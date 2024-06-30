1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Алматы
Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек
Начало: Станция метро Жибек Жолы
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
8 150₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день
Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У метро «Байконур»
Расписание: в субботу в 06:00
6 июля в 06:00
13 июля в 06:00
7 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Начало: Недалеко от метро Байконур
4 июля в 08:30
6 июля в 08:30
2 600₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Алматы - на плато Ассы и к водопаду Медвежий в Тургене (в группе)
Увидеть пейзажи как с картинки и надышаться тягучим чистым воздухом
Начало: Недалеко от станции метро «Байконур»
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
4 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий30 июня 2024Очень понравилось 😊
- ЮЮлия14 июня 2024Спасибо большое. В группе дети от 8ми до 16ти лет и каждому уделили внимание. Прошли по центру городу, услышали много интересного. Нам понравилось. Наше настроение и пожелания Виталий очень точно понял и прочувствовал. Особое спасибо за шелковицу
- ППавел10 июня 2024Больше спасибо гиду. . Просто шикарно
- ЕЕлена3 июня 2024Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу
- ДДенис23 мая 2024Отличная пешеходная экскурсия по центру Алматы! Спасибо большое нашему гиду Марии за столь увлекательное и познавательное мероприятие! Мы остались очень довольны-)))
- ММарк13 мая 2024Классная экскурсия! Довольно утомляет как дорога, так и общая длительность, но однозначно стоит того. Замечательный гид тоже всем помогал, поднимал настроение и подстраховывал. Всем советую хоть раз в жизни побывать в этих местах, и конкретно эта экскурсия - отличный способ)
- ВВенера12 мая 2024Очень понравилась экскурсия, так как прошла в интересном формате. Гид Ерлан рассказывал интересные факты, отмечал какие-то особенности каждого из пунктов. Было очень интересно! Обязательно воспользуюсь вашими услугами в следующих своих поездках в Алмату! Благодарю!
- ААлександр11 мая 2024Мы, Зинаида и Сергей из Казани. Давно прослышали про прекрасные озера и Чарынский каньон. Поэтому обратились к команде Трипстера. Отметим
- ИИлья12 сентября 2023Алматы через историю и архитектуру: от конструктивизма к постмодернизмуПрекрасная и полезная прогулка по Алматы. Обязательно подготовьтесь, чтобы вас не отвлекала обувь или одежда, так как вас ждет три часа очень интересного повествования.
- AAltyn4 сентября 2023Алматы через историю и архитектуру: от конструктивизма к постмодернизмуОтличный маршрут экскурсии, только надо выдержать 3 часа хождения пешком в гору. Узнала много нового, хотя многое знала. Понравилось, что Андрей
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «От метро»
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