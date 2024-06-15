Из Алматы - на плато Ассы и к водопаду Медвежий в Тургене (в группе)
Увидеть пейзажи как с картинки и надышаться тягучим чистым воздухом
Наша экскурсия — для любителей экологического туризма, которые ценят природные красоты и несложные живописные тропы. Вы увидите долину субальпийских лугов и освежитесь у водопада, срывающегося мощным потоком со скал. Мы побываем на смотровых площадках и устроим пикник с видом на обсерваторию. Это видовая поездка без рассказов гида.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Плато Ассы. Входит в состав Иле-Алатауского национального парка и простирается до долины водохранилища Бартогай. Вы увидите астрономическую обсерваторию Ассы-Тургень и насладитесь природными красотами. Здесь на свежем воздухе мы устроим пикник.
Водопад Медвежий. Вы полюбуетесь каскадом высотой 30 метров. До него мы пройдём 1,5 км в одну сторону. Маршрут несложный и очень живописный.
Примерный тайминг маршрута:*
08:00 — сбор группы 08:30 — отъезд 10:00 — остановка и небольшая прогулка в месте слияния рек Кишитургень и Шинтургень 10:30 — остановка на смотровой площадке «Плато Ассы №1» 11:30 — остановка на смотровой площадке «Плато Ассы №2» 12:30 — остановка на смотровой площадке «Плато Ассы №3», пикник на вершине плато у обсерватории 13:30 — переезд к началу тропы, ведущей до водопада 14:30 — пешая прогулка до водопада Медвежий 16:30 — выезд в Алматы
*Время указано ориентировочно. Оно может меняться в зависимости от различных факторов.
Организационные детали
В стоимость включены услуги гида-проводника, экосборы и трансфер на минивэне Mitsubishi Delica или другом авто аналогичной модели
Возьмите с собой еду и напитки для пикника на ваш вкус
Поездка проходит без гида, группу сопровождает водитель
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро «Байконур»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Алматы
Я, Мария, и моя коллега Вероника — сертифицированные гиды — проводим увлекательные экскурсии по Алматы и Алматинской области. Рассказываем интересные факты об истории города, его архитектуре, культуре и известных жителях. Делимся интересными историческими и малоизвестными фактами. Поможем спланировать насыщенный маршрут согласно вашим предпочтениям.