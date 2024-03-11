Экскурсии на горячие термальные источники в Алматы

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Алматы, цены от 6 745 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Водопад Аюсай и горячие источники: полудневная экскурсия из Алматы
Проведите полдня, исследуя великолепие казахстанской природы в комфортной мини-группе. Погрузитесь в мир красоты и релаксации
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«09:00 — отправление из Алматы от места встречи10:00 — прогулка по лесу к водопаду Аюсай11:00 — прогулка по ущелью к горячим источникам Алма-Арасан, купание по желанию13:00 — выезд в обратном направлении14:00 — возвращение в Алматы»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
71006 745 за человека
Из Алматы - к ущельям Заилийского Алатау
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Из Алматы к ущельям Заилийского Алатау: природа и здоровье
Путешествие к ущельям Заилийского Алатау: незабываемые виды, целебные источники и активный отдых в горах
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
8 000 за всё до 2 чел.
Горячие источники Алмарасан и водопад Аюсай - тур из Алматы
🚶 Пешая
Мини-группа
6 часов
Горячие источники Алмарасан и водопад Аюсай - тур из Алматы
Начало: Ул. Владимира Радостовца, 292
«Затем наш маршрут продолжится к ущелью «Проходное», где мы совершим захватывающий поход к горячим источникам Алмарасан»
Расписание: Каждый день в 8.00 утра старт
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    11 марта 2024
    Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
    Замечательная экскурсия! Ездила с гидом Рустемом, хороший гид и человек: приехала не на тот адрес, но он все равно быстро
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    подъехал и меня забрал. Очень приятно было с ним общаться. Воздух свежий, природа красивая, маршрут не сложный, поэтому всем подойдет. Очень рекомендую искупаться в горячих источниках!

  • Р
    Рамиля
    27 февраля 2024
    Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
    Мы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, но его было слышно, рядом
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    расположено современное наскальное панно, очень интересно, после водопада отправились на горячие источники, до которых добирались вдоль бурной горной речки. Это стоит того, чтобы увидеть и испытать. Отдельно хотелось бы остановиться на личности водители и, по совместительству, рассказчика - Рустема. Приятный и добрейшей души человек, рассказывает. показывает, фотографирует и позже монтирует потрясающее видео.

    Мы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, но
  • Ж
    Жанна
    6 февраля 2024
    Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
    Благодарю чай был отменный ✨
    Благодарю чай был отменный ✨

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Термальные источники»

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Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 6 745 до 28 750 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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