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расположено современное наскальное панно, очень интересно, после водопада отправились на горячие источники, до которых добирались вдоль бурной горной речки. Это стоит того, чтобы увидеть и испытать. Отдельно хотелось бы остановиться на личности водители и, по совместительству, рассказчика - Рустема. Приятный и добрейшей души человек, рассказывает. показывает, фотографирует и позже монтирует потрясающее видео.