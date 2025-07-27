Конный тур у подножия гор в лучших традициях Казахского народа! Вы получите горы положительных эмоций от конного тура, даже если вы никогда раньше не ездили на лошади, этот первый опыт запомнится надолго, и в следующий раз вы будете управлять лошадью профессионально.
Но если у вас есть опыт верховой езды, то наша конная прогулка станет для вас самой особенной поездкой.
Описание фото-прогулкиПриглашаем вас в незабываемое конное путешествие у подножья величественных Или Алатауских гор! В этом захватывающем туре, который продлится от 2 до 2,5 часов, вы сможете насладиться удивительными пейзажами и уникальными авторскими локациями, которые мы тщательно выбрали для вас. В рамках нашего тарифа «Все включено» вы получите все, что нужно для полного погружения в атмосферу этого великолепного края. Мы позаботимся о том, чтобы каждый момент вашего конного тура был полон эмоций и впечатлений. Наши опытные проводники расскажут вам о местной флоре и фауне, а также поделятся интересными историями о данном районе. Не упустите шанс насладиться потрясающими видами горных вершин, свежим воздухом и невероятным чувством свободы. Присоединяйтесь к нашему туру и создайте воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь! Важная информация: Конная прогулка у подножья Или Алатауских гор однозначно является визитной карточкой Города Алматы. Конная прогулка подходит как для опытных всадников, так и для новичков. Наши авторские локации проходят через, сосновую рощу и яблоневые сады. Будем рады каждому гостю, и сделаем индивидуальное видео с дрона в подарок!
Конный тур "Все включено" каждые выходные утренняя группа с 08:30 до 15:00обеденная группа с 15:00 до 20:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Яблоневые сады
- Сосновую рощу
Что включено
- Трансфер (в обе стороны)
- Фото
- Видео
- Инструктаж и сопровождение
- Видео с дрона
- Стрельба из лука
- Авторские локации
- Легкий перекус (чай из самовара, баурсаки)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Трц Ритц Палас (Самал-3, Проспект Аль-Фараби)
Когда и сколько длится?
Когда: Конный тур "Все включено" каждые выходные утренняя группа с 08:30 до 15:00обеденная группа с 15:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Конная прогулка у подножья Или Алатауских гор однозначно является визитной карточкой Города Алматы
- Конная прогулка подходит как для опытных всадников, так и для новичков
- Наши авторские локации проходят через, сосновую рощу и яблоневые сады
- Будем рады каждому гостю, и сделаем индивидуальное видео с дрона в подарок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
27 июл 2025
Поездка на лошадях от 27.07
Во-первых экскурсия будет идти как минимум 4 часа, учитывайте это. Если эксукрсия в жару, также учитывайте, что ни воды, ни трансфера с кондиционером у вас не
Н
Надежда
2 июл 2025
Замечательная прогулка в горы. Лошади действительно очень спокойные и приятные. Замечательные фотографии. Даже ребенку 7 лет очень понравилось!
I
Iakovleva
25 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Прогулка проходила в красивой местности. Лошади были ухоженные, спокойные. В конце прогулки чаепитие и стрельба из лука.
А
Александра
8 июн 2025
В
Виталий
28 мар 2025
Входит в следующие категории Алматы
