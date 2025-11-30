Эта поездка объединяет главное в Алматы: архитектуру разных эпох, традиции, высокогорные виды и атмосферу восточного базара. Вы увидите храм, построенный без единого гвоздя, панораму города с Кок-Тобе, легендарный каток «Медеу» и горный курорт «Чимбулак». А также попробуете национальные продукты и узнаете, как развивалась южная столица Казахстана.

Описание экскурсии

Вознесенский собор — православный храм, полностью из дерева, без металлических крепежей.

Центральная мечеть — постсоветская архитектура, золотые минареты и возможность осмотреть интерьер.

Кок-Тобе — смотровая площадка с панорамой города и рассказ о его развитии от дореволюционного периода до сегодня.

«Медеу» — высокогорный каток мирового уровня, защищённый мощной плотиной. Разберём историю строительства комплекса.

«Чимбулак» — горнолыжный курорт Заилийского Алатау, чистый воздух, прогулка и возможность подняться на канатно-кресельной дороге (оплачивается отдельно).

А также:

Парк 28 Панфиловцев — память героев, монументы и вечный огонь

— память героев, монументы и вечный огонь Зелёный базар — конина, верблюжье и кобылье молоко, сувениры и атмосфера восточного рынка

— конина, верблюжье и кобылье молоко, сувениры и атмосфера восточного рынка Место съёмок фильма «Игла» и памятник Виктору Цою

Формат экскурсии

Программа подстраивается под ваши пожелания и уровень физической подготовки. Можно выбрать как лёгкий маршрут с прогулками и отдыхом в кафе, так и более активный вариант с подъёмами в горы.

Организационные детали