Старая Японская дорога - это 12-километровый маршрут, привлекающий любителей горных походов.
Путешествие по Заилийскому Алатау открывает эффектные виды и знакомит с историей Большого Алматинского ущелья. Гид расскажет о легендах и покажет уникальные артефакты. Завершите день на шоу хищных птиц, где увидите беркутов и соколов в действии. Это приключение подходит для всех возрастов с базовой физической подготовкой
Путешествие по Заилийскому Алатау открывает эффектные виды и знакомит с историей Большого Алматинского ущелья. Гид расскажет о легендах и покажет уникальные артефакты. Завершите день на шоу хищных птиц, где увидите беркутов и соколов в действии. Это приключение подходит для всех возрастов с базовой физической подготовкой
5 причин купить этот билет
- 🏞️ Захватывающие виды гор
- 🦅 Шоу хищных птиц
- 📜 Исторические артефакты
- 🌄 Панорамные виды на Алматы
- 📚 Интересные легенды и истории
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для похода - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и тропы открыты. В это время можно насладиться зеленью и чистым воздухом. В апреле и октябре также возможно участие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой и ранней весной походы могут быть ограничены из-за снега и низких температур.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Смотровая площадка ГЭС
- Ущелье Проходное
- Ущелье АюСай
Описание билета
Хайкинг по Японской дороге – не просто прогулка, а настоящее приключение, которое подарит новые знания и впечатления. Во время несложного перехода по горам Заилийского Алатау и памятным местам Второй мировой войны вас ждут:
- Заповедные места ущелий Проходное и АюСай и русла реки Большая Алматинка
- Уникальные исторические артефакты: остатки каменных строений, где жили пленные во время строительства дороги
- Местные тайны: гид поделится историями и легендами, которые оживут в вашем воображении
- Захватывающие виды: маршрут приведёт вас к смотровой площадке ГЭС, откуда открывается панорамный вид на горы и Алматы
- Шоу хищных птиц: вы познакомитесь с культурой казахских охотников и понаблюдайте за мастерством их пернатых помощников – беркутов, соколов, филинов и сов
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Это несложный маршрут с плавным набором высоты: подходит для людей разного возраста, включая школьников и активных пенсионеров (базовая физическая подготовка в любом случае необходима)
- Противопоказания к участию: сердечно-сосудистые заболевания, астма, эпилепсия, переломы и травмы конечностей, горная болезнь
- В зависимости от погоды и подготовки группы маршрут может быть незначительно изменён
В стоимость входит
- Трансфер из центра Алматы до начала маршрута и обратно
- Услуги опытного горного гида-экскурсовода
- Входные билеты в Иле-Алатауский национальный парк
- Входные билеты на шоу диких хищных птиц
- Бутылка воды
Дополнительные расходы
- Обед
- Казахстанская страховка (по желанию)
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|8991 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Алматинского цирка
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 136 туристов
Наша команда состоит из сертифицированных менеджеров в сфере туризма, горных и городских гидов. Для гостей Алматы и Алматинской области мы рады предложить как лёгкие городские экскурсии и туры выходного дня,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Подъём не трудный, места красивые, полёт грифа на шоу впечатляет. Данияр - хороший и отзывчивый гид.
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М
20.08.25, ходили на индивидуальную экскурсию с гидом Юлией. Нас было всего 2 человека, но это не помешало Юлии все очень хорошо организовать и провести. Очень комфортно и хорошо гуляли по
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Интересная экскурсия от местного жителя, в компании был фотограф Шоу птиц просто отпан
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