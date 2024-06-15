Из Алматы - на плато Ассы и к водопаду Медвежий в Тургене (в группе)

Увидеть пейзажи как с картинки и надышаться тягучим чистым воздухом
Наша экскурсия — для любителей экологического туризма, которые ценят природные красоты и несложные живописные тропы. Вы увидите долину субальпийских лугов и освежитесь у водопада, срывающегося мощным потоком со скал. Мы побываем на смотровых площадках и устроим пикник с видом на обсерваторию. Это видовая поездка без рассказов гида.
Из Алматы - на плато Ассы и к водопаду Медвежий в Тургене (в группе)
Из Алматы - на плато Ассы и к водопаду Медвежий в Тургене (в группе)
Из Алматы - на плато Ассы и к водопаду Медвежий в Тургене (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Плато Ассы. Входит в состав Иле-Алатауского национального парка и простирается до долины водохранилища Бартогай. Вы увидите астрономическую обсерваторию Ассы-Тургень и насладитесь природными красотами. Здесь на свежем воздухе мы устроим пикник.

Водопад Медвежий. Вы полюбуетесь каскадом высотой 30 метров. До него мы пройдём 1,5 км в одну сторону. Маршрут несложный и очень живописный.

Примерный тайминг маршрута:*

08:00 — сбор группы
08:30 — отъезд
10:00 — остановка и небольшая прогулка в месте слияния рек Кишитургень и Шинтургень
10:30 — остановка на смотровой площадке «Плато Ассы №1»
11:30 — остановка на смотровой площадке «Плато Ассы №2»
12:30 — остановка на смотровой площадке «Плато Ассы №3», пикник на вершине плато у обсерватории
13:30 — переезд к началу тропы, ведущей до водопада
14:30 — пешая прогулка до водопада Медвежий
16:30 — выезд в Алматы

*Время указано ориентировочно. Оно может меняться в зависимости от различных факторов.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида-проводника, экосборы и трансфер на минивэне Mitsubishi Delica или другом авто аналогичной модели
  • Возьмите с собой еду и напитки для пикника на ваш вкус
  • Поездка проходит без гида, группу сопровождает водитель

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро «Байконур»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньПо КазахстануАктивностиВодопады

Похожие экскурсии из Алматы

Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
17 отзывов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
14 июня в 07:30
61005 490 за человека
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
14 июня в 06:30
74905 992 за человека
Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
5 отзывов
Водопад Аюсай и горячие источники: полудневная экскурсия из Алматы
Проведите полдня, исследуя великолепие казахстанской природы в комфортной мини-группе. Погрузитесь в мир красоты и релаксации
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
71006 745 за человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Алматы
ХорошоТам