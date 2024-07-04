Со скидкой – экскурсии в Алматы

Найдено 34 экскурсии в категории «Со скидкой» в Алматы, цены от 2 700 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
122 отзыва
Популярное предложение
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Ранний выезд обеспечит вам достаточно времени для осмотра и фотосессий
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
8 июля в 05:30
64375 150 за человека
Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
107 отзывов
Популярное предложение
Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды: Путешествие с гидом в Алматы
Вас ждёт незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту Чёрного каньона и озёр Кольсай и Каинды
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:05
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
74005 180 за человека
Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
76 отзывов
Групповая экскурсия: Озеро Каинды, Чёрный и Чарынский каньоны
Погрузитесь в мир невероятных природных красот во время поездки к озеру Каинды и каньонам Чарынскому и Чёрному
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
63614 771 за человека
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту и гастрономии
Погрузитесь в уникальный мир Алматы с экскурсией, которая откроет город с новых сторон: от исторических зданий до современного стрит-арта
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
85008 075 за всё до 4 чел.
Из Алматы - к Чарынскому каньону и Долине замков
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Из Алматы к Чарынскому каньону и Долине замков: путешествие с душой
Проведите день, наслаждаясь красотой Чарынского каньона и загадочной Долиной замков. Познайте тайны природы и сделайте незабываемые фото
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
58714 991 за человека
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
94 отзыва
Путешествие к озеру Кольсай и каньонам Чарын и Чёрный в мини-группе
Путешествие по живописным местам Казахстана: Чарынский каньон, озеро Кольсай и Чёрный каньон. Насладитесь природой и сделайте уникальные фото
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
68154 771 за человека
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Экскурсия по Чарынскому, Лунному и Чёрному каньонам: Природные чудеса Казахстана
Три часа от Алматы - и вы в месте, напоминающем Гранд-Каньон. Наш водитель покажет лучшие обзорные точки трёх каньонов для незабываемых снимков
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
2744723 330 за всё до 6 чел.
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие из Алматы: Тамгалы-Тас и Город кочевников
Вас ждет погружение в мир древних петроглифов и культурное наследие Казахстана, с посещением киносъемочной площадки в степи
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
2660023 940 за всё до 6 чел.
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
18 отзывов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
8 июля в 07:30
9 июля в 07:30
61005 490 за человека
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
🚗 На машине
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
Погрузитесь в мир природы Казахстана, посетив Чарынский и Лунный каньоны, озёра Каинды и Кольсай. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
71404 998 за человека
Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чарынский каньон, озёра Каинды и Кольсай, Чёрный каньон
Удивительные ландшафты Чарынского каньона и затонувший лес озера Каинды ждут вас в этом туре
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
4060036 540 за всё до 6 чел.
К загадочному Поющему бархану
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Путешествие к Поющему бархану в мини-группе: природа и легенды
Приключение к Поющему бархану ждет! Почувствуйте гармонию природы и тайны древности в уникальной поездке
Начало: На ул. Демьяна Бедного, Алматы
8 июля в 06:30
9 июля в 06:30
4700042 300 за всё до 5 чел.
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона в группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон: Путешествие по Алматы
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту озер Каинды и Кольсай и загадочность Чёрного каньона
Начало: У гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
8 июля в 05:45
52004 680 за человека
Иссыкское озеро и Медвежий водопад
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Иссыкское озеро и Медвежий водопад: уникальное приключение в мини-группе
Проведите незабываемый день, исследуя сказочное Иссыкское озеро и величественный Медвежий водопад в окружении гор Заилийского Алатау
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
2330022 135 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
🚗 На машине
скидка
20%
Фотопрогулка
12 часов
5 отзывов
Фото-тур по Чарынскому каньону и озеру Кольсай в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматы с профессиональным гидом-фотографом. Посетите Чарынский каньон и озеро Кольсай, узнайте их историю и получите яркие фотографии
Начало: В районе ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
62004 960 за человека
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
9 июля в 09:00
11 июля в 09:00
2100018 900 за всё до 10 чел.
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по катку «Медео» и Лестнице здоровья в Алматы
Отправляйтесь на крупнейший в мире высокогорный каток «Медео» и преодолейте 842 ступени Лестницы здоровья. Виды Тянь-Шаньских гор и радоновые ванны ждут вас
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
1698014 433 за всё до 3 чел.
Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1649014 017 за всё до 3 чел.
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
9 июля в 12:00
11 июля в 12:00
44223 980 за человека
Город кочевников и Тамгалы-Тас
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Город кочевников и Тамгалы-Тас: путешествие в прошлое Алматы
Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: На улице Демьяна Бедного
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
2650025 175 за всё до 7 чел.
Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
7 отзывов
Водопад Аюсай и горячие источники: полудневная экскурсия из Алматы
Проведите полдня, исследуя великолепие казахстанской природы в комфортной мини-группе. Погрузитесь в мир красоты и релаксации
Начало: На ул. Владимира Радостовца
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
71006 745 за человека
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
🚗 На машине
скидка
20%
Фотопрогулка
13 часов
9 отзывов
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
62404 992 за человека
Из аэропорта в Алматы и обратно: трансфер с гидом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Из аэропорта в Алматы и обратно: трансфер с гидом
Индивидуальный трансфер из аэропорта Алматы с гидом: комфорт и увлекательные рассказы о городе
Начало: В аэропорту Алматы
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
60005 400 за всё до 5 чел.
Тур-игра по барам Алматы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
2 отзыва
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: В одном из баров в центре города
30002 700 за человека
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия на Гору Каскабас: треккинг с видами Заилийского Алатау
Покорите вершины Алматы с экскурсией на Гору Каскабас, где вас ждут захватывающие пейзажи и дикая природа
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
2190018 615 за всё до 4 чел.
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
По живописной дороге отправиться в ущелье и увидеть высокогорную обсерваторию (+ несложный треккинг)
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 08:00
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
82006 970 за человека
Музейно-городской тур по Алматы
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
Музейно-городской тур по Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
Завтра в 08:00
10 июля в 08:00
2398017 985 за всё до 3 чел.
Алтын-Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Алтын-Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день
Увидеть инопланетные пейзажи, погулять по застывшей лаве и прикоснуться к 700-летней иве
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
5200046 800 за всё до 6 чел.
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
Отправиться за фантастическими видами через Тургеньское ущелье и Медвежий водопад
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
3000028 500 за всё до 7 чел.
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
10 часов
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
Увидеть живописные природные и рукотворные уголки Казахстана в мини-группе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1600015 200 за человека
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
Отдохнуть на «казахском Мёртвом море» и прогуляться к водопаду в окружении первозданной природы
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
13 июля в 05:00
1240011 160 за человека
Из Алматы - на горное озеро Иссык
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
6 часов
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Полюбоваться сказочным озером, увидеть Царские курганы и посетить семейную ферму за 1 день
Завтра в 09:00
8 июля в 10:30
2100011 550 за всё до 4 чел.
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
🚶 Пешая
скидка
25%
Билеты
8 часов
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
Красивый и несложный маршрут по горам в окрестностях Алматы
Начало: В районе Алматинского цирка
Расписание: в среду и субботу в 09:00
10 июля в 09:00
13 июля в 09:00
99907 493 за билет
Всё включено: Медео и Шымбулак за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Всё включено: Медео и Шымбулак за 1 день
Уехать в горы, чтобы покататься на коньках, отдохнуть от суеты и пообедать среди снежных вершин
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
4190037 710 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 июля 2024
    Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона в группе
    Идеальная комбинация цена/качество на подобную экскурсию в Алматы. Был комфортный минивэн, отдельный гид в машину (спасибо гиду Али!). Али - кладезь интересной
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    информации про те места, которые мы посещали. На каждый вопрос я получил профессиональный ответ. Кроме всего прочего, Али еще и прекрасный фотограф. Некоторыми фото я тут поделюсь. По главному организатору Кристине могу сказать только лестные слова - сразу же подхватила мою заявку, ответила на все вопросы, помогла с обменом денег в Алматы и порекомендовала бюджетный отель в городе. Желаю вам успехов и еще больше клиентов! Спасибо

  • А
    Анжелика
    4 июля 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    У нас был прекрасный отдых в Алматы и эта экскурсия была "вишенкой на торте"! Места сами абсолютно топовые и их должны
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    увидеть все. Все по организации поездки было супер. Отдельный чат в телеграме, прекрасная компания в пути, классный гид Ахмед, который очень много знает про Казахстан и даже обучает других гидов и преподает в университете. Сразу видно серьезный подход в организации. Такое отношение очень приятно. По факту есть отдельный водитель, который аккуратно водит авто и следит за дорогой, и отдельный гид в машину, который посвящает время нам туристам - для меня это идеальная комбинация. Цена хорошая для такой длительной и насыщенной поездки. Обед вкусный в гостевом доме. Я мясоед и мне вообще абсолютно все по питанию зашло. Стоит пораньше лечь спать в предыдущий день, старт довольно ранний. Но так как минивэн комфортный, то можно и по пути выспаться. Берите с собой крем от загара и головной убор. У меня все. Шикарный отдых. Буду рекомендовать вас подругам!

    У нас был прекрасный отдых в Алматы и эта экскурсия была "вишенкой на торте"!У нас был прекрасный отдых в Алматы и эта экскурсия была "вишенкой на торте"!У нас был прекрасный отдых в Алматы и эта экскурсия была "вишенкой на торте"!У нас был прекрасный отдых в Алматы и эта экскурсия была "вишенкой на торте"!У нас был прекрасный отдых в Алматы и эта экскурсия была "вишенкой на торте"!У нас был прекрасный отдых в Алматы и эта экскурсия была "вишенкой на торте"!
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Добрый день! Было немного времени в Алматы, но очень хотелось увидеть природные «сокровища», поэтому тур на 1 день был для
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    меня идеален. В интернете нашла сразу эту фирму, там были одни положительные отзывы, меня это насторожило-сейчас же отзывы можно купить. Но решила рискнуть. Уточнила у менеджеров несколько вопросов и забронировала. Что было очень удобно-все можно оплатить онлайн картой РФ. А уже на месте экологический сбор, еда и прочее за тенге (нужна наличка). В поездке была с ребенком 4,5 года. Я переживала, как поездку перенесет дочь,но все было так комфортно! Технические остановки через 1,5-2 часа. Комфортный автомобиль! Всем было удобно ехать. Мы все сдружились за поездку. Водитель, он же гид, он же фотограф-Рустем! С удовольствием еще бы съездила в поездку с ним! Очень радует клиентоориентированность и доброжелательность! Если вы один, то смело решайтесь на поездку, у вас будут и классные фото, и классные воспоминания! Как будто, вы ездили со своими лучшими друзьями!

    Добрый день! Было немного времени в Алматы, но очень хотелось увидеть природные «сокровища», поэтому тур на
  • Л
    Лилия
    3 июля 2024
    Тур-игра по барам Алматы
    Очень понравился тур! Было весело, познакомилась с новыми интересными людьми с разных точек мира☺️ Организация тоже на уровне, интересные конкурсы, загадки, игры:) классные бары и вкусные велкам напитки. Приду ещё 😁☺️
  • Н
    Надежда
    2 июля 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Поездка очень понравилась,будем долго ее вспоминать
    Поездка очень понравилась,будем долго ее вспоминатьПоездка очень понравилась,будем долго ее вспоминатьПоездка очень понравилась,будем долго ее вспоминатьПоездка очень понравилась,будем долго ее вспоминатьПоездка очень понравилась,будем долго ее вспоминатьПоездка очень понравилась,будем долго ее вспоминать
  • Л
    Лариса
    1 июля 2024
    Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
    Спасибо неравнодушному гиду за прекрасные впечатления от Алматы. Узнав в начале экскурсии, что мы в городе всего на 1 день,
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    Алиса предложила смотреть не город, а отправиться в горы по канатной дороге. Заехали в гостиницу за толстовками (гид настояла и верно, на вершине прохладно) и приехали в красотищу. Впечатляют горные пейзажи, много зелени в сочетании с белыми ледниками. Рады, что поменяли план.

  • Е
    Екатерина
    1 июля 2024
    Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
    Прекрасная экскурсия, которая дает возможность за один день увидеть главные природные красоты в окрестностях Алматы. Отдельно хочется отметить нашего гида Александра. Тактичный, вежливый и внимательный, очень грамотный и аккуратный водитель.
    Прекрасная экскурсия, которая дает возможность за один день увидеть главные природные красоты в окрестностях АлматыПрекрасная экскурсия, которая дает возможность за один день увидеть главные природные красоты в окрестностях АлматыПрекрасная экскурсия, которая дает возможность за один день увидеть главные природные красоты в окрестностях АлматыПрекрасная экскурсия, которая дает возможность за один день увидеть главные природные красоты в окрестностях АлматыПрекрасная экскурсия, которая дает возможность за один день увидеть главные природные красоты в окрестностях Алматы
  • Т
    Татьяна
    30 июня 2024
    Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
    29.06 приехали из поездки по каньонам и озерам. Впечатления останутся надолго: очень красивые места. Экскурсия была хорошо и грамотно организована,
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    рекомендую. Отдельное спасибо гиду-водителю-фотографу в одном лице, Дмитрию, благодаря ему длительная экскурсия на целый день прошла очень плодотворно. Большое спасибо, увезу с собой в Москву самые приятные воспоминания.

  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
    Меня так сильно переполняют положительные эмоции, что довольно сложно уместить в текст всё то, что мы сегодня увидели: эти потрясающие
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    красоты природы, каньоны, озёра - это не описать словами, это можно только увидеть. Просто потрясающие пейзажи, потрясающие места! 😍🏞️✨ Прогулка на лошадях, езда по бездорожью, уазик по каньону. даже дождь не смог испортить нашу поездку Ездили с Дмитрием, он не только хороший гид и водитель, но и просто очень хороший человек. С ним легко и комфортно было всю поездку. Отдельная благодарность за носочки и проявленную заботу😊

    Меня так сильно переполняют положительные эмоции, что довольно сложно уместить в текст всё то, что мыМеня так сильно переполняют положительные эмоции, что довольно сложно уместить в текст всё то, что мыМеня так сильно переполняют положительные эмоции, что довольно сложно уместить в текст всё то, что мыМеня так сильно переполняют положительные эмоции, что довольно сложно уместить в текст всё то, что мыМеня так сильно переполняют положительные эмоции, что довольно сложно уместить в текст всё то, что мы
  • А
    Анастасия
    29 июня 2024
    Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
    Невероятная экскурсия, день пролетел незаметно. Гид Дмитрий просто замечательный, очень общительный, доброжелательный, с хорошим чувством юмора. Мы посмотрели все локации, и
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    несмотря на то, что на последних двух нас сопровождал дождь, это никак не повлияло на наши впечатления. Я ездила с мамой 66 лет, она тоже в восторге, хотя сама по себе очень привередлива и перед поездкой прочитала все негативные отзывы об экскурсии)) Если поедете, обязательно берите услуги фотографа и прокатитесь на лошадках до озера Каинды. В общем, однозначный рекомендаcьон – берите, не пожалеете!

    Невероятная экскурсия, день пролетел незаметно. Гид Дмитрий просто замечательный, очень общительный, доброжелательный, с хорошим чувством юмораНевероятная экскурсия, день пролетел незаметно. Гид Дмитрий просто замечательный, очень общительный, доброжелательный, с хорошим чувством юмораНевероятная экскурсия, день пролетел незаметно. Гид Дмитрий просто замечательный, очень общительный, доброжелательный, с хорошим чувством юмора

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