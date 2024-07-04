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увидеть все. Все по организации поездки было супер. Отдельный чат в телеграме, прекрасная компания в пути, классный гид Ахмед, который очень много знает про Казахстан и даже обучает других гидов и преподает в университете. Сразу видно серьезный подход в организации. Такое отношение очень приятно. По факту есть отдельный водитель, который аккуратно водит авто и следит за дорогой, и отдельный гид в машину, который посвящает время нам туристам - для меня это идеальная комбинация. Цена хорошая для такой длительной и насыщенной поездки. Обед вкусный в гостевом доме. Я мясоед и мне вообще абсолютно все по питанию зашло. Стоит пораньше лечь спать в предыдущий день, старт довольно ранний. Но так как минивэн комфортный, то можно и по пути выспаться. Берите с собой крем от загара и головной убор. У меня все. Шикарный отдых. Буду рекомендовать вас подругам!