1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Ранний выезд обеспечит вам достаточно времени для осмотра и фотосессий
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
8 июля в 05:30
64375 150₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды: Путешествие с гидом в Алматы
Вас ждёт незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту Чёрного каньона и озёр Кольсай и Каинды
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:05
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
74005 180₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия: Озеро Каинды, Чёрный и Чарынский каньоны
Погрузитесь в мир невероятных природных красот во время поездки к озеру Каинды и каньонам Чарынскому и Чёрному
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
63614 771₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту и гастрономии
Погрузитесь в уникальный мир Алматы с экскурсией, которая откроет город с новых сторон: от исторических зданий до современного стрит-арта
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
85008 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Из Алматы к Чарынскому каньону и Долине замков: путешествие с душой
Проведите день, наслаждаясь красотой Чарынского каньона и загадочной Долиной замков. Познайте тайны природы и сделайте незабываемые фото
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
58714 991₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
Путешествие к озеру Кольсай и каньонам Чарын и Чёрный в мини-группе
Путешествие по живописным местам Казахстана: Чарынский каньон, озеро Кольсай и Чёрный каньон. Насладитесь природой и сделайте уникальные фото
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
68154 771₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по Чарынскому, Лунному и Чёрному каньонам: Природные чудеса Казахстана
Три часа от Алматы - и вы в месте, напоминающем Гранд-Каньон. Наш водитель покажет лучшие обзорные точки трёх каньонов для незабываемых снимков
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
2744723 330₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие из Алматы: Тамгалы-Тас и Город кочевников
Вас ждет погружение в мир древних петроглифов и культурное наследие Казахстана, с посещением киносъемочной площадки в степи
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
2660023 940₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
8 июля в 07:30
9 июля в 07:30
61005 490₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
Погрузитесь в мир природы Казахстана, посетив Чарынский и Лунный каньоны, озёра Каинды и Кольсай. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
71404 998₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: Чарынский каньон, озёра Каинды и Кольсай, Чёрный каньон
Удивительные ландшафты Чарынского каньона и затонувший лес озера Каинды ждут вас в этом туре
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
4060036 540₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие к Поющему бархану в мини-группе: природа и легенды
Приключение к Поющему бархану ждет! Почувствуйте гармонию природы и тайны древности в уникальной поездке
Начало: На ул. Демьяна Бедного, Алматы
8 июля в 06:30
9 июля в 06:30
4700042 300₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон: Путешествие по Алматы
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту озер Каинды и Кольсай и загадочность Чёрного каньона
Начало: У гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
8 июля в 05:45
52004 680₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Иссыкское озеро и Медвежий водопад: уникальное приключение в мини-группе
Проведите незабываемый день, исследуя сказочное Иссыкское озеро и величественный Медвежий водопад в окружении гор Заилийского Алатау
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
2330022 135₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
12 часов
Фото-тур по Чарынскому каньону и озеру Кольсай в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматы с профессиональным гидом-фотографом. Посетите Чарынский каньон и озеро Кольсай, узнайте их историю и получите яркие фотографии
Начало: В районе ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
62004 960₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
9 июля в 09:00
11 июля в 09:00
2100018 900₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по катку «Медео» и Лестнице здоровья в Алматы
Отправляйтесь на крупнейший в мире высокогорный каток «Медео» и преодолейте 842 ступени Лестницы здоровья. Виды Тянь-Шаньских гор и радоновые ванны ждут вас
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
1698014 433₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1649014 017₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
9 июля в 12:00
11 июля в 12:00
44223 980₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Город кочевников и Тамгалы-Тас: путешествие в прошлое Алматы
Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: На улице Демьяна Бедного
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
2650025 175₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
Водопад Аюсай и горячие источники: полудневная экскурсия из Алматы
Проведите полдня, исследуя великолепие казахстанской природы в комфортной мини-группе. Погрузитесь в мир красоты и релаксации
Начало: На ул. Владимира Радостовца
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
71006 745₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
13 часов
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
62404 992₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта в Алматы и обратно: трансфер с гидом
Индивидуальный трансфер из аэропорта Алматы с гидом: комфорт и увлекательные рассказы о городе
Начало: В аэропорту Алматы
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: В одном из баров в центре города
30002 700₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия на Гору Каскабас: треккинг с видами Заилийского Алатау
Покорите вершины Алматы с экскурсией на Гору Каскабас, где вас ждут захватывающие пейзажи и дикая природа
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
2190018 615₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
По живописной дороге отправиться в ущелье и увидеть высокогорную обсерваторию (+ несложный треккинг)
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 08:00
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
82006 970₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
Музейно-городской тур по Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
Завтра в 08:00
10 июля в 08:00
2398017 985₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Алтын-Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день
Увидеть инопланетные пейзажи, погулять по застывшей лаве и прикоснуться к 700-летней иве
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
5200046 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
Отправиться за фантастическими видами через Тургеньское ущелье и Медвежий водопад
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
3000028 500₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Мини-группа
10 часов
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
Увидеть живописные природные и рукотворные уголки Казахстана в мини-группе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1600015 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
Отдохнуть на «казахском Мёртвом море» и прогуляться к водопаду в окружении первозданной природы
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
13 июля в 05:00
1240011 160₽ за человека
скидка
45%
Индивидуальная
6 часов
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Полюбоваться сказочным озером, увидеть Царские курганы и посетить семейную ферму за 1 день
Завтра в 09:00
8 июля в 10:30
2100011 550₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Билеты
8 часов
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
Красивый и несложный маршрут по горам в окрестностях Алматы
Начало: В районе Алматинского цирка
Расписание: в среду и субботу в 09:00
10 июля в 09:00
13 июля в 09:00
99907 493₽ за билет
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Всё включено: Медео и Шымбулак за 1 день
Уехать в горы, чтобы покататься на коньках, отдохнуть от суеты и пообедать среди снежных вершин
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
4190037 710₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей4 июля 2024Идеальная комбинация цена/качество на подобную экскурсию в Алматы. Был комфортный минивэн, отдельный гид в машину (спасибо гиду Али!). Али - кладезь интересной
- ААнжелика4 июля 2024У нас был прекрасный отдых в Алматы и эта экскурсия была "вишенкой на торте"! Места сами абсолютно топовые и их должны
- ЕЕкатерина3 июля 2024Добрый день! Было немного времени в Алматы, но очень хотелось увидеть природные «сокровища», поэтому тур на 1 день был для
- ЛЛилия3 июля 2024Очень понравился тур! Было весело, познакомилась с новыми интересными людьми с разных точек мира☺️ Организация тоже на уровне, интересные конкурсы, загадки, игры:) классные бары и вкусные велкам напитки. Приду ещё 😁☺️
- ННадежда2 июля 2024Поездка очень понравилась,будем долго ее вспоминать
- ЛЛариса1 июля 2024Спасибо неравнодушному гиду за прекрасные впечатления от Алматы. Узнав в начале экскурсии, что мы в городе всего на 1 день,
- ЕЕкатерина1 июля 2024Прекрасная экскурсия, которая дает возможность за один день увидеть главные природные красоты в окрестностях Алматы. Отдельно хочется отметить нашего гида Александра. Тактичный, вежливый и внимательный, очень грамотный и аккуратный водитель.
- ТТатьяна30 июня 202429.06 приехали из поездки по каньонам и озерам. Впечатления останутся надолго: очень красивые места. Экскурсия была хорошо и грамотно организована,
- ТТатьяна29 июня 2024Меня так сильно переполняют положительные эмоции, что довольно сложно уместить в текст всё то, что мы сегодня увидели: эти потрясающие
- ААнастасия29 июня 2024Невероятная экскурсия, день пролетел незаметно. Гид Дмитрий просто замечательный, очень общительный, доброжелательный, с хорошим чувством юмора. Мы посмотрели все локации, и
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