Старая Японская дорога - это 12-километровый маршрут, привлекающий любителей горных походов.



Путешествие по Заилийскому Алатау открывает эффектные виды и знакомит с историей Большого Алматинского ущелья. Гид расскажет о легендах и покажет уникальные артефакты. Завершите день на шоу хищных птиц, где увидите беркутов и соколов в действии. Это приключение подходит для всех возрастов с базовой физической подготовкой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для похода - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и тропы открыты. В это время можно насладиться зеленью и чистым воздухом. В апреле и октябре также возможно участие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой и ранней весной походы могут быть ограничены из-за снега и низких температур.

Сейчас июль — это идеальное время.