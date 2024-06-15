Наша экскурсия — для любителей экологического туризма, которые ценят природные красоты и несложные живописные тропы. Вы увидите долину субальпийских лугов и освежитесь у водопада, срывающегося мощным потоком со скал. Мы побываем на смотровых площадках и устроим пикник с видом на обсерваторию. Это видовая поездка без рассказов гида.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Плато Ассы. Входит в состав Иле-Алатауского национального парка и простирается до долины водохранилища Бартогай. Вы увидите астрономическую обсерваторию Ассы-Тургень и насладитесь природными красотами. Здесь на свежем воздухе мы устроим пикник.

Водопад Медвежий. Вы полюбуетесь каскадом высотой 30 метров. До него мы пройдём 1,5 км в одну сторону. Маршрут несложный и очень живописный.

Примерный тайминг маршрута:*

08:00 — сбор группы

08:30 — отъезд

10:00 — остановка и небольшая прогулка в месте слияния рек Кишитургень и Шинтургень

10:30 — остановка на смотровой площадке «Плато Ассы №1»

11:30 — остановка на смотровой площадке «Плато Ассы №2»

12:30 — остановка на смотровой площадке «Плато Ассы №3», пикник на вершине плато у обсерватории

13:30 — переезд к началу тропы, ведущей до водопада

14:30 — пешая прогулка до водопада Медвежий

16:30 — выезд в Алматы

*Время указано ориентировочно. Оно может меняться в зависимости от различных факторов.

Организационные детали