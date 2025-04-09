Мини-группа
до 1 чел.
Большое Алматинское озеро и экскурсия по яблоневому саду
Начало: Байтурсынова 104, гостиница Renion Zyliha
Расписание: Ежедневно в 08:00.
Завтра в 08:00
10 апр в 08:00
25 000 ₸ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Хайкинг-тур к водопаду Большой Шимбулак: река Узун Каргалы
Начало: Перекресток Саина/Абая, на стоянке АЗС RoyalPetrol
12 апр в 06:00
13 апр в 06:00
54 000 ₸ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Конное путешествие «Тропами кочевников: Всё включено»
Начало: Https://maps. app. goo. gl/SRQDiMHdQ3PdqKMv6
Расписание: 08:30 по выходным.
12 апр в 08:30
13 апр в 08:30
24 520 ₸ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Яблоневый сад»
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