Алматы — это слоёный торт из старинных деревянных домиков, советской архитектуры и граффити.
На этой прогулке вы попробуете всё! Увидите старинные здания, пережившие стихийное бедствие, услышите эпичные алматинские истории и сфотографируетесь на фоне яркого стрит-арта. Посмеётесь над локальными шутками и поймёте, чем живут местные.
На этой прогулке вы попробуете всё! Увидите старинные здания, пережившие стихийное бедствие, услышите эпичные алматинские истории и сфотографируетесь на фоне яркого стрит-арта. Посмеётесь над локальными шутками и поймёте, чем живут местные.
Описание экскурсии
Прошлое Алматы: слой за слоем
Парк 28-ми панфиловцев, Вознесенский собор, Театр оперы и балета, метро — можно долго перечислять достопримечательности, которые вы увидите на прогулке. Но гораздо интереснее, то, что за ними скрывается! Будем добираться до сути города постепенно:
- Начнём с яблочной начинки: вы поймёте почему яблоко дало название городу
- Вы узнаете, как казахстанский шоколад связан с Москвой и услышите эпичные истории известных людей, живших в солнечном городе. Среди них — всемирно известная русская балерина, приехавшая в Алма-Ату ради любви и блиставшая на сцене города
- В деталях рассмотрим лимонно-желтый старинный собор. Благодаря какой особенности он чудом уцелел во времена Советской власти? Обязательно выясним!
- Вы поймёте, почему страшное время Великой Отечественной внезапно обернулось для Алма-Аты культурным расцветом
И яркая современность!
Одним прошлым сыт не будешь, поэтому добавим в качестве специй немного настоящего:
- Полюбуемся стрит-артом и мозаикой
- Заглянем в гастрономическое сердце Алматы — Зелёный базар. Попробуем 5 видов казахских мясных деликатесов или сладости кочевников (если не едите мясо). Вы сможете увезти их в качестве подарков для близких, так как они долго хранятся даже без холодильника
- Выпьем кофейку/чайку и/или охладимся шариком лучшего алматинского мороженого с палитрой вкусов от местных деликатесов и апероля до классических
Организационные детали
- Оставшуюся часть стоимости вы оплачиваете гиду наличными в тенге по курсу на день экскурсии
- Экскурсия пешеходная, одну остановку мы проезжаем на метро, в котором вы увидите красивейший витраж и декоративное панно на тему Великого шёлкового пути
- По желанию можно сделать экскурсию на автомобиле. Услуги водителя оплачиваются отдельно (от 7000 тенге/час)
- Буду рада добавить ещё 5 граффити или неформальные местечки за доплату (уточняйте в переписке)
- Зелёный базар закрыт по понедельникам. Вместо него можем зайти в магазин местной шоколадной фабрики или заглянуть в интерьер исторических бань
- Начало экскурсии в кофейне в центре города, в зависимости от локации за доплату возможна встреча в вашей гостинице
- Возьмите с собой: питьевую воду, 120 тенге на человека для проезда на метро, деньги на кофе и мороженое (по желанию), солнечные очки. Надевайте удобную обувь, на лицо рекомендую нанести солнцезащитный крем вне зависимости от сезона
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 658 туристов
Привет! Меня зовут Алиса, я влюбляю путешественников в Алмату уже 3 года. Написала путеводитель по городу для международного приложения. Поделюсь эпичными местными историями весело и без занудства. Я работаю с
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
впечатления отличные!! 🔥🔥❤️❤️ Видно, насколько Алиса любит Алмату и с огромным вовлечением делает свое дело! Спасибо большое Алисе за отличную экскурсию, помимо традиционных знаковых достопримечательностей, показала яркие особенности города, скрытые от глаз и, конечно же, самые козырные места, где покупать все, что турист обязан увезти из Алматы!
+3
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Н
Выбрала эту экскурсию, потому что обязательно во всех своих поездках посвящаю какое-то время поиску и съемкам стрит-арта. После заказа Алиса сразу вышла на связь и быстро отвечала на все вопросы.
+2
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Я сама гид и многое для себя вынесла с этой экскурсии. Во-первых, это обилие наглядности - нам показали старые фото и советские значки с блошиного рынка, а не только распечатанные снимки из интернета. Во-вторых, узнавать город очень необычно и интересно через парфюмерию. В-третьих, понравились интерактивчики, которые были на протяжении всей экскурсии. Алматы - очень приятный, солнечный и красивый город!
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А
Нам понравилось, что эта экскурсия была не сплошным монологом с ворохом дат и имен, которые не запоминаются, а живым и теплым диалогом с нами. Интересные рассказы прерывались вопросами-загадками на сообразительность,
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А
Экскурсия нам понравилась, большое спасибо Алисе.
Спасибо, что подстроилась под нас и сдвигала несколько раз по моей просьбе, так как не были точно уверены то по времени, то по месту. Все
Спасибо, что подстроилась под нас и сдвигала несколько раз по моей просьбе, так как не были точно уверены то по времени, то по месту. Все
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А
Алматы - очень зеленый и уютный город. Вместо Зеленого базара заглянули в исторический интерьер бани Арасан и это было кстати - я любитель бань, наметил себе посещение. Несмотря на то, что часть достопримечательностей мы уже видели, было очень интересно слушать гида, узнавать яркие истории, которые скрываются за зданиями. Рекомендуем экскурсию для первого знакомства с Алматы.
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