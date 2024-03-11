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5%
Мини-группа
6 часов
Водопад Аюсай и горячие источники: полудневная экскурсия из Алматы
Проведите полдня, исследуя великолепие казахстанской природы в комфортной мини-группе. Погрузитесь в мир красоты и релаксации
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«09:00 — отправление из Алматы от места встречи10:00 — прогулка по лесу к водопаду Аюсай11:00 — прогулка по ущелью к горячим источникам Алма-Арасан, купание по желанию13:00 — выезд в обратном направлении14:00 — возвращение в Алматы»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
71006 745₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Из Алматы к ущельям Заилийского Алатау: природа и здоровье
Путешествие к ущельям Заилийского Алатау: незабываемые виды, целебные источники и активный отдых в горах
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
6 часов
Горячие источники Алмарасан и водопад Аюсай - тур из Алматы
Начало: Ул. Владимира Радостовца, 292
«Затем наш маршрут продолжится к ущелью «Проходное», где мы совершим захватывающий поход к горячим источникам Алмарасан»
Расписание: Каждый день в 8.00 утра старт
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 750₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина11 марта 2024Замечательная экскурсия! Ездила с гидом Рустемом, хороший гид и человек: приехала не на тот адрес, но он все равно быстро
- РРамиля27 февраля 2024Мы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, но его было слышно, рядом
- ЖЖанна6 февраля 2024Благодарю чай был отменный ✨
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Термальные источники»
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