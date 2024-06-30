Экскурсии от метро в Алматы

Найдено 4 экскурсии в категории «От метро» в Алматы, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Обзорная экскурсия по Алматы
Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек
Начало: Станция метро Жибек Жолы
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
8 150 за всё до 6 чел.
Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день
Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У метро «Байконур»
Расписание: в субботу в 06:00
6 июля в 06:00
13 июля в 06:00
7 000 за человека
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Начало: Недалеко от метро Байконур
4 июля в 08:30
6 июля в 08:30
2 600 за человека
Из Алматы - на плато Ассы и к водопаду Медвежий в Тургене (в группе)
🚗 На машине
Групповая
8 часов
1 отзыв
Из Алматы - на плато Ассы и к водопаду Медвежий в Тургене (в группе)
Увидеть пейзажи как с картинки и надышаться тягучим чистым воздухом
Начало: Недалеко от станции метро «Байконур»
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
4 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    30 июня 2024
    Из Алматы - на плато Ассы и к водопаду Медвежий в Тургене (в группе)
    Очень понравилось 😊
    Очень понравилось 😊
  • Ю
    Юлия
    14 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Алматы
    Спасибо большое. В группе дети от 8ми до 16ти лет и каждому уделили внимание. Прошли по центру городу, услышали много интересного. Нам понравилось. Наше настроение и пожелания Виталий очень точно понял и прочувствовал. Особое спасибо за шелковицу
    Спасибо большое. В группе дети от 8ми до 16ти лет и каждому уделили внимание. Прошли по
  • П
    Павел
    10 июня 2024
    Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
    Больше спасибо гиду. . Просто шикарно
    Больше спасибо гиду. . Просто шикарноБольше спасибо гиду. . Просто шикарно
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
    Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу
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    в течение всей экскурсии. Единственное, для полного счастья не хватило обеда где-нибудь в кафе в горах или на форелевой ферме:) но организатор сразу заранее предупредил о всех нюансах, что нужно брать с собой перекус и воду, спреи от насекомых и т. д, поэтому в плане организации все на отлично! В общем, поездка и экскурсия получились прекрасными, впечатлений масса, рекомендую!

  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Алматы
    Отличная пешеходная экскурсия по центру Алматы! Спасибо большое нашему гиду Марии за столь увлекательное и познавательное мероприятие! Мы остались очень довольны-)))
  • М
    Марк
    13 мая 2024
    Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
    Классная экскурсия! Довольно утомляет как дорога, так и общая длительность, но однозначно стоит того. Замечательный гид тоже всем помогал, поднимал настроение и подстраховывал. Всем советую хоть раз в жизни побывать в этих местах, и конкретно эта экскурсия - отличный способ)
    Классная экскурсия! Довольно утомляет как дорога, так и общая длительность, но однозначно стоит того. Замечательный гидКлассная экскурсия! Довольно утомляет как дорога, так и общая длительность, но однозначно стоит того. Замечательный гидКлассная экскурсия! Довольно утомляет как дорога, так и общая длительность, но однозначно стоит того. Замечательный гид
  • В
    Венера
    12 мая 2024
    Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
    Очень понравилась экскурсия, так как прошла в интересном формате. Гид Ерлан рассказывал интересные факты, отмечал какие-то особенности каждого из пунктов. Было очень интересно! Обязательно воспользуюсь вашими услугами в следующих своих поездках в Алмату! Благодарю!
    Очень понравилась экскурсия, так как прошла в интересном формате. Гид Ерлан рассказывал интересные факты, отмечал какие-тоОчень понравилась экскурсия, так как прошла в интересном формате. Гид Ерлан рассказывал интересные факты, отмечал какие-тоОчень понравилась экскурсия, так как прошла в интересном формате. Гид Ерлан рассказывал интересные факты, отмечал какие-то
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
    Мы, Зинаида и Сергей из Казани. Давно прослышали про прекрасные озера и Чарынский каньон. Поэтому обратились к команде Трипстера. Отметим
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    хорошую организацию:быстрое оформление и получение нужной информации. Нашим гидом был Ерлан. Отличный водитель, неутомимый рассказчик и просто хороший человек. Внимательный, доброжелательный,неравнодушный к природе. Экскурсия понравилась. Мистическая красота озера Каинды и причудливые скалы Долины замков. Такое надо обязательно увидеть. Много интересного рассказывал Ерлан. Благодаря ему поездка была неутомительной и комфортной. А вечером еще был очень вкусный ужин. Близким и друзьям будем рекомендовать вашу команду. Спасибо вам еще раз за прекрасно проведенное время. Очень рады знакомству с замечательным казахстанцем Ерланом.

  • И
    Илья
    12 сентября 2023
    Алматы через историю и архитектуру: от конструктивизма к постмодернизму
    Прекрасная и полезная прогулка по Алматы. Обязательно подготовьтесь, чтобы вас не отвлекала обувь или одежда, так как вас ждет три часа очень интересного повествования.
  • A
    Altyn
    4 сентября 2023
    Алматы через историю и архитектуру: от конструктивизма к постмодернизму
    Отличный маршрут экскурсии, только надо выдержать 3 часа хождения пешком в гору. Узнала много нового, хотя многое знала. Понравилось, что Андрей
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    добавил свой авторский взгляд. Обязательно присоединюсь к другим экскурсиям. Андрей очень умный и эрудированный человек, с которым просто интересно поговорить. Я получила интеллектуальное наслаждение от экскурсии. Рекомендация: добавить на маршруте точки для естественных потребностей.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия по Алматы
  2. Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
  3. Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
  4. Из Алматы - на плато Ассы и к водопаду Медвежий в Тургене (в группе)
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
  4. Форелевое хозяйство
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июле 2024
Сейчас в Алматы в категории "От метро" можно забронировать 4 экскурсии от 2 600 до 8 150. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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