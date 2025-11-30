Мои заказы

Алматы и окрестности: обзорная экскурсия

Панорамы, история города и знакомство с казахской кухней
Эта поездка объединяет главное в Алматы: архитектуру разных эпох, традиции, высокогорные виды и атмосферу восточного базара.

Вы увидите храм, построенный без единого гвоздя, панораму города с Кок-Тобе, легендарный каток «Медеу» и горный курорт «Чимбулак». А также попробуете национальные продукты и узнаете, как развивалась южная столица Казахстана.
Алматы и окрестности: обзорная экскурсия© Жандос
Алматы и окрестности: обзорная экскурсия© Жандос
Алматы и окрестности: обзорная экскурсия© Жандос

Описание экскурсии

Вознесенский собор — православный храм, полностью из дерева, без металлических крепежей.

Центральная мечеть — постсоветская архитектура, золотые минареты и возможность осмотреть интерьер.

Кок-Тобе — смотровая площадка с панорамой города и рассказ о его развитии от дореволюционного периода до сегодня.

«Медеу» — высокогорный каток мирового уровня, защищённый мощной плотиной. Разберём историю строительства комплекса.

«Чимбулак» — горнолыжный курорт Заилийского Алатау, чистый воздух, прогулка и возможность подняться на канатно-кресельной дороге (оплачивается отдельно).

А также:

  • Парк 28 Панфиловцев — память героев, монументы и вечный огонь
  • Зелёный базар — конина, верблюжье и кобылье молоко, сувениры и атмосфера восточного рынка
  • Место съёмок фильма «Игла» и памятник Виктору Цою

Формат экскурсии

Программа подстраивается под ваши пожелания и уровень физической подготовки. Можно выбрать как лёгкий маршрут с прогулками и отдыхом в кафе, так и более активный вариант с подъёмами в горы.

Организационные детали

  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить в день экскурсии только в тенге, по курсу Национального банка РК на дату поездки
  • Путешествие проходит на комфортабельном электромобиле; детское кресло предоставляется по предварительному запросу
  • Зелёный базар закрыт по пн
  • Вознесенский собор доступен для посещения с 9:00 до 16:00
  • Канатная дорога на Чимбулаке оплачивается отдельно (включая билет для гида)
  • Если во время поездки вы решите зайти ресторан, оплата питания гида также входит в ваши расходы. Длительная остановка на обед сокращает общее время экскурсии и может изменить набор посещаемых мест

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жандос
Жандос — ваш гид в Алматы
Я родился и вырос в Алматы, и хотя по образованию я инженер-механик, уже много лет знакомлю гостей с городом и его горами. Мой инженерный опыт помогает по-особому рассказывать об архитектуре:
читать дальше

я могу показать, как устроены здания изнутри, объяснить, почему купол алматинского цирка собран из треугольников или каким образом был построен деревянный собор без единого гвоздя — при желании даже набросаю схему на бумаге. Я водил туристов в эпоху СССР, СНГ и независимого Казахстана, поэтому мой рассказ — это живой слой историй, вписанных в разные периоды развития города. Мне важно передать культуру, архитектуру и дух свободолюбивых степных кочевников. Работаю на электромобиле, свободно перехожу на английский и провожу экскурсии для китайских групп. Могу встретить вас в аэропорту, провести обзорную экскурсию или отправиться вместе в поход в горы. Хочу, чтобы каждый гость почувствовал Алматы так, как вижу его я — глазами инженера и человека, который знает этот город с детства.

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии из Алматы

Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
На машине
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Алматы на Чимбулак: канатная дорога, Медео и чай по-казахски
Приглашаем на уникальное путешествие из Алматы на Чимбулак. Подышите свежим воздухом среди заснеженных гор и узнайте о казахских традициях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
1 дек в 10:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
На машине
13 часов
11 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
2 дек в 05:30
8999 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Алматы
Пешая
3 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
Узнайте о прошлом и настоящем Алматы за три часа. Прогулка по знаковым местам города откроет его историю и современную жизнь
Начало: Станция метро Жибек Жолы
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8150 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы