Д Дмитрий Из Алматы - на плато Ассы и к водопаду Медвежий в Тургене (в группе) Очень понравилось 😊

Ю Юлия Обзорная экскурсия по Алматы Спасибо большое. В группе дети от 8ми до 16ти лет и каждому уделили внимание. Прошли по центру городу, услышали много интересного. Нам понравилось. Наше настроение и пожелания Виталий очень точно понял и прочувствовал. Особое спасибо за шелковицу

П Павел Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия Больше спасибо гиду. . Просто шикарно

Е Елена Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия читать дальше в течение всей экскурсии. Единственное, для полного счастья не хватило обеда где-нибудь в кафе в горах или на форелевой ферме:) но организатор сразу заранее предупредил о всех нюансах, что нужно брать с собой перекус и воду, спреи от насекомых и т. д, поэтому в плане организации все на отлично! В общем, поездка и экскурсия получились прекрасными, впечатлений масса, рекомендую! Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу

Д Денис Обзорная экскурсия по Алматы Отличная пешеходная экскурсия по центру Алматы! Спасибо большое нашему гиду Марии за столь увлекательное и познавательное мероприятие! Мы остались очень довольны-)))

М Марк Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день Классная экскурсия! Довольно утомляет как дорога, так и общая длительность, но однозначно стоит того. Замечательный гид тоже всем помогал, поднимал настроение и подстраховывал. Всем советую хоть раз в жизни побывать в этих местах, и конкретно эта экскурсия - отличный способ)

В Венера Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день Очень понравилась экскурсия, так как прошла в интересном формате. Гид Ерлан рассказывал интересные факты, отмечал какие-то особенности каждого из пунктов. Было очень интересно! Обязательно воспользуюсь вашими услугами в следующих своих поездках в Алмату! Благодарю!

А Александр Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день читать дальше хорошую организацию:быстрое оформление и получение нужной информации. Нашим гидом был Ерлан. Отличный водитель, неутомимый рассказчик и просто хороший человек. Внимательный, доброжелательный,неравнодушный к природе. Экскурсия понравилась. Мистическая красота озера Каинды и причудливые скалы Долины замков. Такое надо обязательно увидеть. Много интересного рассказывал Ерлан. Благодаря ему поездка была неутомительной и комфортной. А вечером еще был очень вкусный ужин. Близким и друзьям будем рекомендовать вашу команду. Спасибо вам еще раз за прекрасно проведенное время. Очень рады знакомству с замечательным казахстанцем Ерланом. Мы, Зинаида и Сергей из Казани. Давно прослышали про прекрасные озера и Чарынский каньон. Поэтому обратились к команде Трипстера. Отметим

И Илья Алматы через историю и архитектуру: от конструктивизма к постмодернизму Прекрасная и полезная прогулка по Алматы. Обязательно подготовьтесь, чтобы вас не отвлекала обувь или одежда, так как вас ждет три часа очень интересного повествования.