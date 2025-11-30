Панорамы, история города и знакомство с казахской кухней
Эта поездка объединяет главное в Алматы: архитектуру разных эпох, традиции, высокогорные виды и атмосферу восточного базара.
Вы увидите храм, построенный без единого гвоздя, панораму города с Кок-Тобе, легендарный каток «Медеу» и горный курорт «Чимбулак». А также попробуете национальные продукты и узнаете, как развивалась южная столица Казахстана.
Описание экскурсии
Вознесенский собор — православный храм, полностью из дерева, без металлических крепежей.
Центральная мечеть — постсоветская архитектура, золотые минареты и возможность осмотреть интерьер.
Кок-Тобе — смотровая площадка с панорамой города и рассказ о его развитии от дореволюционного периода до сегодня.
«Медеу» — высокогорный каток мирового уровня, защищённый мощной плотиной. Разберём историю строительства комплекса.
«Чимбулак» — горнолыжный курорт Заилийского Алатау, чистый воздух, прогулка и возможность подняться на канатно-кресельной дороге (оплачивается отдельно).
А также:
Парк 28 Панфиловцев — память героев, монументы и вечный огонь
Зелёный базар — конина, верблюжье и кобылье молоко, сувениры и атмосфера восточного рынка
Место съёмок фильма «Игла» и памятник Виктору Цою
Формат экскурсии
Программа подстраивается под ваши пожелания и уровень физической подготовки. Можно выбрать как лёгкий маршрут с прогулками и отдыхом в кафе, так и более активный вариант с подъёмами в горы.
Организационные детали
Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить в день экскурсии только в тенге, по курсу Национального банка РК на дату поездки
Путешествие проходит на комфортабельном электромобиле; детское кресло предоставляется по предварительному запросу
Зелёный базар закрыт по пн
Вознесенский собор доступен для посещения с 9:00 до 16:00
Канатная дорога на Чимбулаке оплачивается отдельно (включая билет для гида)
Если во время поездки вы решите зайти ресторан, оплата питания гида также входит в ваши расходы. Длительная остановка на обед сокращает общее время экскурсии и может изменить набор посещаемых мест
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Жандос — ваш гид в Алматы
Я родился и вырос в Алматы, и хотя по образованию я инженер-механик, уже много лет знакомлю гостей с городом и его горами. Мой инженерный опыт помогает по-особому рассказывать об архитектуре: читать дальше
я могу показать, как устроены здания изнутри, объяснить, почему купол алматинского цирка собран из треугольников или каким образом был построен деревянный собор без единого гвоздя — при желании даже набросаю схему на бумаге.
Я водил туристов в эпоху СССР, СНГ и независимого Казахстана, поэтому мой рассказ — это живой слой историй, вписанных в разные периоды развития города. Мне важно передать культуру, архитектуру и дух свободолюбивых степных кочевников.
Работаю на электромобиле, свободно перехожу на английский и провожу экскурсии для китайских групп. Могу встретить вас в аэропорту, провести обзорную экскурсию или отправиться вместе в поход в горы. Хочу, чтобы каждый гость почувствовал Алматы так, как вижу его я — глазами инженера и человека, который знает этот город с детства.