь-Шаньских гор, искупаетесь в родоновых источниках и даже сможете заняться спортом на свежем воздухе.
Из Алматы - к ущельям Заилийского Алатау
Из Алматы - к ущельям Заилийского Алатау
Из Алматы - к ущельям Заилийского Алатау
Из Алматы - к ущельям Заилийского Алатау
Из Алматы - к ущельям Заилийского Алатау
Из Алматы - к ущельям Заилийского Алатау
Из Алматы - к ущельям Заилийского Алатау
Из Алматы - к ущельям Заилийского Алатау
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы доедем до живописных ущелий Заилийского Алатау и поднимемся пешком на высоту около 1850 м, откуда взглянем на окружающее великолепие: бурлящие реки, крутые берега и бесконечные гряды Тянь-Шаньских гор.

В тёплую погоду вы сможете искупаться в местных родоновых источниках. Здешняя вода обладает целебными свойствами, а по своим характеристикам она схожа с французскими водами пиренейского типа. Если помимо прогулки вам захочется позаниматься спортом на свежем воздухе, то к вашим услугам — оборудованная прямо в горах спортивная площадка.

Кому подойдёт

Энергичным людям без каких-либо травм. К сожалению, пожилые люди не смогут отправиться с нами на прогулку, поскольку дорога по ущелью каменистая, с небольшими подъёмами и спусками.

Организационные детали

  • Дорога каменистая, поэтому рекомендую надевать удобную треккинговую обувь и взять с собой тёплые вещи — в горах прохладно
  • Экскурсия проводится круглогодично
  • У нас не предусмотрен обед, поэтому берите с собой перекус и воду
  • В стоимость входит транспортное обслуживание и услуги гида
  • Дополнительно оплачиваете экосбор — 115 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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