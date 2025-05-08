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Поход в горах Тянь-Шаня и шоу хищных птиц (в группе)

Насладитесь незабываемым походом по Японской дороге и шоу хищных птиц. Узнайте больше о местной истории и культуре в окружении живописных гор
Старая Японская дорога - это 12-километровый маршрут, привлекающий любителей горных походов.

Путешествие по Заилийскому Алатау открывает эффектные виды и знакомит с историей Большого Алматинского ущелья. Гид расскажет о легендах и покажет уникальные артефакты. Завершите день на шоу хищных птиц, где увидите беркутов и соколов в действии. Это приключение подходит для всех возрастов с базовой физической подготовкой
5
3 отзыва

5 причин купить этот билет

  • 🏞️ Захватывающие виды гор
  • 🦅 Шоу хищных птиц
  • 📜 Исторические артефакты
  • 🌄 Панорамные виды на Алматы
  • 📚 Интересные легенды и истории

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для похода - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и тропы открыты. В это время можно насладиться зеленью и чистым воздухом. В апреле и октябре также возможно участие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой и ранней весной походы могут быть ограничены из-за снега и низких температур.
Сейчас июль — это идеальное время.
Поход в горах Тянь-Шаня и шоу хищных птиц (в группе)
Поход в горах Тянь-Шаня и шоу хищных птиц (в группе)
Поход в горах Тянь-Шаня и шоу хищных птиц (в группе)

Что можно увидеть

  • Смотровая площадка ГЭС
  • Ущелье Проходное
  • Ущелье АюСай

Описание билета

Хайкинг по Японской дороге – не просто прогулка, а настоящее приключение, которое подарит новые знания и впечатления. Во время несложного перехода по горам Заилийского Алатау и памятным местам Второй мировой войны вас ждут:

  • Заповедные места ущелий Проходное и АюСай и русла реки Большая Алматинка
  • Уникальные исторические артефакты: остатки каменных строений, где жили пленные во время строительства дороги
  • Местные тайны: гид поделится историями и легендами, которые оживут в вашем воображении
  • Захватывающие виды: маршрут приведёт вас к смотровой площадке ГЭС, откуда открывается панорамный вид на горы и Алматы
  • Шоу хищных птиц: вы познакомитесь с культурой казахских охотников и понаблюдайте за мастерством их пернатых помощников – беркутов, соколов, филинов и сов

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Это несложный маршрут с плавным набором высоты: подходит для людей разного возраста, включая школьников и активных пенсионеров (базовая физическая подготовка в любом случае необходима)
  • Противопоказания к участию: сердечно-сосудистые заболевания, астма, эпилепсия, переломы и травмы конечностей, горная болезнь
  • В зависимости от погоды и подготовки группы маршрут может быть незначительно изменён

В стоимость входит

  • Трансфер из центра Алматы до начала маршрута и обратно
  • Услуги опытного горного гида-экскурсовода
  • Входные билеты в Иле-Алатауский национальный парк
  • Входные билеты на шоу диких хищных птиц
  • Бутылка воды

Дополнительные расходы

  • Обед
  • Казахстанская страховка (по желанию)

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Участник8991 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Алматинского цирка
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс
Ильяс — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 136 туристов
Наша команда состоит из сертифицированных менеджеров в сфере туризма, горных и городских гидов. Для гостей Алматы и Алматинской области мы рады предложить как лёгкие городские экскурсии и туры выходного дня,
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так и насыщенные трекинг-походы по горам Тянь-Шаня, джип-туры и многодневные путешествия по Казахстану с полным спектром услуг: проживание, питание, экскурсии, отдых. В нашей команде — горные и городские гиды, свободно владеющие русским, английским, арабским, китайским и немецким языками. Будем рады стать для вас проводниками по красивейшим местам Казахстана! Мы сотрудничаем с корпоративными клиентами и юридическими лицами. Если вы хотите оформить официальные экскурсии от имени компании, просто укажите это при оформлении заказа — мы согласуем все бухгалтерские вопросы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Подъём не трудный, места красивые, полёт грифа на шоу впечатляет. Данияр - хороший и отзывчивый гид.
Подъём не трудный, места красивые, полёт грифа на шоу впечатляет. Данияр - хороший и отзывчивый гид.
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М
20.08.25, ходили на индивидуальную экскурсию с гидом Юлией. Нас было всего 2 человека, но это не помешало Юлии все очень хорошо организовать и провести. Очень комфортно и хорошо гуляли по
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горам Тянь-Шаня, по старой японской дороге вверх по лесной тропинке на верхнюю точку. Высота от 1500 км до 1900, потом легкий спуск по серпантину, после этого были на шоу хищных птиц Сункар. Поход в горы Юлия продумала очень хорошо, специально для нас подготовила скандинавские палки, воду, перекус с собой. Очень квалифицированно и грамотно рассказывала о местах, где мы были, подстраивалась по наш темп ходьбы. Все очень понравилось. Шоу птиц очень интересное, только, на наш взгляд, мало, всего 35 минут. Мы бы еще час смотрели:)). Очень хорошо сделано шоу, с юмором. Всем рекомендую, мы провели прекрасный день в компании Юлии. Идите, не пожалеете:)

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Карина
Интересная экскурсия от местного жителя, в компании был фотограф Шоу птиц просто отпан
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