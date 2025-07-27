Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Конный тур у подножия гор в лучших традициях Казахского народа! Вы получите горы положительных эмоций от конного тура, даже если вы никогда раньше не ездили на лошади, этот первый опыт запомнится надолго, и в следующий раз вы будете управлять лошадью профессионально.



Но если у вас есть опыт верховой езды, то наша конная прогулка станет для вас самой особенной поездкой. 4.2 5 отзывов

Групповая фото-экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-20 человек
На чём проводится Лошадь – друг человека
19 990 ₸ за человека

Описание фото-прогулки Приглашаем вас в незабываемое конное путешествие у подножья величественных Или Алатауских гор! В этом захватывающем туре, который продлится от 2 до 2,5 часов, вы сможете насладиться удивительными пейзажами и уникальными авторскими локациями, которые мы тщательно выбрали для вас. В рамках нашего тарифа «Все включено» вы получите все, что нужно для полного погружения в атмосферу этого великолепного края. Мы позаботимся о том, чтобы каждый момент вашего конного тура был полон эмоций и впечатлений. Наши опытные проводники расскажут вам о местной флоре и фауне, а также поделятся интересными историями о данном районе. Не упустите шанс насладиться потрясающими видами горных вершин, свежим воздухом и невероятным чувством свободы. Присоединяйтесь к нашему туру и создайте воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь! Важная информация: Конная прогулка у подножья Или Алатауских гор однозначно является визитной карточкой Города Алматы. Конная прогулка подходит как для опытных всадников, так и для новичков. Наши авторские локации проходят через, сосновую рощу и яблоневые сады. Будем рады каждому гостю, и сделаем индивидуальное видео с дрона в подарок!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Яблоневые сады

Сосновую рощу Что включено Трансфер (в обе стороны)

Фото

Видео

Инструктаж и сопровождение

Видео с дрона

Стрельба из лука

Авторские локации

Легкий перекус (чай из самовара, баурсаки) Что не входит в цену Личные расходы

Место начала и завершения? Трц Ритц Палас (Самал-3, Проспект Аль-Фараби)
Когда и сколько длится? Когда: Конный тур "Все включено" каждые выходные утренняя группа с 08:30 до 15:00обеденная группа с 15:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.

Конная прогулка подходит как для опытных всадников, так и для новичков

Наши авторские локации проходят через, сосновую рощу и яблоневые сады

Будем рады каждому гостю, и сделаем индивидуальное видео с дрона в подарок